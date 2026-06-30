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Страна и мир Ушел из жизни актер из «Гарри Поттера» Майкл Бирн

Ушел из жизни актер из «Гарри Поттера» Майкл Бирн

Ему было 82 года

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Причина смерти актера неразглашается | Источник: кадр из фильма «Цена страха», режиссер&nbsp;— Фил Олден РобинсонПричина смерти актера неразглашается | Источник: кадр из фильма «Цена страха», режиссер&nbsp;— Фил Олден Робинсон

Причина смерти актера неразглашается

Источник:

кадр из фильма «Цена страха», режиссер — Фил Олден Робинсон

Британский актер Майкл Бирн, известный по ролям в фильмах о Гарри Поттере, Индиане Джонсе, Джеймсе Бонде, умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщила газета The Guardian.

Актер родился в 1943 году в Лондоне. С 1964 года играл в театре, а с 1972 года начал карьеру в кино. За свою театральную карьеру Майкл Бирн сыграл множество ролей, среди них: Клаудио в «Много шума из ничего», доктор Роберто Минадна в «Смерть и дева» и Максвелл в «Двойной игре».

Бирн имел обширную фильмографию. Он снимался в картинах «Индиана Джонс и последний крестовый поход», «Молчание ягнят», а также более десяти лет исполнял роль Фреда Эллиота в популярном сериале «Улица Коронации». Для многих зрителей он запомнился благодаря роли пожилого Геллерта Грин-де-Вальда в фильме «Гарри Поттер и Дары Смерти: часть 1».

У актера остались супруга Кэрол и двое детей — дочери Тара и Брайони. Дата и точная причина смерти не разглашаются. Представители семьи покойного пока не комментируют произошедшее.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования родным актера. Продюсеры «Улицы Коронации» назвали Бирна «талантливым исполнителем, который оставил яркий след в истории британского телевидения».

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
1
Гость
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