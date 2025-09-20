Вместо магазинов — салоны красоты: изучаем необычный торговый центр в самом центре Ярославля

От торгового центра ожидаешь кучу магазинов, в которых можно прикупить одежду, игрушки, электронику и другие товары. Шоппинг вас ждет, например, в «Альтаире» или в «Вернисаже». В торговом центре «Бутусовский» все наоборот. Он напичкан различными сервисами: от салонов красоты до студий веб-дизайна.
ТЦ построили в 2010 году на улице Победы. Назвали в честь Бутусовского поселка, который находится неподалеку. Внутри много разного: 16 студий красоты, 15 залов для фитнеса, йоги и танцев, 11 магазинов обуви и одежды, шесть медицинских центров.
В обзоре показываем торговый комплекс, который превратился центр красоты и здоровья.