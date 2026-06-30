«Сплю в палатке, так дешевле»: как электрик в одиночку едет 7000 км на велосипеде — он в пути уже почти год

Сергей разбил палатку прямо в центре города Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Жители многоэтажек забили тревогу, обнаружив под своими окнами палатку с «бездомным». Но реальность оказалась куда удивительнее: в ней ночует велосипедист из Бурятии Сергей Негодюк. Он едет через всю Россию в Санкт-Петербург, куда решил добраться на велосипеде. На остановках в крупных городах бывший электрик выходит на улицы с гитарой, чтобы собрать деньги на еду и продолжение маршрута. Свою историю он рассказал нашим коллегам из E1.RU.

Почему велосипед

Сергей находится в пути уже почти год. Свой заезд путешественник начал в небольшом поселке Таксимо. На столь рискованный шаг он решился ради переезда в Северную столицу — говорит, что захотел кардинально сменить обстановку.

Так Сергей ночевал в центре Екатеринбурга Источник: Сергей Негодюк

Название поселка Таксимо происходит от эвенкийского «чаша», он находится на севере Бурятии, там живет всего 7000 человек. Здесь вырос и Сергей. Он учился на инженера радиосвязи, потом работал электриком, пока в один день не покинул свой дом на велосипеде, взяв с собой лишь небольшой багаж.

Этот транспорт путешественник купил, чтобы ездить на работу, но теперь байк стал его верным спутником в далеком и трудном пути. Сергей ведет блог о своем путешествии «Отчаянный велогитарист», в соцсетях у него 1,5 тысячи подписчиков. Идея переезда возникла спонтанно, говорит он.

«Я решил переехать, а куда — сначала не знал. И решил выбрать самый дальний город, который есть в сторону цивилизации, поехал на запад. Это уже превратилось больше в путешествие, чем в переезд. Потому что переехать можно было и на поезде, а я такой: типа велик, клево!» — делится Сергей.

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

Такой выбор он объясняет философски. По словам Сергея, именно на велосипеде можно получить совершенно особое ощущение от дороги.

«Это огромная, колоссальная свобода, большой кайф. Я ни разу не сомневался, что мне нужно ехать именно так. Сама подготовка довольно трудоемкая: велосипед был, но нужно было искать всякие багажники, думать, как это всё собрать, что оставить, что взять с собой», — рассказал путешественник.

Многим такое решение покажется отчаянным и сумасшедшим шагом — бросить всё и уехать в никуда, но друзья и близкие поддержали Сергея. Старший брат, по словам путешественника, уже привык к его нестандартным идеям и спокойно отнесся к ситуации. Сестра поддержала, а еще один брат сомневался в затее и звал остаться у него. Но людей, которые бы открыто отговаривали, не было. Знакомые прозвали парня «отчаянный велогитарист» — отсюда и появилось название для блога. Кстати, на своем маршруте он задержался, чтобы увидеть знаменитую «Ночь музыки».

«Ночь музыки» (Ural Music Night) — это ежегодный международный мультиформатный музыкальный фестиваль, который проходит в Екатеринбурге. В одну из летних ночей город превращается в огромную сцену: более 100 площадок работают в парках, скверах, барах, на крышах и площадях.

Экономика велопробега

«В палатке я сплю по банальной причине — так дешевле. Зимой раз в три дня останавливался в гостиницах и хостелах, чтобы постираться, отдохнуть, хорошо согреться. А летом — свобода. Захотел — то сделал, захотел — это. Вчера заказал солнечную панель, которая заряжает телефон, и теперь я практически автономен. Проблем с полицией из-за ночевок не возникало», — сообщил Сергей.

А еще поделился забавной историей. В одном маленьком поселке он разбил палатку возле фельдшерско-акушерского пункта. Это не понравилось местной жительнице, и она вызвала полицию.

«Я поставил палатку, мимо шла тетенька и спросила, что здесь происходит. Я объяснил ей, что путешествую и так ночую, она возмутилась, что я остановился возле ФАП, и сказала что вызовет полицию. Я был уставший и не хотел уходить. Через пару часов приехала полиция, проверили у меня документы, пообщались и уехали», — рассказал Сергей.

