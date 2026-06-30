Ушел из жизни актер из «Гарри Поттера» Майкл Бирн

Причина смерти актера неразглашается Источник: кадр из фильма «Цена страха», режиссер — Фил Олден Робинсон

Британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Актер родился в 1943 году в Лондоне. С 1964 года играл в театре, а с 1972 года начал карьеру в кино. За свою театральную карьеру Майкл Бирн сыграл множество ролей, среди них: Клаудио в «Много шума из ничего», доктор Роберто Минадна в «Смерть и дева» и Максвелл в «Двойной игре».

Бирн имел обширную фильмографию. Он снимался в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Молчание ягнят», а также более десяти лет исполнял роль Фреда Эллиота в популярном сериале «Улица Коронации». Для многих зрителей он запомнился благодаря роли пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1».

У актера остались супруга Кэрол и двое детей — дочери Тара и Брайони. Дата и точная причина смерти не разглашаются. Представители семьи покойного пока не комментируют произошедшее.