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Политика Фоторепортаж Нарышкин, Козак, Набиуллина и многие другие: кто пришел на прощание с экс-министром обороны Сергеем Ивановым — фото

Нарышкин, Козак, Набиуллина и многие другие: кто пришел на прощание с экс-министром обороны Сергеем Ивановым — фото

Разглядываем высокопоставленных чиновников из-за забора больницы Управления делами президента

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Бывший помощник президента Дмитрий Козак о чем-то шепчет главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБывший помощник президента Дмитрий Козак о чем-то шепчет главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бывший помощник президента Дмитрий Козак о чем-то шепчет главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Центральной клинической больнице Управления делами президента прошла церемония прощания с экс-министром обороны России Сергеем Ивановым. 30 июня в окружении многочисленных полицейских, вооруженных росгвардейцев, омоновцев, военных, кинологов, патрульных автомобилей и представителей спецслужб первые лица государства, в том числе Владимир Путин, проводили высокопоставленного чиновника в последний путь. MSK1.RU показывает, кто пришел почтить память покойного.

Среди прочих скорбящих на прощании был замечен бывший глава Ространснадзора, экс-министр транспорта РФ, а ныне сенатор Совета федерации Евгений Дитрих.

На фото&nbsp;— Евгений Дитрих | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа фото&nbsp;— Евгений Дитрих | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На фото — Евгений Дитрих

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В сером костюме и с небольшим букетом гвоздик на церемонию пришел спортивный менеджер и президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, который рассказывал MSK1.RU о последних днях жизни Сергея Иванова.

В сером костюме&nbsp;— Сергей Кущенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ сером костюме&nbsp;— Сергей Кущенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В сером костюме — Сергей Кущенко

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С белоснежными цветами и в не менее белоснежной рубашке в ЦКБ приехал советник председателя Госдумы, бывший депутат, известный адвокат Владимир Плигин.

С бывшим министром обороны пришел проститься Владимир Плигин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUС бывшим министром обороны пришел проститься Владимир Плигин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С бывшим министром обороны пришел проститься Владимир Плигин

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На служебных авто на территорию ЦКБ заехали сразу несколько высокопоставленных государственных деятелей. Среди них были замечены глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, бывший заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, бывший министр образования РФ, а ныне советник президента Андрей Фурсенко, бывший помощник президента, а ныне сенатор Владимир Кожин, гендиректор РЖД Олег Белозеров.

Слева направо&nbsp;— Эльвира Набиуллина, Олег Белозеров и Андрей Фурсенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСлева направо&nbsp;— Эльвира Набиуллина, Олег Белозеров и Андрей Фурсенко | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Слева направо — Эльвира Набиуллина, Олег Белозеров и Андрей Фурсенко

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Козак и Владимир Кожин весьма тепло пообщались с Эльвирой Набиуллиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДмитрий Козак и Владимир Кожин весьма тепло пообщались с Эльвирой Набиуллиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дмитрий Козак и Владимир Кожин весьма тепло пообщались с Эльвирой Набиуллиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Проститься с Сергеем Ивановым также приехали бывший глава Дагестана, депутат Госдумы Владимир Васильев и его парламентский коллега Бадма Башанкаев.

Владимир Васильев поприветствовал коллег | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Васильев поприветствовал коллег | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Васильев поприветствовал коллег

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бадма Башанкаев приехал с роскошным букетом роз | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБадма Башанкаев приехал с роскошным букетом роз | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бадма Башанкаев приехал с роскошным букетом роз

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В сопровождении то ли помощника, то ли охранника через парковку к залу для прощаний прошел министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Ранее Константин Чуйченко был заместителем председателя правительства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUРанее Константин Чуйченко был заместителем председателя правительства | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Ранее Константин Чуйченко был заместителем председателя правительства

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Среди толпы скорбящих также был замечен глава Ростелекома Михаил Осеевский.

Если очень постараться, среди большого количества мужчин в костюмах можно заметить Михаила Осеевского | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕсли очень постараться, среди большого количества мужчин в костюмах можно заметить Михаила Осеевского | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Если очень постараться, среди большого количества мужчин в костюмах можно заметить Михаила Осеевского

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Позже на церемонию в окружении охраны прибыл директор службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин занимает свой пост с 2016 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСергей Нарышкин занимает свой пост с 2016 года | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сергей Нарышкин занимает свой пост с 2016 года

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Простившись с Сергеем Ивановым, глава СВР спешно покинул зал Центральной клинической больницы Управления делами президента | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПростившись с Сергеем Ивановым, глава СВР спешно покинул зал Центральной клинической больницы Управления делами президента | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Простившись с Сергеем Ивановым, глава СВР спешно покинул зал Центральной клинической больницы Управления делами президента

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бывший руководитель администрации президента Александр Волошин зашел на территорию ЦКБ после того, как ее покинул Владимир Путин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUБывший руководитель администрации президента Александр Волошин зашел на территорию ЦКБ после того, как ее покинул Владимир Путин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Бывший руководитель администрации президента Александр Волошин зашел на территорию ЦКБ после того, как ее покинул Владимир Путин

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Напомним, Сергей Иванов скончался 26 июня на 74-м году жизни. Его похороны прошли на Троекуровском кладбище. Церемония проходит в закрытом для широкой публики формате. Чем россиянам запомнился бывший министр обороны — собрали в отдельном материале.

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выпускающий редактор MSK1.RU
Сергей Иванов Дмитрий Козак Эльвира Набиуллина Сергей Нарышкин Прощание Похороны
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Комментарии
5
Гость
5 минут
как с бензином и доходами все нормально у власти?
Гость
23 минуты
а кто это и откуда?
Читать все комментарии
Гость
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