Штрафы заменили компенсацией: Минобрнауки ужесточило правила целевого обучения в вузах

С этого года учиться по целевому направлению могут только граждане России. Расторжение договора обучения по инициативе студента влечет за собой отчисление или перевод на коммерческую основу. Об этом говорится в распоряжении Минобрнауки.
«Граждане, желающие заключить договор о целевом обучении, должны иметь гражданство Российской Федерации», — цитирует ТАСС текст документа.
Также за нарушение целевого договора (или отказ его подписать) теперь придется компенсировать траты на обучение, а не просто выплатить штраф. При этом для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен дополнительный штраф в двукратном размере компенсации за обучение..
Отчисление за расторжение договора теперь возможно на любом этапе обучения, а не только до первой сессии, как раньше. Однако студент вправе подать заявление о переводе на платное отделение, но только при наличии таких мест. Для ординаторов ввели обязательное требование: заключить целевой договор необходимо до сдачи итоговых экзаменов (государственной аттестации).