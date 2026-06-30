Дрон попал в жилой дом в Подмосковье: погиб шестимесячный ребенок

Дроны попали по жилым домам Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Сегодня ночью, 30 июня, Московскую область атаковали дроны. Один из них попал в частный дом в подмосковном Егорьевске, под завалами находились люди.

«Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Еще один дрон упал в Дубне, там повреждено административное здание, никто не пострадал. В деревне Фатеево беспилотник влетел в частный дом. По предварительной информации, там тоже обошлось без пострадавших.

Всего над Московской областью сбили 60 дронов: в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

В воздушном пространстве Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Мера направлена на обеспечение безопасности полетов. Примечательно, что ограничения были сняты всего за час до их повторного введения.

Суммарно в двух аэропортах задерживаются 32 рейса — 18 на прилет и 14 на вылет. Один прилет из Душанбе отменен.