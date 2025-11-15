НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город Обзор Последствия пандемии: что происходит внутри опустевшего торгового центра в крупнейшем районе Ярославля

Последствия пандемии: что происходит внутри опустевшего торгового центра в крупнейшем районе Ярославля

Обзор на ТЦ «Вегас» в Заволжском районе

3 304
Обзор торгового центра&nbsp;«Вегас» в Заволжском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор торгового центра&nbsp;«Вегас» в Заволжском районе Ярославля | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор торгового центра «Вегас» в Заволжском районе Ярославля

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговые центры у многих ассоциируется с обилием магазинов и большим количеством посетителей. Подтверждение тому, например, ТРК «Вернисаж» или даже ТЦ «Кресты» во Фрунзенском районе, куда перекочевал бывший рынок.

Но есть и такие места как непримечательный ТЦ «Вегас» в Заволжском районе. Торговый центр на проспекте Машиностроителей ввели в эксплуатацию в 2014 году, хотя само здание можно заметить на панорамах города 2010 года.

Торговый центр расположен на проспекте Машиностроителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр расположен на проспекте Машиностроителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр расположен на проспекте Машиностроителей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Снаружи кажется, что внутри пусто. Оказывается, так и есть. Торговый центр наполнен пустующими помещениями, старыми вывесками, парой работающих магазинов и парикмахерской. Сотрудница оставшегося модуля рассказала, что проблемы начались еще во время пандемии.

«Наш модуль уже продается. Это после пандемии так. А что на втором этаже творится, там вообще безобразие. Там все закрыто уже. Движения нет, ни покупателей, никого», — рассказала продавец магазина.

В этом материале заглянем в пустые коридоры торгового центра с примечательным названием.

При взгляде на фасад здания в голову приходит мысль о том, что его неплохо было бы освежить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПри взгляде на фасад здания в голову приходит мысль о том, что его неплохо было бы освежить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

При взгляде на фасад здания в голову приходит мысль о том, что его неплохо было бы освежить

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Вход на цокольный этаж закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВход на цокольный этаж закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Вход на цокольный этаж закрыт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Есть еще один работающий магазин в здании&nbsp;— там торгуют рыбой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть еще один работающий магазин в здании&nbsp;— там торгуют рыбой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть еще один работающий магазин в здании — там торгуют рыбой

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Скоро должны открыть компьютерный клуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкоро должны открыть компьютерный клуб | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро должны открыть компьютерный клуб

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На входе со стороны улицы можно найти кафе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа входе со стороны улицы можно найти кафе | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На входе со стороны улицы можно найти кафе

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Торговый центр работает с 11 часов до 18 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр работает с 11 часов до 18 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр работает с 11 часов до 18

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Охраны не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОхраны не видно | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Охраны не видно

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Второй этаж закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВторой этаж закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Второй этаж закрыт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
На вывеске указано три магазина, а работает лишь один | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа вывеске указано три магазина, а работает лишь один | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На вывеске указано три магазина, а работает лишь один

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Большинство помещений пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольшинство помещений пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Большинство помещений пустуют

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Некоторые владельцы перед отъездом повесили таблички | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые владельцы перед отъездом повесили таблички | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые владельцы перед отъездом повесили таблички

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В большинстве павильонов выключен свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ большинстве павильонов выключен свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В большинстве павильонов выключен свет

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Арендаторы, по словам сотрудников,&nbsp;начали съезжать после пандемии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрендаторы, по словам сотрудников,&nbsp;начали съезжать после пандемии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Арендаторы, по словам сотрудников, начали съезжать после пандемии

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
В некоторых модулях осталось немного мебели или мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ некоторых модулях осталось немного мебели или мусора | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторых модулях осталось немного мебели или мусора

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Бумаги с текстом есть, а магазинов нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБумаги с текстом есть, а магазинов нет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бумаги с текстом есть, а магазинов нет

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Рядом с работающим павильоном горит свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом с работающим павильоном горит свет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с работающим павильоном горит свет

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Один из последних работающих павильонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин из последних работающих павильонов | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из последних работающих павильонов

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Офисная мебель стоит без дела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОфисная мебель стоит без дела | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Офисная мебель стоит без дела

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь, видимо, проводили какую-то выставку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь, видимо, проводили какую-то выставку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь, видимо, проводили какую-то выставку

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее мы делали репортаж с Центрального рынка, который хотят продать в частные руки. Мнения продавцов и предпринимателей по этому поводу разделились.

Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Гость
2 часа
Какая к черту пандемия? Она 3 года назад была. Все своей пандемией прикрывают. И митинги и объединение населения и отсутствие товаров из-за санкций и отсутствие лекарств. Пандемия у них.
Гость
2 часа
Тем самым убили малое и среднее предпринимательство которое задушила власть Ярославля
