НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

облачно, без осадков

ощущается как +23

4 м/c,

с-з.

 753мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,27
EUR 89,27
Закроется бар
Малыш погиб при атаке БПЛА
Кому делегировать бизнес-процессы?
Лес после черного дождя
Здесь был Пушкин
Заправки сейчас
Где найти землянику
Погода на июль
Афиша на неделю
Город Бизнес закрывается «Все только начинается»: в центре Ярославля закроют популярный бар — что об этом известно

«Все только начинается»: в центре Ярославля закроют популярный бар — что об этом известно

Заведение существовало в городе почти два года

402
В центре Ярославля закрывается популярный бар | Источник: ООО&nbsp;ПАНК / TelegramВ центре Ярославля закрывается популярный бар | Источник: ООО&nbsp;ПАНК / Telegram

В центре Ярославля закрывается популярный бар

Источник:

ООО ПАНК / Telegram

В центре Ярославля закрывается популярный бар. Речь идет о «Панке», который находится в здании бывшей типографии Вахрамеева на улице Республиканская, 61А.

Заведение стало популярно из-за необычного антуража и музыки от приглашенных диджеев. Кроме того, в «Панке» можно было заказать еду и выпивку.

В телеграм-канале бара 26 июня появился прощальный пост, где организаторы поблагодарили тех, кто приходил отдыхать в их заведение. В посте также указали, что 3 и 4 июля пройдут заключительные рейвы бара.

 — «ООО Панк» заканчивает свою историю. Но комьюнити, которое здесь появилось, не заканчивается вместе с ней. Всё только начинается, поэтому у нас для вас будет сюрприз…, — оставили интригующую фразу организаторы.

На вопрос 76.RU, почему заведение закрывается в баре ответили загадочно.

— Пусть будет секрет, скоро узнаете почему, — рассказали корреспонденту в «Панке».

Что это за бар

ООО «Панк» было зарегистрировано в Ярославле 16 октября 2024 года. Основная деятельность организации — обслуживание ресторанов и кафе. Генеральным директором и 100-процентным учредителем заведения является Михаил Дудкин. По данным Контур.Фокуса, бар — его единственный бизнес.

Известно, что организация подавала заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН). Сейчас ООО «Панк» числится как микропредприятие.

Согласно информации сервиса Контур.Фокус, на конец 2025 года при выручке в 6,8 миллионов рублей компания потерпела чистый убыток в размере 1,3 миллиона. Связана ли с этим причина закрытия заведения — неизвестно.

Бывали в этом баре?

Да
Нет
Как раз собирался сходить
Не хожу в бары
Свое мнение оставлю в комментариях

Ранее мы рассказывали историю старейшего бара в Ярославле, где проходили самые главные тусовки.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Бар Закрытие Бизнес
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
22 минуты
Убирайте платные парковки! Скоро в центре никого не останется. Это еще не осень, и к нам едут туристы, которые выручают. А осень - зима????!!!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«Вернулись вымотанными». Туристка объяснила, почему пожалела об отдыхе в Сочи — и дело не в сиренах
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Рекомендуем