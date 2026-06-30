Претензии не принимаются: в Ярославле скинули цену за разрушенное здание бывшей детской больницы

В Ярославле выставили на продажу здание бывшей детской больницы Источник: Кристина Геворкян / 76.ru

В Ярославле продают не раз горевшее здание бывшей детской больницы, являющейся объектом культурного наследия XX века. Информация об этом появилась на сайте «ГИС Торги».

Вокруг голубого дома в стиле модерн на улице Володарского, 107А — метровые заросли травы и поломанный забор, а от самих стен после многочисленных пожаров почти ничего не осталось.

Цену на здание (площадь 345,7 кв. метра) вместе с участком (1185 кв. м.) после прошлых попыток продажи снизили. Начальная стоимость — 6 млн 31 тысяча рублей. Шаг аукциона — 301,5 тысяч рублей. Заявку желающие приобрести недвижимости могут подать с 29 июня до 28 августа. Сами торги пройдут 3 сентября.

«Покупатель обязан не предъявлять претензии по физическому состоянию объектов продажи», — указано в проектной документации.

История здания

У здания в стиле модерн богатая история. Изначально оно принадлежало благотворительнице, почетной гражданке Ярославля, жене купца и промышленника Ивана Оловянишникова Евпраксии Оловяшниковой. В 1906 году она подарила свой дом городу, чтобы его обустроили под детскую больницу. В 2013 году здание признали памятником местного значения «Больница городская детская, 1907–1908 гг.». Интересно, что в 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их удалось остановить благодаря бдительности местных жителей.

По данным градозащитницы Елены Богдановой, в декабре 2015 года мэрия через суд лишила «Ярсантехмонтаж» права собственности на здание и земельный участок путём проведения публичных торгов. В 2019 году через аукцион определили нового собственника, сгоревший дом-памятник и землю под ним получило ООО «Строй Бизнес Групп». Однако уже в 2023 году история повторилась: Арбитражный суд Ярославля удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии здания по причине того, что собственник не принимает меры к его сохранению.

Так здание выглядело в 2018 году Источник: Елена Вахрушева / 76.RU

Ранее в марте 2025 года Министерство имущественных отношений Ярославской области уже выставляло здание на продажу. Начальная цена объекта составляла 17,3 миллиона рублей. Однако аукцион был признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки.

В августе 2025 года дом снова горел, тогда МЧС назвали причиной пожара — занесение открытого источника огня. То есть в здание кто-то проник.

В сентябре 2025 года здание вместе с землей пытались продать за 28 млн рублей.

Земельный участок, на котором расположен дом, разрешено использовать для строительства многоквартирного дома с инженерными коммуникациями и подземной автостоянкой. Кадастровая стоимость участка в центре Ярославля оценивается чуть больше, чем в 6,5 миллиона рублей.