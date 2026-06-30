Как игрушечный: разглядываем Ярославль с высоты самой популярной смотровой площадки

Именно монастырская звонница изображена на старой версии 1000-рублевой купюры, которая сейчас наиболее распространена в обороте. Она считается одним из старейших подобных сооружений в Ярославской области. Точно даты основания нет, но специалисты относят её ко второй половине XVI века. Изначально в нижнем ярусе располагалась небольшая церковь (сейчас это помещение требует реставрации и недоступно для посетителей). Для посетителей звонница доступна только в теплое время года — обычно с 1 мая. Также её закрывают в дождливые дни.