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Лето Чистая дикость! Где на Черноморском побережье искать пляж, чтобы не делить море с толпой

Чистая дикость! Где на Черноморском побережье искать пляж, чтобы не делить море с толпой

Песок, галька, сосны и минимум соседей: гид по самым свободным берегам от Анапы до Абхазии

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Отдых без посторонних: только море, ветер и, возможно, любопытная чайка | Источник: Оксана Витязь Отдых без посторонних: только море, ветер и, возможно, любопытная чайка | Источник: Оксана Витязь

Отдых без посторонних: только море, ветер и, возможно, любопытная чайка

Источник:

Оксана Витязь

Даже в одном регионе туристы получают принципиально разный отдых. Одни выбирают комфорт с шезлонгами, зонтами и доставкой коктейлей прямо на пляж официантом — это Сочи. Другие ищут тишины: чтобы только шум волн, крик чаек и никого лишнего рядом. Для тех, кто предпочитает второй вариант, SOCHI1.RU собрал пляжи Черноморского побережья, где можно уединиться даже в разгар сезона. В списке есть и Сочи — правда, только те отрезки берега, которые любители комфорта обходят стороной.

Анапа: тепло, многолюдно, но есть варианты

В Анапе вовсю идет сезон. На удивление море сейчас теплее, чем в Сочи. Если на одном курорте люди трогают море лишь пяткой, то на другом купаются уже даже дети.

Пляжи в Анапе уже трещат по швам | Источник: Оксана Витязь Пляжи в Анапе уже трещат по швам | Источник: Оксана Витязь

Пляжи в Анапе уже трещат по швам

Источник:

Оксана Витязь

Центральные пляжи города заполнены отдыхающими, и найти свободный пятачок непросто. Однако на высоком берегу встречаются относительно спокойные участки, особенно если отойти подальше от черты города. Настоящее уединение ждет в поселках Сукко и Большой Утриш — примерно в 20 километрах от Анапы. Там уже можно встать с палаткой и провести несколько дней без соседей в радиусе сотен метров.

Геленджик: скалы, сосны и простор

В Геленджике центральные пляжи также переполнены, но достаточно отъехать, чтобы ощутить разницу. В поселке Кабардинка (ближе к Новороссийску) и в Голубой Бухте есть участки у скал, где людей нет, особенно если уйти в сторону от основного пляжа.

Дикий пляж ждет только тебя | Источник: Оксана ВитязьДикий пляж ждет только тебя | Источник: Оксана Витязь

Дикий пляж ждет только тебя

Источник:

Оксана Витязь

Южная сторона Геленджика — поселки Бетта и Архипо-Осиповка — предлагают живописные скалистые берега. В тени сосен можно разбить лагерь на несколько дней, не тратясь на жилье. Пляжи там галечные, вода чистая, и суеты курортных поселков почти не чувствуется.

Туапсинский район: альтернатива Сочи

Туапсинский район часто рассматривают как менее шумную замену Сочи. Поселки Лермонтово, Небуг и Ольгинка привлекают тех, кто ищет спокойствие. Вдоль единственной прибрежной дороги здесь множество мест, где можно остановиться спонтанно. Едете, видите подходящий спуск — и получаете берег почти без соседей. В пик сезона там всё равно значительно свободнее, чем в Сочи или Анапе.

Сочи: дикие уголки есть, но до них надо добраться

Самые просторные и безлюдные дикие пляжи Сочи находятся на границе с Туапсинским районом — в поселке Магри. Там ширина берега достигает почти 100 метров, и людей мало даже в разгар лета. Однако по мере движения к Адлеру таких мест становится меньше.

Пляж «Маяк», июль 2025-го | Источник: Оксана ВитязьПляж «Маяк», июль 2025-го | Источник: Оксана Витязь

Пляж «Маяк», июль 2025-го

Источник:

Оксана Витязь

Местные жители знают укромные места, но это, как правило, участки с раздолбанными глыбами от укреплений железной дороги. Сюда не пойдут ни семьи с детьми, ни пожилые, только любители экстрима, готовые преодолеть сложный спуск. Эти пляжи хорошо видны из окон поездов, идущих вдоль берега. Добраться можно на электричке. Увидел понравившийся кусок, вышел на ближайшей станции и пошел вдоль берега к заветному месту.

Вот они&nbsp;— лучшие дикие пляжи Сочи. Дойти&nbsp;— ноги сломать. Зато никого вокруг | Источник: Оксана ВитязьВот они&nbsp;— лучшие дикие пляжи Сочи. Дойти&nbsp;— ноги сломать. Зато никого вокруг | Источник: Оксана Витязь

Вот они — лучшие дикие пляжи Сочи. Дойти — ноги сломать. Зато никого вокруг

Источник:

Оксана Витязь

Пляж «Белые ночи», некогда считавшийся Меккой дикарей, давно рассекречен и теперь тоже плотно занят палаточниками — там не меньше народу, чем на центральном городском пляже «Маяк». Так что настоящая дикость в Сочи осталась только на труднодоступных отрезках.

Абхазия: идеальное место для дикарей

Абхазия — настоящий рай для любителей дикого отдыха. Здесь можно заехать на машине прямо к воде, что редкость для черноморских курортов. Никто не будет вам взрывать мозг за костер на пляже. К этому здесь относятся спокойно, главное — не мусорить и соблюдать рамки приличия.

Пляжи Цандрипш сразу за границей уже выглядят полудикими | Источник: SOCHI1.RUПляжи Цандрипш сразу за границей уже выглядят полудикими | Источник: SOCHI1.RU

Пляжи Цандрипш сразу за границей уже выглядят полудикими

Источник:

SOCHI1.RU

Уже в первом поселке за границей — Цандрипш — есть широкий галечный берег, тень от сосен и несколько кемпингов. Чем дальше от границы, тем меньше людей. Абсолютно пустые пляжи начинаются за Сухумом. Там — тишина, чистая вода и редкие машины рыбаков. И да, здесь безопасно.

Местные жители отмечают: с началом сезона те, кто ориентирован поживиться от туристов, концентрируются в курортных зонах — в Гагре, Пицунде, Новом Афоне. За Сухумом остаются работящие люди с открытым и доброжелательным отношением к гостям.

Шпаргалка по диким пляжам Черноморья

  • Анапа — поселки Сукко и Большой Утриш (20 километров от города);

  • Геленджик — Бетта, Архипо-Осиповка, Голубая Бухта;

  • Туапсинский район — Лермонтово, Небуг, Ольгинка;

  • Сочи — Магри и труднодоступные участки вдоль железной дороги;

  • Абхазия — всё побережье, а за Сухумом — практически пустые берега.

Каждый из этих отрезков дает свой опыт, но объединяет их одно: там не нужно бороться за место на песке, слушать чужую музыку или переплачивать за лежак. Только море, ветер и, возможно, любопытная чайка.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
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