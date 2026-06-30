Что делать, если председатель СНТ хамит и не справляется? Инструкция для дачников

Эксперт объяснила, стоит ли вступать в садовое товарищество и как следить за его работой Источник: Александр Ощепков / Городские медиа

Лето — главный сезон для садоводов и время самых активных работ. Но кто должен отвечать за все потребности садоводства и как снять председателя, который не справляется со своими обязанностями?

Об этом E1.RU подробно рассказала юрист и председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

Сколько получают председатели и за что

Председатель СНТ — это выборная должность, за исполнение обязанностей по которой человек получает зарплату.

Как отмечает Надежда Локтионова, до сих пор существуют садовые некоммерческие товарищества, председатели в которых работают на общественных началах, но таких СНТ мало. Чаще всего подписывается трудовой договор, в котором чётко прописаны обязанности и размер заработной платы.

«Это всё решается на общем собрании. Для этого его организаторы, кем обычно является правление, готовят приходно-расходную смету, а к ней — финансово-экономическое обоснование, это самостоятельный документ, который коротко называется ФЭО. В этих двух документах в статье расходов на административные нужды указывают заработную плату председателя с налогами, а в финансово-экономическом обосновании дополнительно разъясняют садоводам, из чего складывается эта заработная плата», — объясняет эксперт.

В большинстве СНТ председатели получают зарплату Источник: Александр Ощепков / Гороские медиа

Зарплата председателя зависит от степени его загруженности — полный ли это рабочий день или частичная занятость.

«У тех, кто на полном рабочем дне, ставка должна быть не меньше уровня МРОТ, установленного в регионе. Но чаще всего председатели работают неполный рабочий день, потому что выполняют обязанности по совместительству или объем работы не такой большой. Тогда уже на общем собрании правление должно объяснить садоводам, какая всё же ставка у председателя, и сделать расчёт исходя из этого.

Но если председатель работает не полный день, а треть ставки, то это не значит, что при МРОТ в 28 тысяч его ставка будет 9 тысяч — за такую зарплату найти председателя крайне сложно. Как минимум соглашаются на 15-20 тысяч. Например, если председатель работает на 1/2 ставки и получает 20 тысяч рублей, тогда полная ставка получается 40 тысяч», — поясняет Надежда Локтионова.

Обязанности председателя СНТ прописаны в 19-й статье ФЗ № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд». Однако перечень там довольно небольшой, поэтому в садовых товариществах его дополняют.

Какие обязанности председателя СНТ прописаны в законе Узнать Председатель товарищества действует без доверенности от имени товарищества, в том числе: 1) председательствует на заседаниях правления товарищества; 2) имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в соответствии с уставом товарищества не подлежат обязательному одобрению правлением товарищества или общим собранием членов товарищества; 3) подписывает документы товарищества, в том числе одобренные решением общего собрания членов товарищества, а также подписывает протоколы заседания правления товарищества; 4) заключает сделки, открывает и закрывает банковские счета, совершает иные операции по банковским счетам, в том числе на основании решений общего собрания членов товарищества и правления товарищества, в случаях, если принятие решений о совершении таких действий относится к исключительной компетенции общего собрания членов товарищества или правления товарищества; 5) принимает на работу в товарищество работников по трудовым договорам, осуществляет права и исполняет обязанности товарищества как работодателя по этим договорам; 6) выдает доверенности без права передоверия; 7) осуществляет представительство от имени товарищества в органах государственной власти, органах местного самоуправления, а также в отношениях с иными лицами; 8) рассматривает заявления членов товарищества.

«Скажем так, в федеральном законе прописан перечень обязанностей для выборной должности даже без трудоустройства. А в большинстве случаев речь идёт о трудовых отношениях, то, конечно, трудовой договор должен предусматривать более расширенный перечень обязанностей, чем указано в законе . Где-то председатели совмещают работу с должностью бухгалтера или того же сторожа в СНТ, чтобы и зарплата больше была, и когда нет других желающих работать», — уточняет председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области.

Надежда Локтионова отмечает, что одна из ошибок, которую часто совершают в СНТ, — заключают с председателем бессрочный трудовой договор. Так делать нельзя.

«Поскольку должность председателя выборная, то договор всегда будет срочным. В садоводческом некоммерческом товариществе в принципе не может быть бессрочных договоров, потому что работники трудоустраиваются в рамках сметы, которая утверждается на год или другой период. Поэтому, если в смету заложили выплату работнику на один год, то с ним и договор должен быть на один год, так как на следующий сезон общее собрание может просто не утвердить эту сумму заработной платы, и что тогда делать с работником?», — поясняет Надежда Локтионова.

Как следить за председателем и куда жаловаться

В случае с многоквартирными домами, если у жителей есть претензии к работе управляющей компании, то они могут пожаловаться на УК в государственную жилищную инспекцию или прокуратуру. В СНТ есть свой контролирующий орган — ревизионная комиссия.

«В первую очередь жалоба должна быть направлена в ревизионную комиссию и в правление СНТ — это коллегиальный исполнительный орган, который в том числе влияет на работу председателя садоводческого товарищества», — говорит эксперт.

