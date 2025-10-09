Внутри — настоящие улицы: бродим по популярному ТЦ в самом густонаселенном районе Ярославля

Обзор ТРК «РИО» в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие ярославцы в выходные отправляются в торговые центры за покупками. В Дзержинском районе, помимо стандартного «Альтаира» есть еще один необычный торговый цент — ТРК «РИО». Внутри — популярные бренды и кафе, гипермаркет, ярмарки и даже выставки.

Строительство ТЦ в 2008 году начала компания ООО «Ярославский авторемонтный комбинат». Инвестором выступила группа компаний «Ташир». Трехэтажное здание площадью 64 тысячи квадратных метров построили в 2011 году.

Сейчас в «РИО» помимо магазинов есть сцена для концертов и детский центр, на цокольном и втором этаже установлены небольшие помещения под ярмарки и местечковые магазины. В торговом центре некоторые коридоры представлены в виде улиц, которые имеют названия, дорожную разметку, знаки и пешеходные переходы.

В фоторепортаже изучаем популярный торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля.

Торговый центр стоит на Тутаевском шоссе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На парковке достаточно мест для посетителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Внутри ТЦ светло Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Просторные коридоры с лавками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже стоит сцена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На второй этаж можно подняться на эскалаторе или на лифте Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть магазины с украшениями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Конечно, есть сетевые магазины одежды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Косметика так же продается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежда есть на любой сезон Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На первом этаже имеется химчистка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» есть пекарни и чайные магазины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В будни людей не так много Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже так же расположены магазины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На -1 этаже коридоры сделаны в виде улиц Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вот названия и нумерация Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть даже столб с направляющими табличками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Разметка для тележек и пешеходные переходы нарисованы на полу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже размещены местные магазины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть небольшой фудкорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но встречаются и крупные бренды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Охотники могут подобрать костюм Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Коридоры с детскими магазинами украшены фигурами животных Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине главного коридора стоят островки с товарами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фотозона в школьном стиле стоит под эскалаторами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В «РИО» много крупных брендов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ продается все — от носков до холодильников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Книжный магазин имеется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже есть еще один фудкорт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На втором этаже такие же ряды с магазинами, как и на цокольном Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Мечта» закрылась на обед Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В этом магазине не говорят «лук» или «стиль» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Развлечения в ТЦ есть Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В музее показывают различные физические опыты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Из развлечений есть большой детский центр с батутами, лабиринтами и бассейнами с шариками Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кинотеатр в «РИО» давно закрылся, кофейня «Кино», которую открыли на его месте, тоже перестала работать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть возможность посетить 9D кинотеатр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В коридоре стоят мольберты с историческими кадрами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU