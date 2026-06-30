Убийцы собрались с разных городов страны: всё, что известно о жестокой расправе над 20-летним студентом в Омске

Тело пропавшего омича нашли в яме Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

29 июня Омск всколыхнула новость о страшном убийстве 20-летнего студента Александра Трипутеня. Тело парня в полимерном пакете нашли в яме на улице 10 лет Октября. В его смерти обвинили 6 человек, при этом они были знакомы с парнем. Что произошло в день трагедии, за что могли так зверски убить 20-летнего парня и что известно о подозреваемых — в материале NGS55.RU.

Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU / Городские медиа

День пропажи

Александр вышел из дома в Нефтяниках 20 июня. Он всегда поддерживал связь с родителями, и поэтому, когда Александр долго не отвечал на сообщения, его мать Елена сразу же забеспокоилась. В это время она была в больнице.

«У меня инсульт был, я в больнице лежала. Смотрю, полчаса прошло — нет СМС, час — нет. Ему пишу: " Сынок, всё нормально? " Тишина. Звоню — трубку не берет. Сразу тревогу забила, сбежала из больницы на поиски, отцу позвонила. Он побежал везде в центре всё искать», — поделилась женщина.

Елена написала заявление в полицию в тот же день. Студента искали больше недели. Сводки появлялись в группах волонтерских движений «Лиза Алерт» и «Доброспас». 29 июня стало известно, что он мертв.

Такие ориентировки бродили по интернету, пока Александра искали Источник: «ПСО — Доброспас-Омск» / vk.com

Что известно об омиче

Александр окончил гимназию № 84 в Нефтяниках, а затем стал студентом факультета истории ОмГУ. Он состоял в труппе театра при факультете культуры и искусств. Пришел он туда в сентябре 2022 года, но к началу 2024 года покинул коллектив.

«Был очень дружелюбным и светлым парнем, до сих пор не верится, что с ним могло такое случиться», — поделилась с корреспондентом NGS55.RU художественный руководитель театра.

Студент пропал 20 июня Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU, «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского» / Vk.com

Один из друзей охарактеризовал его как доброго и понимающего человека.

«Саша был прекрасным человеком и другом. Он никогда не жалел себя ради близких людей и называл их своей семьей. У него было невероятно много планов и надежд на будущее», — рассказал знакомый.

Что происходило в день убийства

По информации Следкома, убийство произошло в день пропажи Александра — 20 июня. По изначальной информации, в преступлении участвовало 6 человек. Под выдуманным предлогом они хитростью заманили его на пустырь. Там связали руки и ноги и перенесли его к заброшенному зданию. В этот момент он был еще жив.

После этого молодого человека начали бить ножом в шею и грудь. От полученных травм он скончался на месте.

«Совершив противоправные действия, обвиняемые с целью скрыть следы преступления обмотали тело потерпевшего мусорными мешками и спрятали в яме», — рассказали следователи.

Как сообщали в прокуратуре, подозреваемые приехали из других городов в Омск целенаправленно, чтобы лишить жизни Александра. Они планировали преступление и закупились перчатками, скотчем и мешками, продумали себе алиби.

«Все лица познакомились между собой в сети интернет. Они уроженцы других регионов. Есть те, кто из Екатеринбурга, есть, кто из Питера. Сюда приехали целенаправленно для убийства».

Кого задержали

В качестве подозреваемых было задержано 6 человек. Всех их отправили в СИЗО на 2 месяца.

На суде 24-летняя Софья Ч. рассказала, что приехала в Омск из Ставрополя. В Омске проживала у знакомых на улице Малиновского, нигде не работала и не училась. До этого трудилась курьером. Свою вину Софья признала полностью, но при этом заявила, что само убийство не совершала, а «просто находилась рядом».

«Я не знала, что это дойдет до убийства. Я не убивала конкретного молодого человека, я просто находилась рядом и не была за его убийство. Не знала, что до этого дойдет», — сказала Софья.

Софья заявила, что не участвовала в убийстве Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Другая подозреваемая — Кира — единственная из компании жительница Омска. В документах следователей говорится, что именно она искала место для того, чтобы спрятать тело. Девушка просила других трех подозреваемых парней убить Трипутеня.

На заседании выяснилось, что мать Киры трудится главным специалистом отдела дополнительного образования в департаменте образования мэрии города, а отец находится в зоне специальной военной операции. Туда он отправился в 2024 году. Сама Кира не работает и не учится. Вину в преступлении она не признала.

Кира — единственная омичка из компании Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

Среди фигурантов дела оказалась и 21-летняя Кира Л. из Нефтеюганска. Она сама согласилась, чтобы ее отправили под стражу. Девушка вину признала.

В Омск Кира приехала из Ставрополя. Нигде не работает и не учится. Жила на съемных квартирах, с деньгами помогали друзья. При этом Кира заявляет, что она замужем за гражданином Великобритании, а брак был зарегистрирован в Москве.

«Брак официально зарегистрирован с гражданином Великобритании. Своего жилья нет, поэтому приходится на съеме. Дохода нет, в последнее время жила на помощь друзей», — сказала Кира.

Девушка, подозреваемая в убийстве Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

По документам следователей, она была одной из тех, кто наносил ножевые ранения Александру.

25-летний Сюй Ф. из Улан-Удэ просил оставить его на свободе.

«Я бы, правда, хотелось бы это оспорить, потому что… Мне не кажется это обоснованным, мне не кажется… Я не представляю никому угрозы», — сбивчиво заявил Сюй.

Сюй признал вину Источник: Анастасия Чеснокова / NGS55.RU

В родном городе он жил с родственниками и работал переводчиком на фрилансе. Иногда приезжал к друзьям в Санкт-Петербург. Мать, заявляет молодой человек, умерла полгода назад, а отец сейчас находится в Китае.

В материалах дела указано, что именно Сюй попросил омичку Киру Ш. найти укромное место, где можно будет поговорить с Трипутенем. На допросе он признал вину и раскаялся. При этом он заявил, что компания лишила жизни Александра по просьбе Киры Ш.

Оставшиеся двое подозреваемых — 24-летний Тигран Г., недавно переехавший в Санкт-Петербург, и 22-летний Михаил Д. Первый из парней вину признал, второй — нет. Известно, что вся компания проживала в Омске в квартире на улице Малиновского.

За что могли убить Александра

Точные мотивы убийства студента до сих пор неизвестны. В разных источниках они разнятся. Одна из версий следствия — деньги. Якобы подозреваемые могли таким образом вымогать у парня средства.

Другим вариантом, как сообщили в объединенной пресс-службе омских судов, могли стать неприязненные отношения, которые возникли у одной из девушек к Александру. Третью версию NGS55.RU озвучил друг убитого студента. По его словам, в преступлении может быть замешана бывшая девушка Александра, которая стала одной из обвиняемых.

Гособвинитель озвучил еще одно предположение — якобы убитый оказывал одной из подозреваемых знаки внимания. Это не понравилось девушке, и в итоге история закончилась трагедией.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Что же именно стало поводом для такого страшного преступления, разбираются следователи.

Прощание с Александром Трипутенем прошло сегодня, 30 июня.