ЕГЭ по истории и обществознанию хотят объединить: когда. Новости 30 июня

С инициативой поменять подход к экзаменам выступил Владимир Мединский Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 июня.

За перепродажу топлива грозят штраф и арест

Россиян могут оштрафовать за перепродажу топлива без регистрации юрлица или ИП. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат Сергей Жорин.

Если человек систематически продает топливо ради прибыли, но не оформил ИП, ему грозит административный штраф — от 500 до 2 000 рублей (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ).

Уголовная ответственность (ст. 171 УК РФ) наступает, если из‑за нелегальной торговли причинен крупный ущерб — более 3,5 млн рублей. Тогда возможны штраф до 300 000 рублей, обязательные работы до 480 часов или арест до шести месяцев. Если действовала организованная группа, наказание — до пяти лет лишения свободы.

Если контрафактное топливо сломало машину, покупатель вправе потребовать компенсацию за диагностику, эвакуацию и ремонт (ст. 15, 1064, 1095 и 1096 ГК РФ). Чтобы получить деньги, нужно доказать факт покупки, плохое качество бензина и связь поломки с заправкой.

Власти раскрыли судьбу семейной ипотеки

Условия программы «Семейная ипотека» не изменятся до 1 октября 2026 года, сообщили в Минфине. Ведомства прорабатывают варианты улучшения программы, но решение о корректировках примут не раньше указанной даты.

Сейчас семейная ипотека доступна по ставке до 6% годовых на срок до 30 лет. Ее могут оформить семьи:

с ребенком до 6 лет;

с ребенком‑инвалидом;

с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей для Москвы, Санкт‑Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных регионов.

Попасть за границу будет сложнее

Правила подачи документов на шенгенские визы для россиян меняются в ряде европейских стран.

Испания. Срок рассмотрения заявлений в визовом центре BLS International увеличен до 45 дней. Отсчет идет с даты доставки документов в консульство, поэтому ожидание может быть еще дольше.

Италия. Из‑за большого числа заявок обработка запросов займет не менее 60 дней с даты подачи.

Венгрия. С 29 июня временно приостановлен прием документов на визу в Казани, Самаре и Уфе; в остальных регионах срок рассмотрения — около трех недель.

Франция. С 15 июля заявления по нотариальной доверенности принимать не будут. Подать документы можно только лично либо (для несовершеннолетних и в отдельных случаях) близкими родственниками (при подтверждении родства и условии, что заявитель проходил биометрию в последние 59 месяцев). Визовую анкету подписывает лично заявитель либо родитель/опекун (для детей). Биометрия обязательна для всех старше 12 лет.

При теракте в Монако пострадали россияне и украинцы

В жилом доме в Монако прогремел взрыв. Пострадали три человека, среди них, по данным французской полиции, есть граждане Украины и России.

Подозреваемый убежал с места взрыва Источник: World News / X

По предварительной версии, причиной взрыва стал рюкзак, который оставил неизвестный. Устройство сдетонировало, когда к нему подошли люди. Кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали этот момент.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман назвал произошедшее терактом. Подозреваемый скрылся с места происшествия, полиция ведет поиски.

По данным Le Figaro, среди пострадавших может быть украинский олигарх и его семья, но официального подтверждения этой информации нет. Представители России и Украины пока не комментировали ситуацию.

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Скончался советский и российский фигурист Артур Дмитриев — ему было 58 лет. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России.

Фигуристу провели операцию, но врачам не удалось его спасти Источник: Федерация фигурного катания на коньках России / Telegram

По словам бывшей партнерши спортсмена, олимпийской чемпионки Оксаны Казаковой, причиной смерти стало расслоение аорты. Дмитриеву провели операцию, но организм не справился.

Спортсмен умер в Москве, близкие хотят перевезти его в Санкт‑Петербург. Информации о церемонии прощания пока нет.

Артур Дмитриев первым выиграл Олимпиаду с двумя разными партнершами (в 1992 году с Натальей Мишкутенок, в 1998‑м с Оксаной Казаковой). Также он — серебряный призер Олимпиады‑1994, двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы. Артур Дмитриев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени и орденом Дружбы народов. В последние годы работал тренером в Москве и Петербурге.

Мошенники обманывают с помощью чатов

Сенатор Артем Шейкин в беседе с РИА Новости рассказал о распространенной мошеннической схеме. Ее реализуют через фейковые домовые чаты.

Суть обмана — не в реальном взломе, а в его правдоподобной имитации. Аферисты действуют поэтапно: сначала побуждают человека передать код подтверждения, чтобы у жертвы возникло чувство, будто она сама спровоцировала проблему. Затем преступники инсценируют взлом, например, присылают поддельный скриншот страницы авторизации на «Госуслугах» или другом официальном сервисе. На картинке будто бы уже введен тот самый код — так мошенники намеренно усиливают тревогу человека.

