Как оформить в собственность дом и земельный участок в упрощенном порядке — ответ Росреестра

Упрощенный вариант оформления собственности действует до 2031 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жители России в упрощенном порядке могут оформить в собственность дом и земельный участок. Это возможно благодаря дачной амнистии. О том, как это сделать, объяснили в Росреестре.

Порядок оформления по дачной амнистии закреплен в ст. 3.8 федерального закона № 137 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», согласно которой предоставление земельных участков осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти. Согласно нынешнему законодательству, действует дачная амнистия до 1 марта 2031 года.

«Граждане могут оформить свои жилые дома, получить бесплатно расположенные под ними земельные участки и зарегистрировать права на них в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) без необходимости обращения в судебные инстанции», — отметили в ведомстве.

Как сообщили в Росреестре, для того чтобы оформить дом по упрощенной процедуре, он должен соответствовать следующим критериям:

построен до 14 мая 1998 года;

используется для постоянного проживания;

не признан самовольной постройкой;

земельный участок, на котором построен дом, расположен в границах населенного пункта.

Также понадобятся бумаги, подтверждающие факт проживания в доме или факт строительства жилого дома до 14 мая 1998 года. Например, документ, подтверждающий подключение жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения и (или) чеки оплаты коммунальных услуг, либо выписка из похозяйственной книги или иного документа, в котором содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю.

Для оформления участка необходимо соблюсти следующие условия. Сначала надо определить, состоит ли земля на кадастровом учете. Если он внесен в кадастр и границы определены, то надо просто подать заявление о предоставлении участка в департамент городского имущества.

В том случае, если он отсутствует, то образование участка производится на основании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Регистрация прав на участок. После предоставления участка уполномоченный орган подает в Росреестр заявление о кадастровом учете дома, а также о регистрации права собственности на землю. После регистрации госорган передает гражданину выписку из ЕГРН на дом и участок, подтверждающую право собственности.

Далеко не всегда процесс регистрации прав в рамках дачной амнистии завершается положительно. В ряде случаев гражданин может столкнуться с отказом, и, как правило, это происходит по следующим причинам: