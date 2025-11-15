Последствия пандемии: что происходит внутри опустевшего торгового центра в крупнейшем районе Ярославля

Обзор торгового центра «Вегас» в Заволжском районе Ярославля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговые центры у многих ассоциируется с обилием магазинов и большим количеством посетителей. Подтверждение тому, например, ТРК «Вернисаж» или даже ТЦ «Кресты» во Фрунзенском районе, куда перекочевал бывший рынок.

Но есть и такие места как непримечательный ТЦ «Вегас» в Заволжском районе. Торговый центр на проспекте Машиностроителей ввели в эксплуатацию в 2014 году, хотя само здание можно заметить на панорамах города 2010 года.

Торговый центр расположен на проспекте Машиностроителей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи кажется, что внутри пусто. Оказывается, так и есть. Торговый центр наполнен пустующими помещениями, старыми вывесками, парой работающих магазинов и парикмахерской. Сотрудница оставшегося модуля рассказала, что проблемы начались еще во время пандемии.

«Наш модуль уже продается. Это после пандемии так. А что на втором этаже творится, там вообще безобразие. Там все закрыто уже. Движения нет, ни покупателей, никого», — рассказала продавец магазина.

В этом материале заглянем в пустые коридоры торгового центра с примечательным названием.

При взгляде на фасад здания в голову приходит мысль о том, что его неплохо было бы освежить Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход на цокольный этаж закрыт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть еще один работающий магазин в здании — там торгуют рыбой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро должны открыть компьютерный клуб Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе со стороны улицы можно найти кафе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр работает с 11 часов до 18 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Охраны не видно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй этаж закрыт Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На вывеске указано три магазина, а работает лишь один Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство помещений пустуют Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые владельцы перед отъездом повесили таблички Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В большинстве павильонов выключен свет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арендаторы, по словам сотрудников, начали съезжать после пандемии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых модулях осталось немного мебели или мусора Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бумаги с текстом есть, а магазинов нет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с работающим павильоном горит свет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из последних работающих павильонов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Офисная мебель стоит без дела Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь, видимо, проводили какую-то выставку Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU