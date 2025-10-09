Внутри — настоящие улицы: бродим по популярному ТЦ в самом густонаселенном районе Ярославля

Многие ярославцы в выходные отправляются в торговые центры за покупками. В Дзержинском районе, помимо стандартного «Альтаира» есть еще один необычный торговый цент — ТРК «РИО». Внутри — популярные бренды и кафе, гипермаркет, ярмарки и даже выставки.
Строительство ТЦ в 2008 году начала компания ООО «Ярославский авторемонтный комбинат». Инвестором выступила группа компаний «Ташир». Трехэтажное здание площадью 64 тысячи квадратных метров построили в 2011 году.
Сейчас в «РИО» помимо магазинов есть сцена для концертов и детский центр, на цокольном и втором этаже установлены небольшие помещения под ярмарки и местечковые магазины. В торговом центре некоторые коридоры представлены в виде улиц, которые имеют названия, дорожную разметку, знаки и пешеходные переходы.
В фоторепортаже изучаем популярный торговый центр в самом густонаселенном районе Ярославля.