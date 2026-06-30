«Довел меня угрозами до выкидыша»: бывшие девушки рэпера 9mice обвинили его в абьюзе

Скандал вокруг 9mice дошел до проверки МВД после обвинений Эрики Кикнадзе и других бывших девушек Источник: 9mice, e_ttg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Скандал вокруг 25-летнего рэпера 9mice, настоящее имя — Сергей Дмитриев, уже вышел за пределы обычных разборок бывших. Несколько девушек обвинили музыканта в абьюзе, травле, манипуляциях и связях с несовершеннолетними. После этого в историю вмешалась Екатерина Мизулина: она сообщила, что направила обращение в МВД.

Одной из первых публично высказалась Эрика Кикнадзе — модель, инфлюэнсер и дочь Натальи Кикнадзе, жены Ивана Урганта. Сам ведущий называет Эрику дочерью, хотя ситуацию с ее бывшим возлюбленным пока не комментировал. Кикнадзе встречалась с 9mice несколько месяцев после переезда из США в Москву, а в марте их роман закончился. Расставание, как теперь следует из ее слов, вышло не самым тихим.

Рэпер 9mice попал в скандал Источник: Городские медиа

Эрика заявила, что после разрыва Дмитриев начал обсуждать ее в московской тусовке и распространять о ней неприятные слухи. Терпение, судя по ее публикациям, закончилось быстро — и на этот раз молчать она не стала.

Роман Эрики и Сергея продлился недолго Источник: e_ttg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Пара разбежалась в марте этого года Источник: 9mice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«До меня доходит весь твой [бред]. Всё, что хочу сказать: лечись. И если я услышу что-то еще, всё будет слито сюда. Так что думай, хотя это несвойственно для тебя. Прошло уже несколько месяцев, а ты всё еще открываешь свои губы с мигрирующим филлером», — написала Кикнадзе в своем Telegram-канале.

По словам Эрики, в отношениях рэпер строил с ней серьезные планы: они жили вместе, искали квартиру, она была знакома с его родителями и помогала ему, когда он болел. На этом фоне нынешние слухи от бывшего, если верить Кикнадзе, выглядят особенно неловко.

«Человек хотел со мной ребенка до 27, нашли квартиру и жили вместе, познакомил с родителями, все праздники встречали вместе, я лечила его 2 месяца подряд, он говорил, как хочет состариться вместе со мной и еще [много] всего… И сейчас ты распускаешь слухи про меня внутри московской тусовки? Если я такая „талая“ и „никому не нужная“, тебе должно быть всё равно на меня? А ты всё ходишь и рассказываешь разные версии разным людям, какая я. Делом займись, хотя бы напиши один трек сам», — написала Эрика.

Отдельно Кикнадзе рассказала о давлении, которое, по ее словам, касалось внешности. Артист якобы убеждал ее сделать пластическую операцию груди и даже отправлял к хирургу.

«Он еще постоянно говорил мне вставить сиськи, что большие сиськи — это круто, даже к хирургу отправил… А я сидела и думала, что большой… тоже было бы классно», — написала она.

Кикнадзе обвиняет бывшего в клевете Источник: e_ttg / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После расставания, по версии Эрики, Дмитриев продолжал вести себя так, будто публичный интерес к нему обязателен. Она утверждает, что музыкант через менеджера пытался выйти на людей, связанных с «Вечерним Ургантом» (16+), и предложил дать интервью ее отчиму. Заявка получилась смелая, особенно если учесть, что, по словам Кикнадзе, его туда никто не звал.

«Самый угар, после нашего расставания он заставил своего менеджера выйти на одного из людей из „ВУ“ и сказал, что „согласен дать интервью Ивану“. А-ха-ха, тебя кто вообще звал и просил?» — заявила Эрика.

В другой публикации Кикнадзе подчеркнула, что не видит причины придумывать обвинения против бывшего, но больше не хочет прикрывать его молчанием.

«И самое смешное то, что я ничего не сделала этому человеку. Мне незачем врать. Смысла ноль. Но я уже устала терпеть и своим молчанием спасать твою лицемерную гнилую душу».

Ранее 9mice был участником рэп-дуэта Viperr Источник: 9mice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Но сейчас рэпер развивает карьеру сольно Источник: 9mice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

После постов Эрики в комментариях и собственном Telegram-канале высказалась еще одна бывшая девушка рэпера — стилист Режина Нтахомпогазе. Она заявила, что пережила выкидыш на фоне угроз и давления со стороны Дмитриева, а затем столкнулась с обвинениями уже от него самого.

К обвинениям присоединилась еще одна бывшая Дмитриева Источник: ntahompagazee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) Режина Нтахомпогазе убеждена, что рэпер якобы довел ее до выкидыша Источник: ntahompagazee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Он довел меня угрозами до выкидыша, а потом распустил слух, что я убила ребенка. И до сих пор говорит мне, что я несу на себе этот грех, а весь интернет считает, что я сделала аборт. Меня травил весь интернет моей самой большой травмой в жизни», — написала Режина в своем телеграм-канале.

Режина также утверждала, что во время отношений узнала о переписках артиста с несовершеннолетней девушкой, у которой он, по ее словам, просил откровенные фото. Кроме того, она рассказала, что ей писали другие девушки из разных стран и делились похожим болезненным опытом общения с музыкантом. Официальных выводов по этим заявлениям пока не приводилось.

Однако сам 9mice заявлял, что девушка сделала аборт Источник: ntahompagazee / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К обсуждению подключилась и администратор фан-аккаунта 9mice и KaiAngel. Она заявила, что рэпер фактически забрал контроль над ее страницей и угрожал ей, если требования не выполнялись. Для артиста, который и так оказался под шквалом претензий, это стало еще одним неприятным пунктом в списке.

Эрика после новых рассказов призвала аудиторию поддержать девушек, а не оправдывать тех, кого обвиняют в насилии и давлении.

«Заканчивайте защищать абьюзеров и проявите эмпатию к девушкам, которые подвергаются этому абьюзу. Обнимаю всех девушек, которые прошли через этот треш», — написала Кикнадзе.

На фоне этих публикаций Екатерина Мизулина сообщила, что Лига безопасного интернета получила обращения от граждан и попросила МВД проверить творчество 9mice на возможную пропаганду наркотиков. Заодно, по ее словам, юристы изучают и другие материалы, связанные с артистом.

«Из-за многочисленных писем граждан сегодня направили обращение в МВД с просьбой провести проверку на предмет пропаганды наркотиков в ряде треков исполнителя 9mice. Материалы, связанные с дискредитацией Вооруженных сил и разжиганием межнациональной розни, в данный момент изучают наши юристы», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Сейчас рэперу приписывают роман с экс-солисткой группы «Серебро» Катей Кищук Источник: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk и 9mice / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Также она предложила девушкам, которые заявляют о болезненном опыте, встретиться лично и рассказать подробности.

«Хочу лично поговорить, разобраться во всём и в случае необходимости оказать поддержку. Девочек обижать нельзя», — заявила Мизулина.