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Лето Жара и ливни: чем погода июля удивит жителей Центральной России

Жара и ливни: чем погода июля удивит жителей Центральной России

Публикуем прогноз на первые дни второго месяца лета в Ярославской области

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Какой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакой будет погода в Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какой будет погода в Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре «Фобос» дали прогноз на первые дни июля для жителей Центральной России. В середине недели будет знойно, столбики термометров поднимутся до +30 °С. Но затем погода изменится.

«До центра страны свежесть доберётся в пятницу. А пока дневная температура будет повышаться с сегодняшних +27 °С до +30 °С в четверг. Затем ожидаются локальные грозовые дожди, и показания термометров пойдут вниз, и к началу выходных температурный режим вернётся в рамки климата», — рассказали в «Фобосе».

Погода по дням в Ярославской области

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 1 июля в Ярославской области +18 °С, переменная облачность, небольшие дожди. Днем +23 °С, облачно, без осадков.

Ночью 2 июля +15 °С, дожди не ожидаются. Днем +23 °С, пасмурно, вечером пройдет дождь.

Ночью 3 июля +18 °С, пасмурно, небольшие дожди. Днем потеплеет до +22 °С, без осадков.

По данным «Гидрометцентра России», ночью 4 июля +13 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем температура вырастет до +25 °С, осадки сохранятся.

Ночью 5 июля +15 °С, небольшой кратковременный дождь. Днем +24 °С, облачно с прояснениями, дождь.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Жара Ливень Центр Фобос
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