Маршрут велогитариста проходит прямо по оживленным трассам, где мимо на высокой скорости проносятся фуры и легковые машины. Впрочем, Сергей уже привык к сильным потокам воздуха от проезжающего транспорта. Бюджет его поездки минимален: на старте крупных средств не требовалось, а в пути музыканта поддерживают пожертвованиями подписчики.

Бюджет на путешествие — 1000 рублей и корзинка еды. В основном это путешествие держится благодаря подписчикам, поддержке людей, которые встречаются по пути. Сергей Негодюк велопутешественник

«Мне много не надо, на еду, на велосипед. Сам зарабатываю игрой на гитаре, в некоторых городах подрабатывал грузчиком, электриком. Помогает еще сдача квартиры, которая осталась в Бурятии, но это нестабильный заработок», — рассказал Сергей.

По словам электрика-путешественника, он расходует в день около 1000 рублей. В рационе — каша быстрого приготовления, хлеб, кофе и конфеты. Если не удается поесть в кафе, то обедает дошираком с тушенкой или колбасой. Ест яйца, фрукты и сухие перекусы.

Он самостоятельно обслуживает велосипед — меняет пробитые камеры и стертые покрышки. Заднее колесо из-за давящего на него веса пришлось менять уже 3 раза. По пути встречались и более серьезные сложности: во время одной из поломок важная деталь подвела путешественника. Сергей даже боялся, что поход придется прервать, а технику грузить на машину для возвращения обратно. Но в итоге эту деталь он смог починить сам.

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В среднем Сергей проезжает по 60 километров в день, заезжая в города и поселки на своем маршруте, чтобы узнать, как живут люди, и посмотреть на местные достопримечательности. На сегодня он преодолел около 5200 километров.

Трудности большого пути

«Я загуглил, сколько проезжает велосипедист за день, — 100 километров. Решил, что я достаточно подготовленный и проеду 7000 километров за 3 месяца. Встречу Новый год на Дворцовой площади. В итоге этот расчет оказался очень ошибочным. Зима, сложные дороги: понял, что мне не надо куда-то гнать. Поэтому путешествие затянулось. Надеюсь, я приеду к сентябрю. Будет забавно, если я потрачу на дорогу ровно год. Но кто знает, я везде заезжаю. Мне хотелось и в Челябинск заехать, и по горам полазать. Я очень соскучился по горам. Поэтому и времени точного нет», — говорит Сергей.

Велогитарист не жалуется на здоровье, хотя ему приходится выдерживать серьезные нагрузки. Зимой он избежал простуды благодаря хорошему иммунитету. В начале пути путешественник похудел, а с наступлением заморозков езда давалась тяжелее. Сейчас Сергей отмечает, что стал выносливее и заметил, что ему стало легче дышать. Правда, ментальное здоровье иногда подводило: в Омске путешественнику было морально тяжело. Из-за весеннего упадка сил и отсутствия энергии он остался в городе на полтора месяца.

«У меня была и авария. Я ехал, дядечка на машине решил, что я медленный, и въехал в меня сзади. После этого у меня были сильные ушибы, мимо проезжала скорая, они заметили, что я лежу на дороге, забрали. Сделали снимки — переломов нет. Починил велик, потихоньку выехал, мазал мазями, и всё прошло», — рассказал Сергей.

Источник: Кирилл Кушнов / E1.RU

В пути Сергею встречаются такие же близкие по духу люди. Недавно он познакомился с Павлом и Тамарой — молодоженами, которые пешком идут из Москвы во Владивосток. Путешественники быстро нашли общий язык. Сергей собирался поставить палатку рядом с гостиницей, где остановились новые знакомые, но Павел неожиданно пригласил его переночевать в тепле и сам оплатил комнату. Велогитарист также немного прошел вместе с парой, но из-за того, что маршруты пролегали в разные стороны, им пришлось расстаться.

Тем, кто захочет совершить похожее путешествие, Сергей желает не бояться и действовать.

«Повторить мой путь не получится, потому что условия невозможно скопировать один в один — людей которых я встретил, погоду, — но отправиться в дорогу стопудово желаю! Путешествовать — это всегда замечательно!»