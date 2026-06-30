Снова сухие: что сейчас происходит на ярославских заправках

Обстановка на ярославских заправках продолжает оставаться нестандартной Источник: Дарья Шарова / 76.RU

Уже месяц в разных регионах России автовладельцы сталкиваются с проблемами при заправке на АЗС. То топлива нет, то очереди, то цены взвинчены. Ситуация коснулась и Ярославской области — всё началось с Рыбинска, жители которого бросились скупать бензин про запас.

В первых числах июня редакция 76.RU проводила рейд по заправкам на Мышкинском проезде Ярославля. Тогда ситуация была более-менее спокойной, но операторы АЗС отмечали проблемы с логистикой.

А дальше — понеслось. Бензин стал пропадать на частных АЗС, у сетевых выстраивались очереди.

Что происходит на заправках под конец месяца — читайте в материале.

Сухой «Лукойл»

30 июня 2026 года на этой АЗС пусто Источник: Дарья Шарова / 76.RU

26 июня АЗС «Лукойл» на Мышкниском проезде мог предложить только самый дорогой 100-й бензин.

30 июня ценовая стелла этой АЗС показывала нули. На заправочных пистолетах висит табличка «не работает». Комментировать что-либо сотрудница станции отказалась.

Топлива нет, но работают

«Анита» большую часть месяца испытывает проблемы с поставками Источник: Дарья Шарова / 76.RU Здесь топлива 30 июня тоже нет Источник: Дарья Шарова / 76.RU

На подъезде к частной АЗС «Анита» можно увидеть пустые графы стелы — бензина здесь нет уже давно. Мы заезжали на место 26 июня, тогда тоже было пусто. Заправочные пистолеты оклеены.

При этом, сотрудники сидят на местах.

«Куда мы денемся? Работаем все так же. График не поменялся, ну, а машин, конечно, меньше стало — видят же, что на табелях пусто», — ответила сотрудница.

Очередь у «Газпромнефть»

На «Газпромнефти» топливо есть Источник: Дарья Шарова / 76.RU И очереди тоже Источник: Дарья Шарова / 76.RU

Сетевая АЗС от «Газпромнефть» на Мышкинском проезде стоит в очередях: один автомобиль тут же сменяется другим. Ценник за литр пока держится: 95-й — 66,95 рубля за литр; 92 — 62,39; дизель — 77,69. Только сотый отсутствовал.

Здесь сохраняются ограничения — продают до 30 литров топлива на одну машину.

На самой заправке работает одна сотрудница, пытается успеть всем помочь.

«Извините, я одна на весь зал, ответить на вопросы пока не могу», — кинула она журналисту и убежала.

Без комментариев

АЗС «Опти» (компания — партнер «Газпромнефти») тоже не радует наличием бензина, табели по нулям, колонки оклеены. Сама заправка работает, сотрудники комментариев не дают.

Почему так происходит

Мы обзванивали разных экспертов, которые выделили основные причины:

высокий автомобильный сезон;

ажиотажный спрос на топливо;

сезон сельскохозяйственных работ;

ремонты на НПЗ.

С 1 апреля по 31 июля в РФ действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы избежать дефицита в сезон высокого спроса.

Власти Ярославской области создали региональный штаб, чтобы отслеживать ситуацию с топливом. Губернатор Михаил Евраев сообщал, что потребление топлива увеличилось в 3-4 раза.