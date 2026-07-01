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Образование Штрафы заменили компенсацией: Минобрнауки ужесточило правила целевого обучения в вузах

Штрафы заменили компенсацией: Минобрнауки ужесточило правила целевого обучения в вузах

Студентов теперь могут отчислить в любой момент

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Учиться на целевом смогут только граждане РФ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUУчиться на целевом смогут только граждане РФ | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Учиться на целевом смогут только граждане РФ

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

С этого года учиться по целевому направлению могут только граждане России. Расторжение договора обучения по инициативе студента влечет за собой отчисление или перевод на коммерческую основу. Об этом говорится в распоряжении Минобрнауки.

«Граждане, желающие заключить договор о целевом обучении, должны иметь гражданство Российской Федерации», — цитирует ТАСС текст документа.

Также за нарушение целевого договора (или отказ его подписать) теперь придется компенсировать траты на обучение, а не просто выплатить штраф. При этом для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен дополнительный штраф в двукратном размере компенсации за обучение..

Отчисление за расторжение договора теперь возможно на любом этапе обучения, а не только до первой сессии, как раньше. Однако студент вправе подать заявление о переводе на платное отделение, но только при наличии таких мест. Для ординаторов ввели обязательное требование: заключить целевой договор необходимо до сдачи итоговых экзаменов (государственной аттестации).

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Образование Целевое обучение
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