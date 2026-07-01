Автобус с детьми улетел в кювет в Красноярском крае: 27 ребят возвращались домой из лагеря — кадры

В ДТП пострадали несколько человек, им оказали медицинскую помощь (фото носит иллюстративный характер) Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В Красноярском крае в Минусинском округе перевернулся автобус с 27 детьми. Они возвращались домой из лагеря. Несколько человек пострадали.

Авария случилась в районе села Тесь на трассе Минусинск — Курагино.

«Предварительно, в салоне транспортного средства находилось 27 детей. Информация относительно обстоятельств произошедшего уточняется. На месте находятся сотрудники полиции, выясняются все детали случившегося. Кроме того, на место происшествия выехал начальник ОМВД России „Минусинский“ для координации действий сотрудников», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Сети появились кадры после аварии. На них видно, как автобус лежит в кювете, на дороге стоят десятки детей, молодых людей и взрослых. Рядом возле проезжей части стоит еще один автобус.

Автобус с детьми улетел в кювет Источник: «Взгляд Инфо»

Источник: «Взгляд Инфо»

ДТП случилось из-за водителя Kia Sportage, который выехал на встречку. Нашим коллегам из NGS24.RU сообщили в пресс-службе МВД, что за рулем легковушки была девушка. По ее словам, она уснула за рулем, а водителю автобуса пришлось увернуться от автомобиля.

«Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо и допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием», — пояснили в полиции.

В автобусе было 27 детей. По предварительной информации, их везли из лагеря домой. Пострадал один из детей, а также сопровождающий, им оказали медицинскую помощь. На месте работают следователи и сотрудники Госавтоинспекции.