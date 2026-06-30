НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Ярославле
Погода+25°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

с-з.

 753мм 50%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Снос клуба «Мёд»
Малыш погиб при атаке БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Обвалился пол в пятиэтажке
Здесь был Пушкин
Где найти землянику
Погода на июль
Афиша на неделю
Город Июль придет вместе с грозой: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Июль придет вместе с грозой: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Когда стихия заявит о себе

250
Первый день июля нагрянет в Ярославль с грозой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUПервый день июля нагрянет в Ярославль с грозой | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Первый день июля нагрянет в Ярославль с грозой

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Июль начнется с грозы. Жителей Ярославской области экстренно предупредили о приближающемся ненастье. По прогнозу тучи стянутся в ночь с 30 июня на 1 июля.

По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с усилением ветра порывами 15 метров в секунду, а также кратковременный дождь.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — посоветовали в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:

  • повреждений и обрывов линий связи и электропередач;

  • сбоя в работе коммунальных систем;

  • сбоя всех видов транспорта;

  • обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;

  • травмирование людей;

  • возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;

  • ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Телефон экстренных служб — 112

В регионе из-за гроз уже случались ЧП: молнии попадали в жилые дома, из-за чего случался пожар. Последний такой случай был в поселке Ивняки у границ Ярославля — молния спалила электрощитки у целого подъезда. Ранее мы публиковали, какую погоду ждать в Ярославле в первую неделю июля.

Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на 76.RU в соцсетях MAX и «ВКонтакте».

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Гроза Погода Экстренное предупреждение Июль
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
12 минут
Короче небеса тоже против?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Дети в тупике». Преподаватель — о «секретных материалах» ЕГЭ и ошибках, которые допускает система
Наталья Непомнящих
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Дженнифер Лопес — не наша мымра. Американцы сняли свой «Служебный роман»: что из этого вышло
Надежда Губарь
Рекомендуем