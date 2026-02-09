Город Пир на Волге Эксклюзив «Меняем правила игры»: стала известна дата проведения «Пира на Волге» в 2026-м

«Меняем правила игры»: стала известна дата проведения «Пира на Волге» в 2026-м

Об этом рассказала генеральный продюсер проекта Юлия Скороходова

Гастрономический фестиваль «Пир на Волге» (6+) в 2026 году пройдет в Ярославле с 22 по 23 августа. Об этом в беседе с 76.RU рассказала генеральный продюсер проекта Юлия Скороходова.

«„Пир на Волге» отмечает 10 лет и меняет правила игры! Это будет «фестиваль-гостиная». Основная идея: Ярославль — в главной роли, и это будет самый фотогеничный и атмосферный ивент года. Здесь не будет «посетителей», а только «дорогие гости»», — рассказала порталу Юлия.

Согласно концепции фестиваля, на Стрелке открываются десятки точек питания, а также зоны с мастер-классами и развлечениями. Для участия в гастрономическом празднике в Ярославль съезжаются рестораторы и предприниматели со всей России. В частности, в прошлом году участие принимали команды с Дальнего Востока, Воронежа, Москвы, Иванова и других городов.

Напомним, «Пир на Волге» проходит на Стрелке с 2016 года. За это время его отменяли лишь раз — в 2021-м. Тогда организаторы сообщали, что из-за эпидемиологической ситуации они не получили разрешения на проведение фестиваля.

Несколько лет назад на фестивале представили на широкую публику ярушки — пельмени с рыбой, приготовленные по старинным ярославским рецептам. Кроме того, на празднике сложилась особая традиция — гигантские очереди за чурросом. Ежегодно испанское лакомство пользуется особой популярностью, попробовать его желают десятки гостей.

Ежегодно мы ведем онлайн-репортажи с большого городского праздника. Чем угощали в 2025-м, можно посмотреть в этом материале.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Гость
10 февраля, 02:01
Насколько "дорогие" будут гости, и как планируют избавляться от посетителей, если они захотели посетить, но настолько "дороги"?
Гость
10 февраля, 09:15
Почему мне этот пир уже не интересен, даже сам себе удивлен
