Июль придет вместе с грозой: ярославцев экстренно предупредили о непогоде

Первый день июля нагрянет в Ярославль с грозой Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Июль начнется с грозы. Жителей Ярославской области экстренно предупредили о приближающемся ненастье. По прогнозу тучи стянутся в ночь с 30 июня на 1 июля.

По информации РСЧС, ярославцев ждет гроза с усилением ветра порывами 15 метров в секунду, а также кратковременный дождь.

«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — посоветовали в единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В областном МЧС допускают возникновение различных происшествий, в том числе:

повреждений и обрывов линий связи и электропередач;

сбоя в работе коммунальных систем;

сбоя всех видов транспорта;

обрушения аварийных крыш зданий, широкоформатных рекламных конструкций, башенных кранов и деревьев;

травмирование людей;

возникновения пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики;

ухудшения условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Телефон экстренных служб — 112

В регионе из-за гроз уже случались ЧП: молнии попадали в жилые дома, из-за чего случался пожар. Последний такой случай был в поселке Ивняки у границ Ярославля — молния спалила электрощитки у целого подъезда. Ранее мы публиковали, какую погоду ждать в Ярославле в первую неделю июля.