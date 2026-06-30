«Она была растрепанная и без формы»: родственники приняли следователя СК за мошенницу и поплатились за это — история

На этих кадрах Светлана. Во время допроса в здании ОБОПа у женщины, перенесшей два инсульта, поднималось давление и ей вызывали скорую Источник: Олеся Евсеева

История о том, как неожиданный визит следователя СК обернулся возбуждением сразу трех уголовных дел, случилась в тюменском селе Кулаково 1 июня 2025 года, рассказывает 72.RU. В этот воскресный день в одной квартире находилось пять человек — Нина Филимонова, ее дочь Ирина Хохолкова, сожитель Нины Виктор и Светлана Мехтиева с сожителем, который является братом Нины. Семейный обед прервал неожиданный стук в дверь.

Открывать на правах хозяйки отправилась Нина. Квартира, в которой все находились, принадлежит ее престарелой матери-инвалиду (женщина в этот день находилась в больнице. — Прим. ред.). Все, кто остался на кухне, услышали, что пришла какая-то женщина и Нина (дочь хозяйки квартиры. — Прим. ред.) зашла с ней в одну из комнат.

— Через некоторое время сожитель Нины пошел узнать, кто и зачем к ним пришел, и вернулся на кухню встревоженный. Он рассказал, что какая-то женщина требует от Нины образцы подписи ее престарелой матери и заставляет расписаться в какой-то бумаге. Родственников насторожила эта информация, и они решили выяснить, что происходит, — рассказывает адвокат Олеся Евсеева.

— Женщина выглядела неопрятно. Она пришла в старом застиранном сарафане и стоптанной обуви. Руки у нее тряслись, а волосы были растрепанные, — так нежданную гостью описывают все, кто находился в этот день в квартире. Хозяйке она представилась следователем, но служебное удостоверение не показала и сообщила, что приехала допросить в качестве свидетеля ее пожилую мать.

Узнав, что пенсионерка находится в больнице, гостья решила побеседовать с дочерью. Поводом для этого неожиданного визита послужило расследование уголовного дела в отношении адвоката.

— Женщина сказала Нине, что расследует дело по факту того, что адвокат должен был консультировать родственников погибших на СВО бесплатно и получать за это деньги от правительства, а он брал деньги за консультации и подавал документы на выплаты еще и от государства. Эти факты были установлены в Нижней Тавде, но следователь по какой-то причине решила допросить еще и пенсионерку из Кулаково, которая тоже недавно потеряла сына, — поясняет адвокат.

Услышав разговор про выплаты и про необходимость увидеть образцы подписи пенсионерки, родственники напряглись и решили, что на их пороге в этот воскресный день появилась мошенница. Они попросили женщину еще раз представиться, чтобы они могли позвонить в полицию и всё проверить, но в ответ услышали лишь требование покинуть комнату.

— Светлана Мехтиева увидела, что на бумагах написаны персональные данные, и решила, что нужно их забрать, чтобы мошенница не смогла воспользоваться этой информацией. Светлана как раз является моей подзащитной. Гостья отказалась вернуть ей бумагу и стала бегать по комнате. Светлана достаточно крупная, и когда она стала идти в сторону «мошенницы», та упала на кровать, а моя подзащитная выдернула у нее из папки листок и передала его Нине, — делится подробностями адвокат.

В это время Нина позвонила в полицию. Запись ее звонка потом окажется в материалах уголовного дела и будет исследована в суде. Женщина не скрывает своих сомнений и просит полицейских приехать и разобраться в ситуации.

— У нас брат погиб на СВО. Вот она пришла составить протокол, что якобы какой-то адвокат занималась незаконными делами. И она пришла взять у меня протокол. Потом муж зашел, попросил документы. Она не дает, не показывает. Мы забрали у нее протокол. Она со скандалом, чуть ли не с дракой не хочет отдавать. Вот и всё. Кому-то позвонила, сказала, что якобы в полицию, что сейчас приедут и разберутся. Так что будьте любезны, нам побыстрее кого-нибудь отправьте, — сообщила Нина.