На следующем этапе жертве «приходит помощь» от лица якобы официальной структуры, например, «Госинформы», службы поддержки или технического отдела. После этого сценарий развивается по привычному шаблону: пользователя убеждают «защитить аккаунт», «отменить доверенность», установить некое приложение либо перевести деньги на «безопасный счет».

Сенатор призвал в подобных ситуациях не торопиться с действиями. Если вас внезапно добавили в чат, просят отправить код, перейти по ссылке или позвонить по номеру из сообщения, не следуйте инструкциям. Лучше выйти из диалога и перепроверить информацию через официальные каналы.

Часть пенсионеров могут лишиться своих выплат

Выдачу пенсии могут приостановить, если человек, получающий ее через «Почту России», полгода не забирает деньги ни в отделении, ни у почтальона. Об этом ТАСС рассказала старший преподаватель Президентской академии Татьяна Голубева.

Чтобы возобновить выплаты, нужно подать заявление в Социальный фонд. Это можно сделать через портал Госуслуг, в клиентской службе СФР, МФЦ или в отделении почты.

Если пенсия приходит на банковскую карту, то приостановка не грозит. Деньги считаются полученными с момента зачисления, даже если пенсионер их не снимает.

К Земле приближается самый опасный астероид

Астероид 2024 YR4 назвали самым опасным для Земли, так как есть небольшая вероятность, что он войдет в атмосферу планеты. По словам астронома Пермского политеха Евгения Бурмистрова, при падении объект может вызвать серьезные разрушения в радиусе около 30 километров — это сопоставимо с масштабами крупного города.

Астероид открыли 27 декабря 2024 года в Чили (обсерватория ATLAS). Его диаметр — примерно 70 метров, что в 3–4 раза больше Челябинского метеорита. По оценкам ученых, возможное сближение с Землей может произойти 22 декабря 2032 года.

Астрономы считают астероиды потенциально опасными, если они подходят к орбите Земли ближе чем на 7,5 миллиона километров и достигают 50–100 метров в размере. При этом шансы на столкновение с 2024 YR4 очень малы — около 0,0017%.

Во время следующего сближения астероида с Землей в 2028 году ученые планируют точнее рассчитать его траекторию. Эксперт подчеркивает, что поводов для беспокойства нет. К тому же наука уже умеет влиять на орбиту космических тел: например, в 2022 году аппарат намеренно врезался в астероид Диморф и изменил его траекторию на тысячи километров.

Выплаты увеличатся с 1 июля

С 1 июля ряд россиян получит прибавку к соцвыплатам при условии изменения жизненного статуса.

При первом присвоении I группы инвалидности в июне фиксированная выплата удвоится (повторной доплаты не будет).

Пенсионеры с иждивенцами (дети до 18 лет или студенты‑очники до 23 лет) получат надбавку, ее размер зависит от числа иждивенцев.

Сельские труженики со стажем свыше 30 лет могут рассчитывать на надбавку в 25% к фиксированной части пенсии. Для этого нужно подать заявление в СФР.

Пенсионерам, которым до начала июля исполнилось 80 лет, прибавку начислят автоматически. В этом году она составит в среднем 10 998,55 рубля (базовая выплата удваивается плюс надбавка на уход — 1 413,86 рубля), но в отдельных регионах сумма может отличаться из‑за коэффициентов.

Многие рискуют остаться без работы

К 2030 году рынок труда изменится из‑за автоматизации и нейросетей, но традиционные профессии не исчезнут. По словам HR‑директора OPEN Group Валерии Доманской, под угрозой находятся сферы деятельности с рутинными задачами. Например, младшие бухгалтеры, администраторы, операторы кол‑центров и кассиры.

В ретейле растет доля частичной занятости — в ближайшие 3–5 лет она может превысить 50%. В зоне риска также начинающие копирайтеры и дизайнеры. Их задачи все чаще выполняют нейросети и low‑code платформы.

Профессия уязвима, если больше 70% задач — рутинная работа по шаблонам и инструкциям. Устойчивее специальности, где нужны эмпатия, творчество и принятие решений. Поэтому будут цениться «мягкие» навыки, а спрос сохранится на сиделок, медработников, педагогов и психологов.

Возле Нижнего Новгорода столкнулись 18 машин

На подъезде к Нижнему Новгороду случилась крупная авария — столкнулись сразу 18 автомобилей. Инцидент вызвал серьезные затруднения в движении: пробка в районе ДТП достигла пяти километров.

В аварию попали 17 легковушек и самосвал Источник: Нижний Новгород без цензуры / Telegram

По данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другой автомобиль. В аварию попали 17 легковушек и самосвал. К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Выставлять фото своей машины в интернет стало опасно

Мошенники используют фото автомобилей из соцсетей и площадок по продаже авто, чтобы незаконно получать страховые выплаты, сообщили РИА Новости эксперты компании Mains Lab.

