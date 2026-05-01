Фестивальный май: топ событий, которые стоит посетить в Ярославле и области

Май в Ярославской области будет насыщенным Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Впереди — тёплые майские дни, которые намекают, что пора открывать для себя событийный сезон. Чем теплее на улице, тем больше мероприятий разворачиваются в Ярославле и области. Май 2026 года наполнен фестивалями и другими событиями, на которые хочется посмотреть.

Музыкальный фестиваль Юрия Башмета, 1–8 мая

События от Юрия Башмета уже стали музыкальной классикой в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов

XVIII Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета (12+) организует Ярославская филармония. Руководить событием будет его автор. Концерты классической музыки пройдут в самой филармонии, в Волковском театре, в КЗЦ Миллениум, и в концертных залах других городов Ярославской области.

Юрий Башмет — советский и российский музыкант и дирижёр. Лауреат Государственной премии СССР, четырёх Государственных премий РФ и премии «Грэмми».

Стоимость билетов на события фестиваля: от 500 до 3000 рублей.

Парад Победы, 9 мая

Полную программу праздника власти ещё не публиковали Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В День Победы в 2026 году в Ярославле пройдет классический парад с проездом военной и ретро-техники. Кроме того, в этом году после долгого перерыва ярославцы смогут вновь встать в ряды «Бессмертного полка» (0+).

В 21:00 на Стрелке прогремит салют.

Основное действие будет происходить на Советской площади.

«Будущее театральной России 2026», 13–18 мая

Крупное театральное событие ежегодно собирает юные таланты со всей страны Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

XVII молодежный фестиваль «Будущее театральной России 2026» (12+, 16+, 18+) организуют ЯГТИ им. Ф.Шишигина и Волковский театр. На трех сценах выступят выпускники театральных школ из разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Нижнего Новгорода, Воронежа, Уфы, Екатеринбурга, Калининграда и самого Ярославля. Зрителей ждут 19 спектаклей, на которые можно прийти, купив билет.

Показы спектаклей: театр им. Волкова, ярославский театральный институт им. Шишигина и дом Актера им. Пускепалиса. Полная программа.

Стоимость билетов от 1000 до 3000 рублей.

Фестиваль «Влюблён в лён», 16 мая

Народный фольклорный фестиваль (0+) посева льна пройдет в деревне Игрищи Большесельского округа. В программе — фолк-концерт, ремесленные мастер-классы, плясовая вечеринка, ярмарка мастеров, хороводы в поле и ручной посев льна. В 2025 году фестиваль отметили на премии «Жить вместе» в номинации Русское наследие.

Открытие фестиваля запланировано в 11:00.

Distinguished Gentelmen’s Ride, 17 мая

Зрелищный мотопроезд собирает элегантных джентльменов и леди Источник: Михаил Сердюковский

Мотопроезд (16+) для владельцев классических и винтажных мотоциклов, с дресс-кодом в виде элегантных костюмов. Участники совместно проедут из Ярославля до базы в Некрасовском, для них будет организовано барбекю и конкурсы с призами от партнёров. Для участия в проезде нужна предварительная регистрация на сайте мероприятия.

Точка сбора — Республиканская улица, д. 61, Типография Вахрамеева. Начало в 10:00

Ночь музеев, 16–17 мая (6+, 16+)

Музеи в этот день работают до ночи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мастер-классы, лекции, экскурсии, интерактивные программы и другие мероприятия в музеях Ярославля. Событие примечательно тем, что многие музеи в этот вечер работают допоздна (например, в Ярославском художественном музее концерт классической музыки (16+) начнется в 21:00). А в ярославском музее-заповеднике сеансы на экскурсии, подъемы на звонницу, концерты и другие интерактивы будут длиться до 23:00. В этом году объединяющая тема мероприятий — «родное».

Полумарафон «ЗаБег.РФ», 23 мая

Маршрут, по которому побегут участники, раскинулся по набережной Которосли Источник: Забег.РФ

Десятый всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» (6+) стартует одновременно во многих городах страны: Москва, Ярославль, Санкт-Петербург, Владивосток, Красноярск, Самара и других. Участвовать могут и дети, и взрослые, будут 4 дистанции и отдельная программа для болельщиков. Для участия нужна регистрация на сайте.

Место сбора у КЗЦ «Миллениум» с 9:00.

Фестиваль музыки и ремёсел «Живая старина», 23 мая

Фестиваль проходит в душевном формате Источник: Ростовский кремль / www.rostmuseum.ru

Фестиваль (0+) проходит в Ростовском кремле в Ростове Великом. В программе фольклорный концерт, народное гулянье, ярмарка изделий местных и приезжих мастеров, чаепитие, мастер-классы от звонарей и звоны на колокольне церкви Иоанна Богослова и звоннице на центральном дворе кремля.

День города Ярославля, 30 мая

День города (0+) в Ярославле празднуют с размахом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU