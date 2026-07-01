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Экономика Новые правила для микрозаймов начали действовать в России — как это отразится на заемщиках

Новые правила для микрозаймов начали действовать в России — как это отразится на заемщиках

Нововведение должно сделать рынок более прозрачным

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Новые требования должны защищать клиентов МФО | Источник: Артём Устюжанин / E1.RUНовые требования должны защищать клиентов МФО | Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Новые требования должны защищать клиентов МФО

Источник:

Артём Устюжанин / E1.RU

В России с 1 июля по новым требованиям начали работать микрофинансовые организации (МФО). В силу вступила обновленная редакция базового стандарта, которая направлена на то, чтобы сделать рынок микрозаймов прозрачнее и защитить клиентов. Юрист Ольга Александрова рассказала Городским медиа, как нововведения отразятся на заемщиках.

Как отметила специалист, МФО обязаны честно и понятно раскрывать условия займа. Также, по новому стандарту, человеку должны предоставить полную информацию о допуслугах.

«Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за человека согласие на дополнительные услуги (страховки, подписки, платные сервисы)», — пояснила юрист.

Также недопустимы визуальные уловки. Микрофинансовым организациям запрещено прятать риски, выделяя только самые привлекательные параметры договора, отметила специалист.

МФО — это микрофинансовая организация, юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций. Такие организации выдают займы физическим и юридическим лицам на короткий срок под проценты.

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
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