Наибольшему риску подвержены владельцы, которые публикуют снимки машин с хорошо видимыми госномерами. Злоумышленники обрабатывают такие фото с помощью ИИ. Они либо добавляют на кузов повреждения (трещины, вмятины, царапины), чтобы инсценировать ДТП и подать фиктивное заявление о выплате, либо, наоборот, убирают реальные дефекты.

Кроме того, преступники могут выдавать себя за собственника, чтобы менять условия полиса или контактные данные без ведома владельца, а также продавать похищенные персональные данные и сведения об авто другим криминальным группам.

Выплаты по ОСАГО вырастут

С 11 июля 2026 года в России обновят методику расчета стоимости автозапчастей и расходных материалов при выплатах по ОСАГО. В Банке России пояснили, как эти изменения отразятся на суммах компенсаций.

По оценке регулятора, благодаря нововведениям средний размер выплаты по ОСАГО увеличится примерно на 10%. Основой для расчетов станут актуализированные справочники средней стоимости деталей. Их в течение трех месяцев должен утвердить Российский союз автостраховщиков.

Среди ключевых изменений:

из расчета исключат цены на аналоги запчастей, если они дешевле оригиналов на 70% и более;

при определении средней стоимости расходных материалов скидки учитывать не будут;

стоимость деталей одноразового использования (уплотнителей, наклеек и т. п.) будут возмещать полностью. Раньше их расходы ограничивали 2% от цены заменяемых запчастей — этого часто не хватало для покрытия реальных затрат.

Выпускники поставили рекорд на ЕГЭ-2026

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о рекордном числе стобалльников на ЕГЭ‑2026: около 9 тысяч выпускников сдали экзамены на 100 баллов. В основном периоде ЕГЭ участвовали свыше 750 тысяч школьников.

Кравцов на брифинге отметил, что результат в 9 тысяч стобалльников — это максимальный рекорд. При этом 895 человек набрали 200 баллов, 73 выпускника — 300 баллов, восемь участников — 400 баллов. Одна из выпускниц получила максимально возможные 500 баллов.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев представил предварительные данные о средних баллах по предметам:

физика — 66,47;

профильная математика — 66,33;

русский язык — более 63;

литература — 63;

химия — 58,69;

информатика — чуть выше 58;

биология — почти 58;

история — почти 58;

обществознание — 55;

география — 54.

Средний балл по базовой математике — чуть выше четырех. По словам Кравцова, экзамены во всех регионах прошли в штатном режиме, утечек экзаменационных материалов не зафиксировано.

Герман Греф предсказал крах российской экономики

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономику России уже можно считать переохлажденной, и поэтому ключевую ставку стоит снижать. Об этом он сообщил на годовом собрании акционеров.

По оценке Грефа, текущие реальные ставки находятся на уровне порядка 10% (разница между учетной ставкой ЦБ и текущей инфляцией). Такой уровень допустим лишь на короткий срок — для охлаждения экономики. Но сейчас, по словам главы Сбербанка, этот эффект уже избыточен.

Греф обратил внимание, что отдельные причины роста цен, например, проблемы в энергетике носят немакроэкономический характер. Бороться с такими факторами с помощью денежно‑кредитной политики, считает он, нерационально. Это лишь усиливает депрессивное давление на экономику. Подтверждением тому служит уже зафиксированное падение инвестиций более чем на 14%, заявил Греф.

Вместо сохранения высокой ставки, полагает глава Сбербанка, нужно поддерживать экономику. Он подчеркнул, что процентная ставка выступает «ключом в замке инвестиционной активности предприятий». Согласно прогнозу Грефа, при сохранении текущих тенденций в 2026 году объем инвестиций может сократиться еще на 2–3%.

Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на российской трассе

В Кемеровской области произошло серьезное ДТП: рейсовый автобус «НефАЗ» столкнулся с грузовиком. Трагедия случилась на трассе Р‑255 в Мариинском районе.

Автобус столкнулся с грузовиком Источник: ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу / Telegram

По данным регионального ГУ МЧС, столкновение было лобовым. В результате аварии один из пассажиров автобуса погиб, ещё 10 человек получили травмы, среди них — оба водителя.

Как уточнили в областном МВД, причиной аварии стало то, что при въезде на перекресток водитель автобуса не пропустил грузовик. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств), которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Экзамены по истории и обществознанию могут объединить

Помощник президента и глава Российского военно‑исторического общества) Владимир Мединский заявил, что не против объединить экзамены по истории и обществознанию.

«Я бы это поддержал. Пропорции примерно восемь-два в пользу истории. Но решение за Минпросвещения», — сказал Мединский на пленарном заседании Конференции учителей-блогеров «Просветители. Обществознание».