Аудиозапись первого звонка в полицию Источник: Олеся Евсеева

Звонила в полицию в этот день и сама гостья, которую приняли за мошенницу. Она сказала, что ее удерживают, и попросила помочь. Через некоторое время в квартире появился еще один человек. Он приехал достаточно быстро и тоже был без формы, что лишь подкрепило подозрения собравшихся. Прибывший на подмогу мужчина ворвался в квартиру и несколько раз крикнул: «Я тут власть!», а потом представился участковым уполномоченным полиции (местные жители утверждают, что у них был другой участковый, поэтому они его не узнали. — Прим. ред.).

Закрывшись в одной из комнат вместе с нежданной гостьей, он отчитал последнюю за воскресный визит, а после, растолкав собравшихся у дверей женщин, поспешил вместе с ней на выход. Одна из женщин успела снять этот момент. На кадрах видно, что участковый и следователь в этот день действительно были без формы. Благодаря записи, которая уже исследовалась в суде, мы можем увидеть, как они покидали квартиру.

На этих кадрах видно, как участковый и следователь покидают квартиру Источник: Олеся Евсеева

Проводив гостей до машины и засняв на видео госномер, внучка отсутствующей хозяйки квартиры решает позвонить в полицию во второй раз. В первый раз за помощью обращалась ее мать Нина.

— Я хотела спросить, а вы полицию-то отправляли вообще? Нет? Сообщали участковому, может? Дело в том, что пришел мужчина какой-то, потряс документами. Мы не поняли даже, кто это, всех распихал, сломал нам ручку на двери. Эту даму вывел и уехал, — сообщает во время повторного звонка в полицию дочь хозяйки квартиры.

Второй звонок в полицию Источник: Олеся Евсеева

Эта странная история совсем скоро обернется сразу тремя уголовными делами. Первое возбудят на Нину. Ее обвинят в том, что на выходе из дверей она укусила за руку участкового уполномоченного полиции (статья 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». — Прим. ред.).

Позже попадут под преследование и две другие женщины, участвовавшие в той воскресной встрече. Дочь Нины, как и мать, обвинят по 318-й статье за то, что она во время съемки видео якобы ударила полицейского ложкой для обуви. А Светлане, сожительнице брата Нины, которая вырвала у следователя протокол, вменят сразу две статьи — 318 и 294-ю. Помимо насилия в отношении представителя власти, ее обвинят еще и в воспрепятствовании осуществлению правосудия и производства предварительного расследования.

Протокол, который Светлане удалось забрать у следователя, изучали в суде Источник: Олеся Евсеева Источник: Олеся Евсеева

— Моя подзащитная не отрицает, что она забрала лист бумаги с данными Нины, но она была уверена, что к ним пришла мошенница. Сама следователь тоже признавалась на следствии и в суде, что ее приняли за мошенницу. Мы исследовали в суде протокол, который забирала моя подзащитная, на нем нет ни даты, ни подписей. По факту — это бумажка. Я у следователя в суде спрашивала, а что бы вы сделали с этим неправильно оформленным протоколом, если бы у вас его не забрали? Она мне сказала, что она бы его выбросила или оставила и вызвала потом свидетеля повесткой, — рассказала Олеся Евсеева.

Саму бабушку, к которой следователь приезжала из другого населенного пункта, в итоге так и не допросили. На вопрос «почему» в суде прозвучал ответ, что этот свидетель впоследствии оказался ненужным.

— Получается, что следователь приехала в воскресенье не в форме, чтобы допросить свидетеля, который оказался ненужным. Из-за этого родилось три уголовных дела. О своем визите она не предупреждала ни звонком, ни повесткой. Я спрашивала ее в суде: «Вы же опытный следователь и видели, что назревает конфликт. Вам сложно было показать свое удостоверение, чтобы люди могли прочитать ваши имя и должность? Они бы позвонили, проверили вашу личность, и конфликт был бы исчерпан», — рассказывает адвокат.

