Бензин на троечку? В России разрешили продавать Евро-3: чем это обернется для экологии и самих машин

На российских заправках может появиться бензин с повышенным содержанием серы? Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В России официально разрешили откат к топливу Евро-3, чтобы избежать дефицита на АЗС. В попытках спасти страну от очередей правительство разрешило заводам поставлять на внутренний рынок топливо по уже давно устаревшим стандартам. MSK1.RU узнал у экспертов, для каких двигателей этот бензин станет медленным убийцей, как снижение норм скажется на экологии и во сколько в итоге обойдется «спасение» от дефицита простым автомобилистам.

«Будут плавиться поршни»

Правительство продлило разрешение для части НПЗ выпускать топливо под вывеской Евро-5, хотя по количеству серы оно соответствует старому классу Евро-3. Еще осенью 2025-го заводам разрешили отступить от строгих регламентов. Сначала срок ограничивался первыми числами мая, но теперь его продлили.

По нормативам Евро-5 в бензине должно быть не больше 10 мг серы на килограмм. Постановление правительства разрешает поднять эту планку до 150 мг для бензина и до 350 мг — для дизеля.

Формально это называется «временными послаблениями», чтобы не допустить пустых АЗС, но эксперты единодушны: затыкать дыры в топливном кризисе страны придется обычным автовладельцам из своего кармана.

«Больше серы в топливе в 15 раз, больше отложений, больше нагара и потенциальные проблемы с форсунками, клапанами и катализатором и выхлопом в целом, — рассказывает в соцсетях автоблогер Валентин Платонов. — Часть топлива неизбежно попадает в картер, а такое количество серы приведет к образованию серной кислоты в масле и разрушению присадок и потере химических свойств самого масла, а также образованию коррозии цилиндровой поршневой группы. Современные моторы не могут нормально работать с таким грязным топливом».

Евро-5 уйдет в прошлое? Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Ухудшение качества топлива будет влиять на катализаторы для новых автомобилей, на моторное масло, на качество сгорания в камере сгорания двигателя, — объясняет блогер Александр Валерьевич (Крепостной). — Возможно, будут плавиться поршни, могут быть гидроудары мотора из-за того, что топливо будет литься в больших количествах и не сгорать. Такое вполне вероятно, но не сто процентов, что это будет».

Современные автомобили, особенно популярные сейчас китайские иномарки, крайне чувствительны к качеству горючего. Топливо из прошлого века способно приговорить сложный двигатель за несколько месяцев.

«В топливе Евро-3 очень много тяжелых фракций, которые приведут к проблемам с топливной системой, форсунками, катализаторами и ускоренному старению и деградации моторного масла за счет просадки вязкости и потери присадочного пакета. И всё это приводит к повышенному износу деталей двигателя и дорогостоящему ремонту», — подчеркивают в своем канале эксперты компании по продаже масла и присадок Petrolero.

«Шмурдяк» может загубить моторы современных иномарок Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Продажа Евро-3 недопустима»

Вокруг появления Евро-3 на АЗС поднялось много шума. Хотя до московских заправок это топливо вряд ли доберется из-за кучи жестких правил.

«Что касается широкой продажи, такого разрешения не было, — подчеркивает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина. — Чтобы продавать топливо Евро-5 и топливо Евро-3, для последнего в обязательном порядке нужна специальная маркировка и условия продажи. И так как законодательных актов и никаких регламентирующих документов по этому поводу сегодня не существует, продажа с пистолета Евро-3 недопустима».

По российским дорогам колесит немало техники, которая спокойно «переварит» и Евро-3 Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Новые правила введены ради снижения нагрузки на топливный рынок. В Москве, да и в России до сих пор хватает транспорта, способного без проблем работать на бензине Евро-3.

«С их моторами и выхлопными системами не будет ничего. Они его совершенно спокойно съедят и будут довольны и счастливы без каких-либо последствий, — рассказала MSK1.RU Анастасия Бунина. — В нынешней ситуации продажи Евро-3 нужны, чтобы закрыть ту потребительскую нишу, для которой допустимо использование топлива экологического класса Евро-3. В современные автомобили, конечно, его заливать нельзя. Но железнодорожные локомотивы можно заправлять Евро-3 без каких-либо последствий».

Впрочем, не все автоэксперты паникуют из-за возвращения старых топливных стандартов, ведь защитить автомобиль помогут простые меры предосторожности.

Можно убить мотор и топливом с маркировкой Евро-5, если выбрать неподходящую заправку Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

«Те, кто работает с техникой давно, прекрасно понимают, что нужно чаще делать смену топливных фильтров. В стандартном варианте это было один раз на пробег. Сейчас лучше это делать в два-три раза чаще и снизить межинтервальный пробег масла процентов на 10–15», — рекомендует подписчикам бизнесмен, совладелец бренда «Авторемдвор» Сергей Гоз.

«Смертность от загрязнения воздуха»

Для экологии и здоровья людей возвращение Евро-3 — настоящий удар. Вся сера, которой в таком топливе больше в десятки раз, вылетает прямо в воздух, которым мы дышим. Она легко проникает глубоко в легкие и кровь человека, провоцируя тяжелые болезни.

«По данным Всемирной организации здравоохранения, именно мелкодисперсная взвесь PM2.5 дает основную долю смертности от загрязнения воздуха через болезни сердца, легких и инсульты, — рассказал MSK1.RU основатель экосервиса „Сохрани Лес“ Андрей Хорошилов. — Есть и каскадный эффект: отравленный серой катализатор перестает нейтрализовать также CO, несгоревшие углеводороды и оксиды азота. Деградация одного узла увеличивает выброс всего спектра токсикантов, включая NOx — прекурсоры приземного озона и смога».

Некачественное топливо плохо влияет и на здоровье Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU