Жара и ливни: чем погода июля удивит жителей Центральной России

В центре «Фобос» дали прогноз на первые дни июля для жителей Центральной России. В середине недели будет знойно, столбики термометров поднимутся до +30 °С. Но затем погода изменится.
«До центра страны свежесть доберётся в пятницу. А пока дневная температура будет повышаться с сегодняшних +27 °С до +30 °С в четверг. Затем ожидаются локальные грозовые дожди, и показания термометров пойдут вниз, и к началу выходных температурный режим вернётся в рамки климата», — рассказали в «Фобосе».
Погода по дням в Ярославской области
По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 1 июля в Ярославской области +18 °С, переменная облачность, небольшие дожди. Днем +23 °С, облачно, без осадков.
Ночью 2 июля +15 °С, дожди не ожидаются. Днем +23 °С, пасмурно, вечером пройдет дождь.
Ночью 3 июля +18 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем потеплеет до +22 °С, без осадков.
По данным «Гидрометцентра России», ночью 4 июля +13 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем температура вырастет до +25 °С, осадки сохранятся.
Ночью 5 июля +15 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем +24 °С, облачно с прояснениями, дождь.