Можно ли поливать клубнику холодной водой — советы агронома

Поливать кусты нужно строго под корень Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Клубника — дама капризная, и ради сочного, сладкого урожая дачники готовы на любые подвиги. Но задумывались ли вы, что одно простое и привычное действие может за пару недель полностью погубить ягодные грядки? Речь идет о поливе. Вместе с опытным агрономом мы разобрали, стоит ли устраивать клубнике ледяной душ в разгар лета и по каким правилам нужно поить ягоду, чтобы ведрами собирать крупный урожай, а не лечить кусты от болезней.

— Клубника — это не та культура, которая требует полива теплой водой. Вот огурцы нельзя холодной поливать, все остальные культуры не так чувствительны, поэтому можно и холодную лить, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Поливать кусты нужно строго под корень так, чтобы влага не попадала на листья, поздно вечером. При неправильном поливе могут развиваться грибковые заболевания. На следующий день землю нужно подрыхлить.

— Поливать только молодые растения на новой грядке. Полив всех остальных кустов пора прекратить, иначе ягода еще и гнить начнет. Уже достаточно влаги было внесено. Поливы снизят не только качество урожая, но и его количество, — подчеркнула специалист.