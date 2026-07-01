Новые правила для микрозаймов начали действовать в России — как это отразится на заемщиках

Новые требования должны защищать клиентов МФО Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В России с 1 июля по новым требованиям начали работать микрофинансовые организации (МФО). В силу вступила обновленная редакция базового стандарта, которая направлена на то, чтобы сделать рынок микрозаймов прозрачнее и защитить клиентов. Юрист Ольга Александрова рассказала Городским медиа, как нововведения отразятся на заемщиках.

Как отметила специалист, МФО обязаны честно и понятно раскрывать условия займа. Также, по новому стандарту, человеку должны предоставить полную информацию о допуслугах.

«Микрофинансовым организациям запрещено проставлять за человека согласие на дополнительные услуги (страховки, подписки, платные сервисы)», — пояснила юрист.

Также недопустимы визуальные уловки. Микрофинансовым организациям запрещено прятать риски, выделяя только самые привлекательные параметры договора, отметила специалист.