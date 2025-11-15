Последствия пандемии: что происходит внутри опустевшего торгового центра в крупнейшем районе Ярославля

Торговые центры у многих ассоциируется с обилием магазинов и большим количеством посетителей. Подтверждение тому, например, ТРК «Вернисаж» или даже ТЦ «Кресты» во Фрунзенском районе, куда перекочевал бывший рынок.
Но есть и такие места как непримечательный ТЦ «Вегас» в Заволжском районе. Торговый центр на проспекте Машиностроителей ввели в эксплуатацию в 2014 году, хотя само здание можно заметить на панорамах города 2010 года.
Снаружи кажется, что внутри пусто. Оказывается, так и есть. Торговый центр наполнен пустующими помещениями, старыми вывесками, парой работающих магазинов и парикмахерской. Сотрудница оставшегося модуля рассказала, что проблемы начались еще во время пандемии.
«Наш модуль уже продается. Это после пандемии так. А что на втором этаже творится, там вообще безобразие. Там все закрыто уже. Движения нет, ни покупателей, никого», — рассказала продавец магазина.
В этом материале заглянем в пустые коридоры торгового центра с примечательным названием.
