Завалят даже профессора: попробуйте ответить на 10 вопросов этого теста на эрудицию

Высшее образование, сотни прочитанных книг и регулярный просмотр умных каналов — думаете, этого достаточно, чтобы назвать себя настоящим интеллектуалом? Как бы не так! Наш новый тест на эрудицию разработан специально для тех, кому стандартные школьные викторины кажутся детским лепетом. Здесь вам не помогут банальные факты. Готовы ли вы копнуть немного глубже? Пройдите наш интеллектуальный марафон из 10 вопросов и узнайте свой реальный уровень: вы жертва клипового мышления или ходячая энциклопедия, способная утереть нос знатокам из «Что? Где? Когда?»
В 1915 году этот гениальный ученый представил свою самую известную теорию. Однако Нобелевскую премию в 1921 году он получил вовсе не за нее, а за объяснение гораздо более скромного физического явления, так как первый труд казался комитету слишком революционным и спорным. О ком речь?
Нильс Бор и квантовая модель атома
Альберт Эйнштейн и фотоэффект
Макс Планк и теория излучения
Эрнест Резерфорд и планетарная модель
Малиновый цвет в русском языке назван в честь ягоды. А в честь чего (или кого) получил свое название яркий и насыщенный цвет «маджента» (пурпурный)?
В честь французского химика Мадженти, который вывел этот пигмент
В честь небольшого итальянского городка, около которого произошло кровопролитное сражение
В честь редкого вида глубоководных моллюсков Magenta Cerritus
В честь одноименного сорта индийских специй
На знаменитой картине Диего Веласкеса «Менины» изображена королевская семья. Какая оптическая и композиционная деталь делает это полотно уникальным для мировой живописи?
На картине нет самой инфанты, она дорисована позже
Зритель видит короля и королеву только в отражении зеркала на заднем плане
Картина написана с точки зрения собаки, лежащей на переднем плане
Веласкес использовал камеру-обскуру, из-за чего все пропорции перевернуты
Эту африканскую страну часто называют «колыбелью человечества». У нее уникальный календарь, а ее жители гордятся тем, что они — единственная страна на континенте, которая никогда не была европейской колонией. Что это за государство?
Либерия
Эфиопия
ЮАР
Мадагаскар
Если вы услышите термин «сизигия» в разговоре астрономов, то о каком редком космическом явлении идет речь?
О взрыве сверхновой звезды в соседней галактике
О выравнивании трех или более небесных тел по одной прямой линии
О прохождении кометы через пояс Койпера
О моменте максимального сближения Юпитера и Сатурна
Великий композитор Людвиг ван Бетховен писал свои поздние шедевры, будучи полностью глухим. Каким хитрым механическим способом он «слушал» вибрации рояля, чтобы сочинять музыку?
Он использовал специальный слуховой рожок из чистого серебра
Он зажимал в зубах деревянную палочку (трость) и прижимал ее к корпусу инструмента
Он ложился спиной на крышку рояля, пока его ученики нажимали клавиши
Он ориентировался исключительно на движение визуальных волн в стакане с водой
Этот химический элемент занимает второе место по распространенности во Вселенной после водорода. Однако на самой Земле он настолько редкий, что впервые его открыли не в лаборатории, а с помощью спектрального анализа во время изучения солнечного затмения в Индии в 1868 году. Что это за элемент?
Гелий
Литий
Аргон
Титан
В Древнем Риме существовал юридический термин Homo sacer (человек священный). Каков был парадоксальный статус этого человека в обществе?
Его было запрещено касаться, а все его долги аннулировались государством
Его мог безнаказанно убить любой желающий, но при этом его нельзя было принести в жертву богам
Он становился неприкосновенным пожизненным советником императора
Это был раб, получивший свободу лично из рук верховного жреца
Математик Алан Тьюринг во время Второй мировой войны взломал немецкую шифровальную машину «Энигма». Какой уязвимостью в архитектуре кода немцев воспользовалась его команда, чтобы разгадать шифр?
Буква в «Энигме» никогда не могла зашифроваться сама в себя
Немцы использовали в коде только гласные буквы
Код менялся строго раз в неделю, а не каждый день
Машина не умела шифровать цифры, их приходилось пропускать
Какое архитектурное чудо Нового времени, построенное в Индии в XVII веке, меняет свой цвет в зависимости от времени суток: на рассвете оно кажется нежно-розовым, днем — ослепительно белым, а при лунном свете — золотистым?
Дворец Ветров (Хава-Махал) в Джайпуре
Храм Лотоса в Нью-Дели
Мавзолей Тадж-Махал в Агре
Золотой храм (Хармандир-Сахиб) в Амритсаре