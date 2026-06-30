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Город Вывели под руки: 47-летнего ярославца задержали из-за призывов к терроризму — видео

Вывели под руки: 47-летнего ярославца задержали из-за призывов к терроризму — видео

Какое наказание его теперь ждет

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Ярославца задержали из-за призывов к терроризму | Источник: УФСБ по Ярославской области Ярославца задержали из-за призывов к терроризму | Источник: УФСБ по Ярославской области

Ярославца задержали из-за призывов к терроризму

Источник:

УФСБ по Ярославской области

В Ярославле на 47-летнего мужчину завели уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщили в управлении ФСБ по региону.

По информации ведомства, ярославец публиковал странные комментарии в открытых телеграм-каналах. В этих высказываниях содержались призывы к насилию в отношении российских властей.

После расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») ярославцу была избрана мера наказания.

«2-й Западный окружной военный суд признал подсудимого виновным и приговорил к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, сроком 3 года», — сообщили в УФСБ.

Подозреваемого в терроризме ярославца вывели из квартиры под руки

Источник:

УФСБ России по Ярославской области

Приговор пока не вступил в законную силу. Делом занимаются правоохранительные органы.

Ранее в Ярославле пресекли теракт в синагоге. Мужчина планировал поджечь молитвенный дом на улице Чайковского, где собираются иудеи.

Также недавно в городе задержали экстремистов, устроивших массовую драку в торговом центре. Большинство из них оказались несовершеннолетними.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Терроризм Призыв Задержание Уголовное дело ФСБ
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Комментарии
1
Гость
29 минут
А где конкретика? Какие призывы? Чего то ничего непонятно в статье
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Гость
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