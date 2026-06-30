Жара и ливни: чем погода июля удивит жителей Центральной России

В центре «Фобос» дали прогноз на первые дни июля для жителей Центральной России. В середине недели будет знойно, столбики термометров поднимутся до +30 °С. Но затем погода изменится.

«До центра страны свежесть доберётся в пятницу. А пока дневная температура будет повышаться с сегодняшних +27 °С до +30 °С в четверг. Затем ожидаются локальные грозовые дожди, и показания термометров пойдут вниз, и к началу выходных температурный режим вернётся в рамки климата», — рассказали в «Фобосе».