Близнецам — внезапные траты, Рыбам — новый роман: гороскоп на июль для всех знаков зодиака

Июль 2026 года, по прогнозу Кажетты Ахметжановой, не будет одинаково спокойным для всех знаков. Знакомый зрителям «Битвы экстрасенсов» (16+) на ТНТ эксперт считает, что первые недели месяца лучше проходить без лишней спешки: Меркурий будет двигаться ретроградно и может подпортить планы тем, кто привык решать всё на бегу.
Главной точкой для обновления Ахметжанова называет 14 июля — в этот день новолуние пройдет в Раке. 22 июля начнется сезон Льва, так что внимания, яркости и желания показать себя станет заметно больше. А 29 июля полнолуние в Водолее, по ее словам, затронет разные сферы жизни — от отношений до работы и денег.
Овен
Овнам уже 4 июля стоит оставить место для неожиданностей: Марс и Уран могут устроить им день с сюрпризами. В первые недели месяца на первый план выйдет быт — внезапно может потребоваться заняться домашними вопросами, которые обычно напоминают о себе в самый неудобный момент.
Зато 14 июля, по прогнозу, хорошо подойдет для старта ремонта. 22 июля у Овнов усилится романтический настрой, а 23-го домашние задачи пойдут легче обычного. 29 июля лучше посвятить друзьям и общению — без героических попыток успеть всё сразу.
Телец
Тельцам в начале месяца придется внимательнее следить за тем, что и как они говорят. Из-за ретро-Меркурия даже простые разговоры могут превращаться в недопонимание, хотя повод для этого будет не всегда серьезный.
С 9 июля Венера в Деве поможет отношениям через заботу, внимание к деталям и нормальные человеческие жесты, а не большие обещания. 13 июля возможна легкая напряженность в любви, так что терпение пригодится больше, чем упрямство. 14 июля удачно сложится короткая поездка, 22-го порадуют домашние дела, 23-го станет проще договариваться. 29 июля Тельцам обещают приятный карьерный поворот.
Близнецы
У Близнецов июль начнет проверку с кошелька. Поскольку Меркурий — их планета-покровитель — будет ретроградным, финансовые решения лучше не принимать на эмоциях. После 9 июля возможны траты на дом, и это явно не лучший период для импульсивных покупок.
14 июля может появиться дополнительный источник дохода. 22 июля подойдет для короткой поездки и смены обстановки. 23 и 24 июля дела заметно сдвинутся вперед, а тон разговоров станет теплее. На 29 июля Ахметжанова советует планировать дальнюю дорогу: день для этого подходит идеально.
Рак
Для Раков июль — личный месяц, но сначала он может пойти не так уверенно, как хотелось бы. Ретроградный Меркурий окажется в их знаке и способен добавить застенчивости, хотя для Раков это, конечно, не повод уходить в тень надолго.
9 июля в личной жизни появится больше романтики. 14 июля хорошо заняться внешностью: салон, обновление образа или шопинг могут оказаться кстати. 22 июля вероятен приток денег, а 23-го Раки снова почувствуют уверенность в своих словах. 29 июля стоит внимательнее посмотреть на общие финансы с партнером.
Лев
Львы начнут месяц спокойнее обычного: июль подтолкнет их к размышлениям и паузе. Но уже 9-го числа финансовая ситуация может пойти в рост, так что долго сидеть в тишине не придется.
14 июля лучше потратить на отдых и заботу о себе. 22 июля начнется сезон Льва, и представители знака окажутся в центре внимания — в общем, почти всё как они любят. 23 июля добавит уверенности в самовыражении. А 29 июля может стать важной датой для отношений и одним из самых удачных дней года благодаря соединению Солнца с Юпитером.
Дева
У Дев месяц получится активным и социальным, но ретро-Меркурий заставит внимательнее выбирать круг общения. Не каждое приглашение нужно принимать, даже если оно выглядит заманчиво.
9 июля подойдет для обновления гардероба. 14-го вероятны интересные знакомства. 22 июля Девам лучше дать себе полноценную передышку, а 23 и 24 июля хорошо пройдут встречи с друзьями или романтические свидания.
«29 июля решительно завершайте рабочие дела и избавляйтесь от вредных привычек», — дала Девам совет Ахметжанова.
Весы
Весам в начале месяца внимания достанется достаточно, но вместе с ним придет и необходимость аккуратнее обращаться со словами. Ретро-Меркурий может сделать любую неточную фразу заметнее, чем хотелось бы.
9 июля хорошо подойдет для спокойных хобби и занятий, которые помогают собраться с мыслями. 14 июля важно не упустить карьерный шанс — он может появиться неожиданно, но выглядеть вполне многообещающе. С 22 июля социальная жизнь станет активнее, 23-го общаться станет легче. 29 июля Весам стоит устроить романтический вечер с партнером.
Скорпион
Скорпионам захочется в дорогу, но ретро-Меркурий будет слегка тормозить планы на путешествия. Впрочем, 5 июля может стать сильным днем: планеты-покровители знака помогут справляться с препятствиями, если Скорпионы не начнут усложнять всё из принципа.
9 июля благоприятно для знакомств и посещения свадеб. 14 июля может появиться выгодное предложение, связанное с летней поездкой. 22 июля вырастут амбиции. 29 июля получится с облегчением закрыть домашние или садовые задачи, которые давно тянулись.
Стрелец
Стрельцам первые недели могут принести денежные затруднения, и снова не без участия ретро-Меркурия. Но дальше прогноз становится мягче: 9 июля возможно признание на работе, а 14-го — финансовое облегчение или приятный бонус.
В районе 22–23 июля захочется путешествовать, причем сильно. Ахметжанова советует не спешить и сначала дождаться, пока бюджет станет понятнее. 29 июля удачно сложится общение с соседями, а влияние Юпитера может принести крупную возможность.
Козерог
У Козерогов июль начнется с неоднозначных процессов в отношениях. Солнце и ретро-Меркурий могут добавить сумбура, а Козероги, как известно, не всегда рады, когда жизнь просит их импровизировать.
9 июля хорошо подходит для романтической поездки. 14 июля может появиться новый поклонник, причем достаточно интригующий. 22 июля финансовая ситуация начнет улучшаться. 26 июля ретроградный Сатурн подтолкнет к серьезной работе над домом, а 29-го прояснится важная тема безопасности и стабильности.
Водолей
Водолеям рабочие сложности придется брать в свои руки без долгих раздумий. Ретро-Меркурий может создать помехи, но знак как раз не из тех, кто любит ждать идеальных условий.
9 июля возможен стабильный рост доходов. 14 июля появится новая рабочая возможность, а еще этот день хорошо подходит для планового визита к врачу. 18 июля связка Урана и Плутона даст много свежих идей. 22 и 23 июля благоприятны для деловых знакомств и нетворкинга. 26 июля возможно напряжение из-за Сатурна, зато 29-го полнолуние в Водолее станет хорошим поводом обновить образ.
Рыбы
Рыбам в личной жизни особенно важно подбирать слова аккуратно и бережно относиться к партнеру. Ретро-Меркурий может усилить чувствительность в отношениях, а там, где эмоций и так хватает, лишняя резкость явно не нужна.
7 июля на фоне ретроградного Нептуна стоит заняться финансами и не закрывать глаза на детали. 9 июля напряжение в паре начнет спадать. 14 июля Ахметжанова называет очень благоприятным днем для зарождения новой любви или приятных новостей о зачатии ребенка. 22 июля Рыбы почувствуют себя увереннее в профессии, 23-го станет проще общаться, а 29 июля лучше посвятить отдыху и заботе о себе.