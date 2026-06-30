«Все только начинается»: в центре Ярославля закроют популярный бар — что об этом известно

В центре Ярославля закрывается популярный бар Источник: ООО ПАНК / Telegram

В центре Ярославля закрывается популярный бар. Речь идет о «Панке», который находится в здании бывшей типографии Вахрамеева на улице Республиканская, 61А.

Заведение стало популярно из-за необычного антуража и музыки от приглашенных диджеев. Кроме того, в «Панке» можно было заказать еду и выпивку.

В телеграм-канале бара 26 июня появился прощальный пост, где организаторы поблагодарили тех, кто приходил отдыхать в их заведение. В посте также указали, что 3 и 4 июля пройдут заключительные рейвы бара.

— «ООО Панк» заканчивает свою историю. Но комьюнити, которое здесь появилось, не заканчивается вместе с ней. Всё только начинается, поэтому у нас для вас будет сюрприз…, — оставили интригующую фразу организаторы.

На вопрос 76.RU, почему заведение закрывается в баре ответили загадочно.

— Пусть будет секрет, скоро узнаете почему, — рассказали корреспонденту в «Панке».

Что это за бар

ООО «Панк» было зарегистрировано в Ярославле 16 октября 2024 года. Основная деятельность организации — обслуживание ресторанов и кафе. Генеральным директором и 100-процентным учредителем заведения является Михаил Дудкин. По данным Контур.Фокуса, бар — его единственный бизнес.

Известно, что организация подавала заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения (УСН). Сейчас ООО «Панк» числится как микропредприятие.

Согласно информации сервиса Контур.Фокус, на конец 2025 года при выручке в 6,8 миллионов рублей компания потерпела чистый убыток в размере 1,3 миллиона. Связана ли с этим причина закрытия заведения — неизвестно.

Бывали в этом баре? Да Нет Как раз собирался сходить Не хожу в бары Свое мнение оставлю в комментариях