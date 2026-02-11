Город Обзор Енот, еда и барбершоп: чем встречает гостей торговый центр в Ярославле за 600 млн — обзор

Енот, еда и барбершоп: чем встречает гостей торговый центр в Ярославле за 600 млн — обзор

Большой фоторепортаж из ТРЦ «Яркий»

Проверим, насколько название ТРЦ соответствует содержанию

Проверим, насколько название ТРЦ соответствует содержанию

Источник:

Артем Бауман / 76.RU

С приходом холодов ярославцы выбирают для досуга менее активные способы времяпрепровождения, одним из которых является шопинг. Торговые центры всегда являлись местом притяжения горожан, в них можно с комфортом и пользой провести время всей семьей.

Редакция 76.RU регулярно делает обзоры городских ТЦ, а также рассказывает, как их строили. В этом материале исследуем крупнейший торгово-развлекательный центр Заволжского района «Яркий».

Когда был открыт ТРЦ «Яркий»

Торговый центр «Яркий» открылся в 2014 году

Согласно информации с официального сайта ТРЦ, он был открыт в 2014 году. «Яркий» расположен на проспекте Машиностроителей, 30/18 в Заволжском районе. Площадь всего здания — 24 тысячи квадратных метров. На трех этажах размещаются 88 торговых точек, а также фуд-корт и кинотеатр.

На входе нас встречает необычный формат цветочного магазина — он совмещает в себе функцию кофейни

Войти в ТЦ через раздвижные двери нельзя, в зимний сезон они закрыты

На первом этаже представлены павильоны почти всех мобильных операторов

На этом островке представлен богатый ассортимент восточных товаров

Среди магазинов расположился барбершоп

Сетевые продуктовые магазины расположились по соседству

Они находятся на первом этаже

Небольшой магазин для любителей сладкого

Большую часть первого этажа занимают крупные магазины одежды

Торговая точка расположена в правой стороне от главного входа

Помимо аптеки, в торговом центре есть магазин ортопедических товаров

В наши дни постоматы есть практически везде

Подняться на второй этаж можно на эскалаторе

На втором этаже есть пустующие помещения

Сразу после эскалатора гостей встречает мебельный магазин

Бытовая техника и электроника представлены крупным сетевым магазином

Для детей работает парк развлечений

Рядом — пространство с животными

Кроме того, на втором этаже расположен магазин с детскими товарами

В торговом центре установлено несколько массажных кресел

Они установлены на разных этажах

На втором этаже находится фуд-корт с несколькими кафешками

Столики на фуд-корте огородили, чтобы создать комфортную атмосферу для перекуса

Здесь же находится единственный кинотеатр в Заволжском районе

В нем проводят киновстречи и показ фильмов разного жанра

По второму этажу ходит детский паровозик

Попасть на третий этаж можно на лифте. Вместо магазинов здесь офисы и студии

Со всех сторон только длинные коридоры

Третий этаж мало напоминает привычный ТРЦ

Год назад объект выставляли на продажу. За него просили 600 миллионов рублей.

Гость
11 февраля, 09:49
Этот земельный участок на проспекте Машиностроителей был предназначен для строительства Дома культуры. Которого десятки тысяч детей центральной Заволги никогда не увидят. Впрочем, дети и внуки тех, кто дал разрешение на ТЦ и собственников ТЦ, отлично рисую, лепят, поют, танцуют, осваивают робототехнику в европейских школах...
11 февраля, 11:33
В 2021 году торговый центр «Яркий» сменил хозяина. Его продали с молотка из-за банкротства предыдущего владельца — компании «СА Риэлти & Девелопмент». Изначально его оценили в 363 млн рублей, но во время торгов цена выросла до 454,4 млн. За актив боролись четверо претендентов, но победила в итоге компания из Ивановской области ООО «Дормострой». Именно эта организация предложила финальную цену.
