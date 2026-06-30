Близнецы сделают выводы, Весы вдохновятся старыми идеями: гороскоп на ретроградный Меркурий

29 июня Меркурий развернулся в ретроградное движение до 23 июля. Ярославский ведический астролог Мария Орлова рассказала, как это отразится на нас с вами.
«Меркурий отвечает за наше мышление, речь, сделки, документы, короткие поездки. Когда он идет назад, энергия не устремляется в будущее, а возвращает нас к прошлому. Это шанс пересмотреть, доработать и отпустить то, что уже отжило», — пояснила она.
Ретроградное движение планет, о котором часто говорят астрологи, не означает, что небесные тела на самом деле двигаются в обратном направлении. Это лишь иллюзия при взгляде на небо с Земли, возникающая из-за разницы в скоростях орбитального движения Земли и других планет.
Два этапа ретроградного Меркурия
По словам Марии Орловой, период ретроградного Меркурия в этот раз делится на два этапа. Это связано с тем, что до 7 июля Меркурий будет проходить по знаку Рака, а затем переместится в знак Близнецов.
«До 7 июля на первый план выйдут вопросы, связанные с жильем, родственниками, мамой, питанием. В этот период будет особенно остра интуиция. Вы можете, наконец, почувствовать, чего вам не хватает для душевного комфорта. После 7 июля акцент нашего внимания сместится на коммуникации, обучение, обмен информацией, социальные сети, братьев и сестер. В это время могут посыпаться ошибки в договорах, сбои в технике, недопонимание в переписке. Но именно они подсветят слабые места в ваших контактах», — объяснила астролог.
Мария посоветовала использовать время ретроградного Меркурия для уборки в мыслях, доме и контактах, чтобы понять, с чем вы двигаетесь дальше.
Что нужно сделать
В период ретроградного Меркурия рекомендуется:
завершать старые проекты;
редактировать тексты;
пересматривать архивы;
возвращаться к людям, с которыми потеряли связь, но только для того, чтобы закрыть гештальт;
проводить ревизию бюджета, анализировать расходы за полгода;
заниматься домом — расхламлять, ремонтировать, украшать;
медитировать, вести дневник снов — подсознание сейчас говорит громче.
Чего следует избегать
В период ретроградного Меркурия нежелательно:
начинать новые крупные дела (бизнес, строительство, смена работы);
подписывать важные договоры без тщательной проверки;
покупать технику, транспорт и средства связи — высока вероятность брака;
увольняться;
ссориться с близкими на эмоциях;
вступать в новый роман — он может оказаться связан с прошлыми сценариями.
Прогноз для знаков зодиака
Овен
До 7 июля займитесь домом, ремонтом, но не покупайте новую технику. Пересмотрите отношения с матерью, не принимайте поспешных решений о переезде.
После 7 июля не начинайте новых курсов и не подписывайте договоры на поездки. Зато можно перечитать старые конспекты, возобновить переписку с одноклассниками, но без серьезных обязательств.
Телец
До 7 июля избегайте конфликтов с соседями, братьями и сестрами. Не берите в долг и не давайте денег взаймы.
После 7 июля не вкладывайтесь в новые проекты, но проведите ревизию доходов и расходов. Не покупайте дорогие украшения или одежду — потом можете разочароваться в обновках.
Близнецы
До 7 июля уделите время сну, одиночеству, разберитесь с тайными страхами. Не начинайте лечения или духовных практик с нуля, лучше завершить старые.
После 7 июля не меняйте имидж, не начинайте новые отношения. Займитесь анализом своей жизни за последние полгода, запишите выводы.
Рак
До 7 июля позаботьтесь о состоянии своего тела и эмоциональном здоровье. Не переутомляйтесь, не садитесь на жесткие диеты, избегайте пластических операций.
После 7 июля не доверяйте своей интуиции в финансовых вопросах, тщательно поверяйте цифры. Можно завершить дело, которое давно откладывали.
Лев
До 7 июля будьте осторожны с тайнами и чужими секретами. Не ввязывайтесь в интриги. Уделите время подготовке к отдыху, но саму поездку на эти даты не планируйте.
После 7 июля не заводите новых друзей и не вступайте в новые социальные проекты. Пересмотрите список своих подписок и контактов, удалите ненужные.
Дева
До 7 июля не начинайте новых совместных проектов с друзьями. Избегайте споров в коллективе. Проведите аудит своих желаний: что из загаданного уже сбылось, а что нет.
После 7 июля отложите переговоры с начальством и смену должности. Зато можно пересмотреть свое резюме и проанализировать карьерные ошибки за прошлые годы.
Весы
До 7 июля не подписывайте контракты, не просите повышения. Проведите уборку на рабочем столе и в компьютере, удалите старые файлы.
После 7 июля не начинайте обучения за границей и не подавайте документы в суд. Перечитайте свои дипломные работы или старые учебники — в них вы можете найти ценные идеи.
Скорпион
До 7 июля не меняйте мировоззрение под влиянием чужих речей. Отложите дальние командировки.
После 7 июля не вкладывайте финансы в совместные проекты, не берите кредиты.
Стрелец
До 7 июля не занимайтесь чужими долгами, не участвуйте в наследственных спорах. Займитесь психотерапией или медитацией, погрузитесь в глубокие темы.
После 7 июля не заводите новых партнерств в бизнесе или личной жизни. Пересмотрите старые контракты и договоренности с партнером — можно обновить условия, но не заключать новые.
Козерог
До 7 июня избегайте обострений отношений в паре. Вместо этого займитесь совместным просмотром семейного архива.
После 7 июня не меняйте режим дня и не начинайте новые диеты. Пересмотрите свои привычки в питании и физическую активность, корректируйте, но кардинально не меняйте.
Водолей
До 7 июля не перегружайте себя работой, не берите на себя чужую нагрузку.
После 7 июля не начинайте романтических отношений и не рискуйте в азартных играх. Зато можно вернуться к старым хобби, которые вы когда-то забросили.
Рыбы
До 7 июля не вступайте в творческие проекты, не погружайтесь в любовные интриги. Пересмотрите свои старые рисунки, стихи, дневники — они вас вдохновят на что-то новое.
После 7 июля не покупайте квартиру и не делайте перестановку в доме. Зато можно провести уборку в подвале, гараже или кладовке — найдете что-то нужное.