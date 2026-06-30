Близнецам — внезапные траты, Рыбам — новый роман: гороскоп на июль для всех знаков зодиака

Месяц начнется с ретроградного Меркурия и заставит знаки внимательнее относиться к планам Источник: GPT

Июль 2026 года, по прогнозу Кажетты Ахметжановой, не будет одинаково спокойным для всех знаков. Знакомый зрителям «Битвы экстрасенсов» (16+) на ТНТ эксперт считает, что первые недели месяца лучше проходить без лишней спешки: Меркурий будет двигаться ретроградно и может подпортить планы тем, кто привык решать всё на бегу.

Главной точкой для обновления Ахметжанова называет 14 июля — в этот день новолуние пройдет в Раке. 22 июля начнется сезон Льва, так что внимания, яркости и желания показать себя станет заметно больше. А 29 июля полнолуние в Водолее, по ее словам, затронет разные сферы жизни — от отношений до работы и денег.

Овен

Овнам уже 4 июля стоит оставить место для неожиданностей: Марс и Уран могут устроить им день с сюрпризами. В первые недели месяца на первый план выйдет быт — внезапно может потребоваться заняться домашними вопросами, которые обычно напоминают о себе в самый неудобный момент.

Зато 14 июля, по прогнозу, хорошо подойдет для старта ремонта. 22 июля у Овнов усилится романтический настрой, а 23-го домашние задачи пойдут легче обычного. 29 июля лучше посвятить друзьям и общению — без героических попыток успеть всё сразу.

Телец

Тельцам в начале месяца придется внимательнее следить за тем, что и как они говорят. Из-за ретро-Меркурия даже простые разговоры могут превращаться в недопонимание, хотя повод для этого будет не всегда серьезный.

С 9 июля Венера в Деве поможет отношениям через заботу, внимание к деталям и нормальные человеческие жесты, а не большие обещания. 13 июля возможна легкая напряженность в любви, так что терпение пригодится больше, чем упрямство. 14 июля удачно сложится короткая поездка, 22-го порадуют домашние дела, 23-го станет проще договариваться. 29 июля Тельцам обещают приятный карьерный поворот.

Близнецы

У Близнецов июль начнет проверку с кошелька. Поскольку Меркурий — их планета-покровитель — будет ретроградным, финансовые решения лучше не принимать на эмоциях. После 9 июля возможны траты на дом, и это явно не лучший период для импульсивных покупок.

14 июля может появиться дополнительный источник дохода. 22 июля подойдет для короткой поездки и смены обстановки. 23 и 24 июля дела заметно сдвинутся вперед, а тон разговоров станет теплее. На 29 июля Ахметжанова советует планировать дальнюю дорогу: день для этого подходит идеально.

Полнолуние в Водолее 29 июля поможет многим знакам завершить дела и расставить акценты Источник: GPT

Рак

Для Раков июль — личный месяц, но сначала он может пойти не так уверенно, как хотелось бы. Ретроградный Меркурий окажется в их знаке и способен добавить застенчивости, хотя для Раков это, конечно, не повод уходить в тень надолго.

9 июля в личной жизни появится больше романтики. 14 июля хорошо заняться внешностью: салон, обновление образа или шопинг могут оказаться кстати. 22 июля вероятен приток денег, а 23-го Раки снова почувствуют уверенность в своих словах. 29 июля стоит внимательнее посмотреть на общие финансы с партнером.

Лев

Львы начнут месяц спокойнее обычного: июль подтолкнет их к размышлениям и паузе. Но уже 9-го числа финансовая ситуация может пойти в рост, так что долго сидеть в тишине не придется.

14 июля лучше потратить на отдых и заботу о себе. 22 июля начнется сезон Льва, и представители знака окажутся в центре внимания — в общем, почти всё как они любят. 23 июля добавит уверенности в самовыражении. А 29 июля может стать важной датой для отношений и одним из самых удачных дней года благодаря соединению Солнца с Юпитером.

Дева

У Дев месяц получится активным и социальным, но ретро-Меркурий заставит внимательнее выбирать круг общения. Не каждое приглашение нужно принимать, даже если оно выглядит заманчиво.

9 июля подойдет для обновления гардероба. 14-го вероятны интересные знакомства. 22 июля Девам лучше дать себе полноценную передышку, а 23 и 24 июля хорошо пройдут встречи с друзьями или романтические свидания.

«29 июля решительно завершайте рабочие дела и избавляйтесь от вредных привычек», — дала Девам совет Ахметжанова.

Новолуние в Раке 14 июля откроет удачное время для обновлений, поездок и важных решений Источник: GPT

Весы

Весам в начале месяца внимания достанется достаточно, но вместе с ним придет и необходимость аккуратнее обращаться со словами. Ретро-Меркурий может сделать любую неточную фразу заметнее, чем хотелось бы.

9 июля хорошо подойдет для спокойных хобби и занятий, которые помогают собраться с мыслями. 14 июля важно не упустить карьерный шанс — он может появиться неожиданно, но выглядеть вполне многообещающе. С 22 июля социальная жизнь станет активнее, 23-го общаться станет легче. 29 июля Весам стоит устроить романтический вечер с партнером.

Скорпион

Скорпионам захочется в дорогу, но ретро-Меркурий будет слегка тормозить планы на путешествия. Впрочем, 5 июля может стать сильным днем: планеты-покровители знака помогут справляться с препятствиями, если Скорпионы не начнут усложнять всё из принципа.

9 июля благоприятно для знакомств и посещения свадеб. 14 июля может появиться выгодное предложение, связанное с летней поездкой. 22 июля вырастут амбиции. 29 июля получится с облегчением закрыть домашние или садовые задачи, которые давно тянулись.

Стрелец

Стрельцам первые недели могут принести денежные затруднения, и снова не без участия ретро-Меркурия. Но дальше прогноз становится мягче: 9 июля возможно признание на работе, а 14-го — финансовое облегчение или приятный бонус.

В районе 22–23 июля захочется путешествовать, причем сильно. Ахметжанова советует не спешить и сначала дождаться, пока бюджет станет понятнее. 29 июля удачно сложится общение с соседями, а влияние Юпитера может принести крупную возможность.

Сезон Льва с 22 июля усилит внимание к личной жизни, амбициям и желанию проявить себя Источник: GPT

Козерог

У Козерогов июль начнется с неоднозначных процессов в отношениях. Солнце и ретро-Меркурий могут добавить сумбура, а Козероги, как известно, не всегда рады, когда жизнь просит их импровизировать.

9 июля хорошо подходит для романтической поездки. 14 июля может появиться новый поклонник, причем достаточно интригующий. 22 июля финансовая ситуация начнет улучшаться. 26 июля ретроградный Сатурн подтолкнет к серьезной работе над домом, а 29-го прояснится важная тема безопасности и стабильности.

Водолей

Водолеям рабочие сложности придется брать в свои руки без долгих раздумий. Ретро-Меркурий может создать помехи, но знак как раз не из тех, кто любит ждать идеальных условий.

9 июля возможен стабильный рост доходов. 14 июля появится новая рабочая возможность, а еще этот день хорошо подходит для планового визита к врачу. 18 июля связка Урана и Плутона даст много свежих идей. 22 и 23 июля благоприятны для деловых знакомств и нетворкинга. 26 июля возможно напряжение из-за Сатурна, зато 29-го полнолуние в Водолее станет хорошим поводом обновить образ.

Рыбы

Рыбам в личной жизни особенно важно подбирать слова аккуратно и бережно относиться к партнеру. Ретро-Меркурий может усилить чувствительность в отношениях, а там, где эмоций и так хватает, лишняя резкость явно не нужна.