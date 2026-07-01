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Экономика Эксклюзив Как топливный ажиотаж отразится на ценах в магазинах — экономист оценил риски для покупателей

Как топливный ажиотаж отразится на ценах в магазинах — экономист оценил риски для покупателей

Уже вводятся меры для стабилизации ситуации

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Чем дальше придется везти товар, тем дороже он будет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧем дальше придется везти товар, тем дороже он будет | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Чем дальше придется везти товар, тем дороже он будет

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Топливный ажиотаж в России может отразиться на ценах в магазинах. Какие товары подорожают и насколько, в разговоре с Городскими медиа объяснили экономисты.

Внутренние магистральные перевозки могут подорожать в пределах 10%, международные — до 5%, пояснила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова. В зоне риска из-за этого окажутся товары с высокой транспортной составляющей: сезонные овощи и фрукты, мука, строительные материалы и сервисы доставки.

По ее словам, на рынке есть инструменты для сглаживания этого процесса. Крупные игроки используют долгосрочные контракты с топливными компаниями, фиксируя выгодные условия. Правительство, в свою очередь, прорабатывает дополнительные меры поддержки, включая возможное ограничение экспорта дизеля. Коррекция цен в июле будет зависеть от скорости восстановления баланса на топливном рынке и гибкости партнеров в выстраивании новых тарифных моделей.

Рост цен на топливо вряд ли существенно повлияет на стоимость продуктов в магазинах, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков. Даже если перевозки подорожают, конечные цены на полках изменятся незначительно.

«Цена продукта может изменяться намного меньше, чем на 1%. Даже на недорогую продукцию прибавка к цене будет мизерной, потому что грузовик перевозит много, и это надо делить на килограмм перевозимой продукции», — пояснил Чирков.

По его словам, текущая ситуация с топливом носит временный характер. Власти делают всё возможное для ее нормализации. Даже если цены на бензин и дизель вырастут, это почти не отразится на стоимости товаров в магазинах, особенно в среднем и дорогом ценовых сегментах.

Исключение — импортная продукция с большим транспортным плечом, особенно если ее везут автотранспортом. Такие товары могут подорожать чуть заметнее. Однако общий эффект для потребителей, по оценке эксперта, будет минимальным. Российская экономика способна быстро адаптироваться к подобным сложностям, добавил он.

Дефицит топлива в России обострился в конце мая — июне 2026 года. Президент РФ Владимир Путин на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка признал, что очереди на заправках есть, а нужную марку бензина не всегда можно найти.

Для стабилизации рассматривается возможность запрета на вывоз дизельного топлива. Этот вопрос обсуждался на совещании 28 июня. Минэнерго пока не рекомендует вводить такой запрет.

С 1 июля по 30 сентября обязательный норматив продажи бензина на бирже временно снизят с 15% до 10%. Для круглосуточного мониторинга топливного рынка создали специальный штаб. Власти рассчитывают, что уже в июле производство основных видов топлива превысит июньские показатели.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Топливо Ажиотаж Бензин Цена
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Всё идёт по Плану времени на раскачку НЕТ 😡🤮
Гость
43 минуты
Нет там никаких рисков. Выворачивайте карманы заранее...
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Гость
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