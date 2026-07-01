Штрафы заменили компенсацией: Минобрнауки ужесточило правила целевого обучения в вузах

Учиться на целевом смогут только граждане РФ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

С этого года учиться по целевому направлению могут только граждане России. Расторжение договора обучения по инициативе студента влечет за собой отчисление или перевод на коммерческую основу. Об этом говорится в распоряжении Минобрнауки.

«Граждане, желающие заключить договор о целевом обучении, должны иметь гражданство Российской Федерации», — цитирует ТАСС текст документа.

Также за нарушение целевого договора (или отказ его подписать) теперь придется компенсировать траты на обучение, а не просто выплатить штраф. При этом для медицинских и фармацевтических направлений предусмотрен дополнительный штраф в двукратном размере компенсации за обучение..