Главный аргумент, на котором строится защита Светланы, заключается в том, что у женщины не было умысла препятствовать проведению расследования и забирать протокол, так как она не знала, что явившаяся женщина является следователем СК. Дело, по которому следователь приехала в выходной день, чтобы провести допрос свидетеля, ее никак не касалось. Она просто испугалась, что в квартиру пришла мошенница и завладела персональными данными подруги.

Следователь (женщина в сарафане) и участковый (мужчина в футболке и джинсах) приехали в воскресенье на личных машинах Источник: Олеся Евсеева

— Как Светлана должна была догадаться, что перед ней следователь? На очной ставке я спрашивала: «Почему вы были не в форме?» Она сказала, что не хотела напугать бабушку. Потом говорила, что на улице было жарко. А уже в суде заявила, что это вообще было необязательно. Но когда я показала ответ на мое обращение в следственное управление, что ее лишили премии за нарушение ведомственного приказа, она сказала, что форма осталась в Тавде, а она поехала в Кулаково неожиданно, — рассказывает адвокат.

Светлане уже вынесли приговор (документ есть в распоряжении 72.RU. — Прим. ред.) Суд первой инстанции признал ее виновной и приговорил к наказанию в виде 3 лет принудительных работ. Для 50-летней женщины, которая уже перенесла 2 инсульта и постоянно проходит реабилитации, но продолжает работать, потому что нужно платить ипотеку и помогать дочери, это решение прозвучало как гром среди ясного неба.

Принудительные работы заключаются в содержании осужденного в учреждении уголовно-исполнительной системы и привлечении его к труду в местах, определяемых учреждением уголовно-исполнительной системы.

— Нахождение следователя не в форменной одежде сотрудника СК РФ в момент совершения в отношении нее вышеуказанных противоправных действий с учетом установленных судом обстоятельств не влияло на восприятие ее подсудимой и исполнение потерпевшей своих должностных обязанностей, не лишало ее прав и полномочий, предусмотренных занимаемой должностью, — сообщается в приговоре суда первой инстанции.

— Мы подали апелляционную жалобу на этот приговор, потому что считаем, что у Светланы не было умысла совершать вменяемое преступление, в ее действиях нет составов преступлений, в которых ее обвинили, и следствие не доказало правомерность нахождения в выходной день следователя из другого района в селе Кулаково, законность ее требований и того, что она действовала в рамках уголовного дела, на которое ссылалась, — резюмирует адвокат.

В региональном управлении СКР давать оценку действиям своего следователя не стали.

— По указанному факту судом вынесен обвинительный приговор. В компетенцию органов Следственного комитета Российской Федерации не входит правовая оценка судебных решений. Одновременно разъясняем, что любое решение суда является актом правосудия и для его отмены предусмотрен специальный порядок обжалования в соответствии с процессуальным законодательством, — сообщила 72.RU Людмила Галстян, старший помощник руководителя регионального управления СКР.

Дела еще двух женщин (одна из них является многодетной матерью. — Прим. ред.), которых обвиняют в применении насилия к участковому, пока рассматриваются в суде. В их материалах, помимо записей звонков и видео, есть справки об ушибах, которые подсудимые зафиксировали сразу после скандальной встречи. У одной из них на следующий день после визита в Следственный комитет случился инфаркт. Тяжелым ударом для всех троих стали и обыски, которые прошли в их квартирах с участием СОБРа.

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Следователь, которую жители Тюменской области приняли за мошенницу, продолжает работать на прежнем месте, а вот ее защитник — участковый уполномоченный полиции — переведен на службу в Урай. Решив проверить его машину (ее марка и государственный номер известны, поскольку автомобиль был снят на видео. — Прим. ред.) подсудимые выяснили интересный факт. Летом прошлого года на ней было совершено ДТП со смертельным исходом.

— Человек с таким же именем, отчеством и фамилией в прошлом году сбил в районе Утешево пешехода. Пострадавший скончался в машине скорой помощи, но судя по тому, что он продолжает службу, хода делу не дали, — поясняет адвокат.

Редакция 72.RU продолжит следить за развитием этой истории.

Обновлено

Суд первой инстанции приговорил 50-летнюю Светлану к 3 годам принудительных работ, но это решение так и не вступило в законную силу.