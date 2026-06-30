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Развлечения Близнецы сделают выводы, Весы вдохновятся старыми идеями: гороскоп на ретроградный Меркурий

Близнецы сделают выводы, Весы вдохновятся старыми идеями: гороскоп на ретроградный Меркурий

Советы от ярославского астролога для всех знаков зодиака с 29 июня по 23 июля

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Содержание
Астролог рассказала о влиянии ретроградного Меркурия на знаки зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаАстролог рассказала о влиянии ретроградного Меркурия на знаки зодиака | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Астролог рассказала о влиянии ретроградного Меркурия на знаки зодиака

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

29 июня Меркурий развернулся в ретроградное движение до 23 июля. Ярославский ведический астролог Мария Орлова рассказала, как это отразится на нас с вами.

«Меркурий отвечает за наше мышление, речь, сделки, документы, короткие поездки. Когда он идет назад, энергия не устремляется в будущее, а возвращает нас к прошлому. Это шанс пересмотреть, доработать и отпустить то, что уже отжило», — пояснила она.

Ретроградное движение планет, о котором часто говорят астрологи, не означает, что небесные тела на самом деле двигаются в обратном направлении. Это лишь иллюзия при взгляде на небо с Земли, возникающая из-за разницы в скоростях орбитального движения Земли и других планет.

Два этапа ретроградного Меркурия

По словам Марии Орловой, период ретроградного Меркурия в этот раз делится на два этапа. Это связано с тем, что до 7 июля Меркурий будет проходить по знаку Рака, а затем переместится в знак Близнецов.

«До 7 июля на первый план выйдут вопросы, связанные с жильем, родственниками, мамой, питанием. В этот период будет особенно остра интуиция. Вы можете, наконец, почувствовать, чего вам не хватает для душевного комфорта. После 7 июля акцент нашего внимания сместится на коммуникации, обучение, обмен информацией, социальные сети, братьев и сестер. В это время могут посыпаться ошибки в договорах, сбои в технике, недопонимание в переписке. Но именно они подсветят слабые места в ваших контактах», — объяснила астролог.

Мария посоветовала использовать время ретроградного Меркурия для уборки в мыслях, доме и контактах, чтобы понять, с чем вы двигаетесь дальше.

Что нужно сделать

В период ретроградного Меркурия рекомендуется:

  • завершать старые проекты;

  • редактировать тексты;

  • пересматривать архивы;

  • возвращаться к людям, с которыми потеряли связь, но только для того, чтобы закрыть гештальт;

  • проводить ревизию бюджета, анализировать расходы за полгода;

  • заниматься домом — расхламлять, ремонтировать, украшать;

  • медитировать, вести дневник снов — подсознание сейчас говорит громче.

Чего следует избегать

В период ретроградного Меркурия нежелательно:

  • начинать новые крупные дела (бизнес, строительство, смена работы);

  • подписывать важные договоры без тщательной проверки;

  • покупать технику, транспорт и средства связи — высока вероятность брака;

  • увольняться;

  • ссориться с близкими на эмоциях;

  • вступать в новый роман — он может оказаться связан с прошлыми сценариями.

Прогноз для знаков зодиака

Овен

До 7 июля займитесь домом, ремонтом, но не покупайте новую технику. Пересмотрите отношения с матерью, не принимайте поспешных решений о переезде.

После 7 июля не начинайте новых курсов и не подписывайте договоры на поездки. Зато можно перечитать старые конспекты, возобновить переписку с одноклассниками, но без серьезных обязательств.

Телец

До 7 июля избегайте конфликтов с соседями, братьями и сестрами. Не берите в долг и не давайте денег взаймы.

После 7 июля не вкладывайтесь в новые проекты, но проведите ревизию доходов и расходов. Не покупайте дорогие украшения или одежду — потом можете разочароваться в обновках.

Близнецы

До 7 июля уделите время сну, одиночеству, разберитесь с тайными страхами. Не начинайте лечения или духовных практик с нуля, лучше завершить старые.

После 7 июля не меняйте имидж, не начинайте новые отношения. Займитесь анализом своей жизни за последние полгода, запишите выводы.

Рак

До 7 июля позаботьтесь о состоянии своего тела и эмоциональном здоровье. Не переутомляйтесь, не садитесь на жесткие диеты, избегайте пластических операций.

После 7 июля не доверяйте своей интуиции в финансовых вопросах, тщательно поверяйте цифры. Можно завершить дело, которое давно откладывали.

Лев

До 7 июля будьте осторожны с тайнами и чужими секретами. Не ввязывайтесь в интриги. Уделите время подготовке к отдыху, но саму поездку на эти даты не планируйте.

После 7 июля не заводите новых друзей и не вступайте в новые социальные проекты. Пересмотрите список своих подписок и контактов, удалите ненужные.

Дева

До 7 июля не начинайте новых совместных проектов с друзьями. Избегайте споров в коллективе. Проведите аудит своих желаний: что из загаданного уже сбылось, а что нет.

После 7 июля отложите переговоры с начальством и смену должности. Зато можно пересмотреть свое резюме и проанализировать карьерные ошибки за прошлые годы.

Весы

До 7 июля не подписывайте контракты, не просите повышения. Проведите уборку на рабочем столе и в компьютере, удалите старые файлы.

После 7 июля не начинайте обучения за границей и не подавайте документы в суд. Перечитайте свои дипломные работы или старые учебники — в них вы можете найти ценные идеи.

Скорпион

До 7 июля не меняйте мировоззрение под влиянием чужих речей. Отложите дальние командировки.

После 7 июля не вкладывайте финансы в совместные проекты, не берите кредиты.

Стрелец

До 7 июля не занимайтесь чужими долгами, не участвуйте в наследственных спорах. Займитесь психотерапией или медитацией, погрузитесь в глубокие темы.

После 7 июля не заводите новых партнерств в бизнесе или личной жизни. Пересмотрите старые контракты и договоренности с партнером — можно обновить условия, но не заключать новые.

Козерог

До 7 июня избегайте обострений отношений в паре. Вместо этого займитесь совместным просмотром семейного архива.

После 7 июня не меняйте режим дня и не начинайте новые диеты. Пересмотрите свои привычки в питании и физическую активность, корректируйте, но кардинально не меняйте.

Водолей

До 7 июля не перегружайте себя работой, не берите на себя чужую нагрузку.

После 7 июля не начинайте романтических отношений и не рискуйте в азартных играх. Зато можно вернуться к старым хобби, которые вы когда-то забросили.

Рыбы

До 7 июля не вступайте в творческие проекты, не погружайтесь в любовные интриги. Пересмотрите свои старые рисунки, стихи, дневники — они вас вдохновят на что-то новое.

После 7 июля не покупайте квартиру и не делайте перестановку в доме. Зато можно провести уборку в подвале, гараже или кладовке — найдете что-то нужное.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гороскоп Астролог Ретроградный Меркурий
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