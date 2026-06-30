Завалят даже профессора: попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста на эрудицию

Высшее образование, сотни прочитанных книг и регулярный просмотр умных каналов — думаете, этого достаточно, чтобы назвать себя настоящим интеллектуалом? Как бы не так! Наш новый тест на эрудицию разработан специально для тех, кому стандартные школьные викторины кажутся детским лепетом. Здесь вам не помогут банальные факты. Готовы ли вы копнуть немного глубже? Пройдите наш интеллектуальный марафон из 10 вопросов и узнайте свой реальный уровень: вы жертва клипового мышления или ходячая энциклопедия, способная утереть нос знатокам из «Что? Где? Когда?»