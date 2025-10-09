НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Обзор Внутри — настоящие улицы: бродим по популярному ТЦ в самом густонаселенном районе Ярославля

Внутри — настоящие улицы: бродим по популярному ТЦ в самом густонаселенном районе Ярославля

Большой обзор на ТРК «РИО»

619
Обзор ТРК&nbsp;«РИО» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор ТРК&nbsp;«РИО» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор ТРК «РИО» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие ярославцы в выходные отправляются в торговые центры за покупками. В Дзержинском районе, помимо стандартного «Альтаира» есть еще один необычный торговый цент — ТРК «РИО». Внутри — популярные бренды и кафе, гипермаркет, ярмарки и даже выставки.

Строительство ТЦ в 2008 году начала компания ООО «Ярославский авторемонтный комбинат». Инвестором выступила группа компаний «Ташир». Трехэтажное здание площадью 64 тысячи квадратных метров построили в 2011 году.

Читайте также

Сейчас в «РИО» помимо магазинов есть сцена для концертов и детский центр, на цокольном и втором этаже установлены небольшие помещения под ярмарки и местечковые магазины. В торговом центре некоторые коридоры представлены в виде улиц, которые имеют названия, дорожную разметку, знаки и пешеходные переходы.

В фоторепортаже изучаем популярный торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля.

Торговый центр стоит на Тутаевском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр стоит на Тутаевском шоссе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр стоит на Тутаевском шоссе

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На парковке достаточно мест для посетителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа парковке достаточно мест для посетителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На парковке достаточно мест для посетителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри ТЦ&nbsp;светло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВнутри ТЦ&nbsp;светло | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри ТЦ светло

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Просторные коридоры с лавками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПросторные коридоры с лавками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Просторные коридоры с лавками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже стоит сцена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже стоит сцена | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже стоит сцена

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На второй этаж можно подняться на эскалаторе или на лифте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа второй этаж можно подняться на эскалаторе или на лифте | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На второй этаж можно подняться на эскалаторе или на лифте

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть магазины с украшениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть магазины с украшениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть магазины с украшениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть сетевые магазины одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонечно, есть сетевые магазины одежды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть сетевые магазины одежды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Косметика так же продается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКосметика так же продается | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Косметика так же продается

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежда есть на любой сезон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдежда есть на любой сезон | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежда есть на любой сезон

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже имеется химчистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа первом этаже имеется химчистка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже имеется химчистка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» есть пекарни и чайные магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «РИО» есть пекарни и чайные магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» есть пекарни и чайные магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В будни людей не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ будни людей не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В будни людей не так много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже так же расположены магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа цокольном этаже так же расположены магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже так же расположены магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На -1 этаже коридоры сделаны в виде улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа -1 этаже коридоры сделаны в виде улиц | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На -1 этаже коридоры сделаны в виде улиц

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот названия и нумерация | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВот названия и нумерация | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот названия и нумерация

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть даже столб с направляющими табличками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть даже столб с направляющими табличками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть даже столб с направляющими табличками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Разметка для тележек и пешеходные переходы нарисованы на полу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазметка для тележек и пешеходные переходы нарисованы на полу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разметка для тележек и пешеходные переходы нарисованы на полу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже размещены местные магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа цокольном этаже размещены местные магазины | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже размещены местные магазины

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть небольшой фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой фудкорт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но встречаются и крупные бренды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо встречаются и крупные бренды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но встречаются и крупные бренды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Охотники могут подобрать костюм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОхотники могут подобрать костюм | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Охотники могут подобрать костюм

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры с детскими магазинами украшены фигурами животных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоридоры с детскими магазинами украшены фигурами животных | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры с детскими магазинами украшены фигурами животных

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине главного коридора стоят островки с товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине главного коридора стоят островки с товарами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине главного коридора стоят островки с товарами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотозона в школьном стиле стоит под эскалаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФотозона в школьном стиле стоит под эскалаторами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотозона в школьном стиле стоит под эскалаторами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» много крупных брендов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ «РИО» много крупных брендов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» много крупных брендов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ&nbsp;продается все&nbsp;— от носков до холодильников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ТЦ&nbsp;продается все&nbsp;— от носков до холодильников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ продается все — от носков до холодильников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Книжный магазин имеется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКнижный магазин имеется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Книжный магазин имеется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже есть еще один фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже есть еще один фудкорт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже есть еще один фудкорт

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже такие же ряды с магазинами, как и на цокольном | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа втором этаже такие же ряды с магазинами, как и на цокольном | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже такие же ряды с магазинами, как и на цокольном

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мечта» закрылась на обед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Мечта» закрылась на обед | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мечта» закрылась на обед

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом магазине не говорят «лук» или «стиль» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ этом магазине не говорят «лук» или «стиль» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом магазине не говорят «лук» или «стиль»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечения в ТЦ&nbsp;есть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРазвлечения в ТЦ&nbsp;есть | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечения в ТЦ есть

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В музее показывают различные физические опыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ музее показывают различные физические опыты | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В музее показывают различные физические опыты

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Из развлечений есть большой детский центр с батутами, лабиринтами и бассейнами с шариками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИз развлечений есть большой детский центр с батутами, лабиринтами и бассейнами с шариками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из развлечений есть большой детский центр с батутами, лабиринтами и бассейнами с шариками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинотеатр в «РИО» давно закрылся, кофейня «Кино», которую открыли на его месте, тоже перестала работать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКинотеатр в «РИО» давно закрылся, кофейня «Кино», которую открыли на его месте, тоже перестала работать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинотеатр в «РИО» давно закрылся, кофейня «Кино», которую открыли на его месте, тоже перестала работать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть возможность посетить 9D кинотеатр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть возможность посетить 9D кинотеатр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть возможность посетить 9D кинотеатр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре стоят мольберты с историческими кадрами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ коридоре стоят мольберты с историческими кадрами | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре стоят мольберты с историческими кадрами

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же на втором этаже проходит выставка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТак же на втором этаже проходит выставка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Так же на втором этаже проходит выставка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Торговый центр Магазин Магазин одежды Торговый комплекс
Комментарии
6
Гость
42 минуты
Не густо, а по сути пусто, дешёвый ширпотреб, в жизни он не нужен, купил, одел, выбросил, примерно так.
Гость
44 минуты
А бомбоубежище тамати имеется, али не имеется?🤔
Читать все комментарии
