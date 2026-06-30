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Город Фоторепортаж Как игрушечный: разглядываем Ярославль с высоты самой популярной смотровой площадки

Как игрушечный: разглядываем Ярославль с высоты самой популярной смотровой площадки

Фоторепортаж со звонницы с церковью Богоматери Печерской

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Найдете на фото часовню Александра Невского и Казанский женский монастырь? | Источник: Александр Куренной / 76.RUНайдете на фото часовню Александра Невского и Казанский женский монастырь? | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Найдете на фото часовню Александра Невского и Казанский женский монастырь?

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Эта смотровая площадка в Ярославле, пожалуй, самая знаковая. С высоты 32 метров на звоннице с церковью Богоматери Печерской можно разглядеть центр города и отдаленные его районы.

Благодаря невысокой застройке центра, здесь можно задержаться, разглядывая детали. В этом фоторепортаже показали, какие виды открываются со звонницы Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле.

Именно монастырская звонница изображена на старой версии 1000-рублевой купюры, которая сейчас наиболее распространена в обороте. Она считается одним из старейших подобных сооружений в Ярославской области. Точно даты основания нет, но специалисты относят её ко второй половине XVI века. Изначально в нижнем ярусе располагалась небольшая церковь (сейчас это помещение требует реставрации и недоступно для посетителей). Для посетителей звонница доступна только в теплое время года — обычно с 1 мая. Также её закрывают в дождливые дни.

В центре Ярославля не так много высоких зданий | Источник: Александр Куренной / 76.RU В центре Ярославля не так много высоких зданий | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В центре Ярославля не так много высоких зданий

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Успенский собор возвышается над деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU Успенский собор возвышается над деревьями | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Успенский собор возвышается над деревьями

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Крыши административных зданий и жилых домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU Крыши административных зданий и жилых домов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Крыши административных зданий и жилых домов

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

Панорама города на фоне купола церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: Александр Куренной / 76.RU Панорама города на фоне купола церкви Федора, Давида и Константина Ярославских | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Панорама города на фоне купола церкви Федора, Давида и Константина Ярославских

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Со смотровой открывается отличный вид на берег Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU Со смотровой открывается отличный вид на берег Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Со смотровой открывается отличный вид на берег Которосли

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
На территории Ярославского музея-заповедника много высоких деревьев, которые частично закрывают вид на центр города | Источник: Александр Куренной / 76.RU На территории Ярославского музея-заповедника много высоких деревьев, которые частично закрывают вид на центр города | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На территории Ярославского музея-заповедника много высоких деревьев, которые частично закрывают вид на центр города

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Через окно церкви можно увидеть Успенский собор | Источник: Александр Куренной / 76.RU Через окно церкви можно увидеть Успенский собор | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Через окно церкви можно увидеть Успенский собор

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
И Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: Александр Куренной / 76.RU И Михайло-Архангельский гарнизонный храм | Источник: Александр Куренной / 76.RU

И Михайло-Архангельский гарнизонный храм

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С другой стороны видна башня церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском монастыре | Источник: Александр Куренной / 76.RU С другой стороны видна башня церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском монастыре | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С другой стороны видна башня церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Спасо-Преображенском монастыре

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Центральный пляж с высоты кажется совсем крошечным | Источник: Александр Куренной / 76.RU Центральный пляж с высоты кажется совсем крошечным | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Центральный пляж с высоты кажется совсем крошечным

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Если взять бинокль, можно разглядеть Фрунзенский и Красноперекопский районы | Источник: Александр Куренной / 76.RU Если взять бинокль, можно разглядеть Фрунзенский и Красноперекопский районы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Если взять бинокль, можно разглядеть Фрунзенский и Красноперекопский районы

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Вид из окна на центральный пляж | Источник: Александр Куренной / 76.RU Вид из окна на центральный пляж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид из окна на центральный пляж

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
С высоты можно хорошо рассмотреть здания на Московском проспекте. Например, строящийся IT-центр и высотки у автовокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RU С высоты можно хорошо рассмотреть здания на Московском проспекте. Например, строящийся IT-центр и высотки у автовокзала | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С высоты можно хорошо рассмотреть здания на Московском проспекте. Например, строящийся IT-центр и высотки у автовокзала

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Мосты через реку Которосль | Источник: Александр Куренной / 76.RU Мосты через реку Которосль | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мосты через реку Которосль

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Купола храмов и зеленая набережная | Источник: Александр Куренной / 76.RU Купола храмов и зеленая набережная | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Купола храмов и зеленая набережная

Источник:
Александр Куренной / 76.RU
Жилые дома на другом берегу Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU Жилые дома на другом берегу Которосли | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Жилые дома на другом берегу Которосли

Источник:
Александр Куренной / 76.RU

Поднимались на звонницу Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле?

Да и не раз
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Город с высоты Ярославль Церковь Панорама
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Комментарии
1
Гость
25 минут
Криворукий фотограф
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