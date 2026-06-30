Нарышкин, Козак, Набиуллина и многие другие: кто пришел на прощание с экс-министром обороны Сергеем Ивановым — фото

В Центральной клинической больнице Управления делами президента прошла церемония прощания с экс-министром обороны России Сергеем Ивановым. 30 июня в окружении многочисленных полицейских, вооруженных росгвардейцев, омоновцев, военных, кинологов, патрульных автомобилей и представителей спецслужб первые лица государства, в том числе Владимир Путин, проводили высокопоставленного чиновника в последний путь. MSK1.RU показывает, кто пришел почтить память покойного.
Среди прочих скорбящих на прощании был замечен бывший глава Ространснадзора, экс-министр транспорта РФ, а ныне сенатор Совета федерации Евгений Дитрих.
В сером костюме и с небольшим букетом гвоздик на церемонию пришел спортивный менеджер и президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, который рассказывал MSK1.RU о последних днях жизни Сергея Иванова.
С белоснежными цветами и в не менее белоснежной рубашке в ЦКБ приехал советник председателя Госдумы, бывший депутат, известный адвокат Владимир Плигин.
На служебных авто на территорию ЦКБ заехали сразу несколько высокопоставленных государственных деятелей. Среди них были замечены глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, бывший министр образования РФ, а ныне советник президента Андрей Фурсенко, бывший помощник президента, а ныне сенатор Владимир Кожин, гендиректор РЖД Олег Белозеров.
Проститься с Сергеем Ивановым также приехали бывший глава Дагестана, депутат Госдумы Владимир Васильев и его парламентский коллега Бадма Башанкаев.
В сопровождении то ли помощника, то ли охранника через парковку к залу для прощаний прошел министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Среди толпы скорбящих также был замечен глава Ростелекома Михаил Осеевский.
Позже на церемонию в окружении охраны прибыл директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Напомним, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Его похороны прошли на Троекуровском кладбище. Церемония проходит в закрытом для широкой публики формате. Чем россиянам запомнился бывший министр обороны — собрали в отдельном материале.