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Происшествия Атаки БПЛА Дрон попал в жилой дом в Подмосковье: погиб шестимесячный ребенок

Дрон попал в жилой дом в Подмосковье: погиб шестимесячный ребенок

Рассказываем, что известно о ЧП

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Дроны попали по жилым домам | Источник: Воробьев LIVE / TelegramДроны попали по жилым домам | Источник: Воробьев LIVE / Telegram

Дроны попали по жилым домам

Источник:

Воробьев LIVE / Telegram

Сегодня ночью, 30 июня, Московскую область атаковали дроны. Один из них попал в частный дом в подмосковном Егорьевске, под завалами находились люди.

«Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь», — сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram
Источник: Воробьев LIVE / TelegramИсточник: Воробьев LIVE / Telegram

Еще один дрон упал в Дубне, там повреждено административное здание, никто не пострадал. В деревне Фатеево беспилотник влетел в частный дом. По предварительной информации, там тоже обошлось без пострадавших.

Всего над Московской областью сбили 60 дронов: в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне, Егорьевске.

В воздушном пространстве Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское). Мера направлена на обеспечение безопасности полетов. Примечательно, что ограничения были сняты всего за час до их повторного введения.

Суммарно в двух аэропортах задерживаются 32 рейса — 18 на прилет и 14 на вылет. Один прилет из Душанбе отменен.

За ночь над российскими регионами сбили 419 беспилотников, отметили в Минобороны РФ. Дроны уничтожили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Дрон БПЛА Атака
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Комментарии
9
Гость
4 минуты
Малыша очень жалко....... Родители столько времени его ждали, столько на него потрачено сил физических и эмоциональных, финансовая сторона тоже, ...и такая трагедия. Сил и мужества родителям все это вынести. Такие случаи вызывают много вопросов военных, политических, коррупционных и т.д. А скоро выборы кое у кого.
Гость
10 минут
Получается сбили почти все дроны. Соболезнования семье погибшего малыша(
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Гость
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