Председатель — всего лишь единоличный исполнительный орган решений как правления, так и общего собрания. Он сам по себе ничего не решает. Ему что поручили, то он и исполняет в рамках имеющихся полномочий Надежда Локтионова председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области

Если в правлении и ревизионной комиссии не удалось решить проблему, можно написать жалобу и в прокуратуру, но тут всё зависит от сути конфликта. Как правило, споры в СНТ квалифицируются как гражданско-правовые, и решать их приходится в судебном порядке.

«В каждом СНТ есть свои регламенты взаимоотношений с правлением и с председателем. Должно быть положение об оплате труда всем работникам, и по нему уже проще понимать, кто за что получает, в каком объёме и какие есть требования, потому что потребности от сезона к сезону отличаются. По окончании каждого года председатель и правление должны отчитываться на общем собрании о том, что они сделали.

Если, условно, в договоре прописано, что в этом сезоне должен быть решен с вышкой сотовой связи и ответственный за это председатель, а работы не выполнены, то он должен отчитаться, почему. На неисполнение обязательств должны быть объективные причины, не зависящие от председателя, — объясняет Надежда Локтионова.

Как избавиться от председателя, который не справляется

В редакцию E1.RU с начала дачного сезона поступило уже несколько жалоб на председателей разных СНТ. В частности, садоводы жалуются на хамское отношение, грубость и самоуправство. Мы спросили у эксперта, можно ли из-за этого снять председателя с его поста.

«Если председатель хамит, это может быть одним из критериев недоверия к нему. Если человек ведёт себя некорректно, оскорбляет, унижает и работу не выполняет. В целом регламент досрочного расторжения трудовых отношений определяет Трудовой кодекс», — говорит Надежда Локтионова.

Чтобы снять председателя с поста досрочно, нужно инициировать проведение внеочередного общего собрания.

«Для этого нужно собрать подписи одной пятой членов товарищества и направить уведомление председателю. После его получения председатель обязан будет в течение месяца провести собрание . Если он этого не сделает, тогда инициативная группа вправе самостоятельно провести общее собрание, обозначив в повестке дня вопрос досрочного прекращения полномочий председателя садоводческого товарищества, а следующим вопросом — избрание нового председателя», — объясняет порядок юрист.

Если председатель, которого решили снять с поста, станет мешать и отказываться покидать пост, то вопрос нужно решать в суде. Шансы на победу при этом высоки именно у садоводов, если будет соблюдён порядок проведения общего собрания.

«Нужно за две недели до проведения общего собрания — это 14 календарных дней — вывесить объявление о том, что они проводят это собрание. Провести общее собрание строго по повестке дня, которая указана в объявлении, и обязательно при наличии кворума — в общем собрание должны принять участие более 50% членов садоводческого товарищества», — поясняет Надежда Локтионова.

О проведении внеочередного собрания нужно вывесить объявление Источник: Дарья Паращенко / Городские медиа

При этом необходимо набрать кворум. Именно этот момент может стать поводом для обжалования решения.

«Чтобы посчитать кворум, очень важно знать, кто является членом в садоводческом товариществе, а кто нет. Как правило, кворум является камнем преткновения для организаторов, потому что не всегда инициативная группа обладает полной информацией о том, какое количество членов в товариществе.

То есть они условно собирают всех садоводов, кого знают, проводят собрание, думают, что кворум состоялся, голосуют за нового председателя, а потом действующий председатель, как более опытный, понимает, где они ошиблись, что на самом деле нужное количество членов на общее собрание не пришло, подаёт исковое заявление в суд, оспаривает это общее собрание, ну и остаётся при должности», — уточняет эксперт.

Дело в том, что при покупке земельного участка человек не становится автоматически членом СНТ, а значит, лишается части прав. Хотя вступление в садовое товарищество не несёт никаких дополнительных расходов и сложностей.

«Чтобы приобрести членство, нужно написать заявление в правление с просьбой принять в члены садоводческого товарищества. Правление в течение тридцати календарных дней должно рассмотреть это заявление и принять в члены товарищества. Единственный критерий для отказа — наличие задолженности по взносам, но, если мы говорим с вами про нового собственника, который только купил земельный участок, у него ещё не может быть задолженности (долги сохраняются за тем собственником, кто их накопил), а значит, и правовых оснований для отказа приёма в члены нет», — поясняет Надежда Локтионова.

Когда человек купил земельный участок, он приобрёл право собственности, но он не приобрёл членство в садоводческом товариществе. Надежда Локтионова

Она советует всем после покупки участка в СНТ обязательно вступать в товарищество. Финансово это та же нагрузка, но зато больше прав и возможностей.

«Членство наделяет вас максимальным объёмом полномочий в садоводческом товариществе. Это, во-первых, самому быть избранным в органы управления садоводческого товарищества, а во-вторых, выбирать других членов товарищества в органы управления. А ещё те, кто не являются членами товарищества, не могут голосовать за приходно-расходную смету — это как раз документ, который формирует все планы работ и расходов на предстоящий период и из которого потом формируются членские целевые взносы».

Платежи для граждан, не являющихся членами товарищества, образуются с момента приобретения земельного участка. Просто в законе эти понятия разделили. Члены товарищества оплачивают членские целевые взносы, а те, кто членами не являются, вносят платежи за пользование и содержание объектов инфраструктуры. И все платят абсолютно одинаковую сумму, которую утвердили на общем собрании», — отмечает председатель Союза садоводов.

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