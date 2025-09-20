НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вместо магазинов — салоны красоты: изучаем необычный торговый центр в самом центре Ярославля

Вместо магазинов — салоны красоты: изучаем необычный торговый центр в самом центре Ярославля

В ТЦ «Бутусовский» ходят не за покупками

276
Обзор торгового центра «Бутусовский» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбзор торгового центра «Бутусовский» в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обзор торгового центра «Бутусовский» в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

От торгового центра ожидаешь кучу магазинов, в которых можно прикупить одежду, игрушки, электронику и другие товары. Шоппинг вас ждет, например, в «Альтаире» или в «Вернисаже». В торговом центре «Бутусовский» все наоборот. Он напичкан различными сервисами: от салонов красоты до студий веб-дизайна.

ТЦ построили в 2010 году на улице Победы. Назвали в честь Бутусовского поселка, который находится неподалеку. Внутри много разного: 16 студий красоты, 15 залов для фитнеса, йоги и танцев, 11 магазинов обуви и одежды, шесть медицинских центров.

В обзоре показываем торговый комплекс, который превратился центр красоты и здоровья.

Торговый центр стоит на улице Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТорговый центр стоит на улице Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Торговый центр стоит на улице Победы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Без продуктового магазина не обошлось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез продуктового магазина не обошлось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без продуктового магазина не обошлось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть кафе и небольшие магазины с подарками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть кафе и небольшие магазины с подарками | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть кафе и небольшие магазины с подарками

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Все заведения в основном расположены снаружи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВсе заведения в основном расположены снаружи | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Все заведения в основном расположены снаружи

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и знакомые многим ярославцам места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и знакомые многим ярославцам места | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и знакомые многим ярославцам места

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже есть пекарня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа цокольном этаже есть пекарня | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На цокольном этаже есть пекарня

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

И магазин с атрибутикой для фанатов футбола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИ магазин с атрибутикой для фанатов футбола | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

И магазин с атрибутикой для фанатов футбола

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный вход вы не пропустите, он подписан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦентральный вход вы не пропустите, он подписан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральный вход вы не пропустите, он подписан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Первое, что стоит на входе в ТЦ,&nbsp;— магазин одежды, автомат с кофе и магазин с украшениями для праздников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПервое, что стоит на входе в ТЦ,&nbsp;— магазин одежды, автомат с кофе и магазин с украшениями для праздников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Первое, что стоит на входе в ТЦ, — магазин одежды, автомат с кофе и магазин с украшениями для праздников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазинов с одеждой или обувью не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМагазинов с одеждой или обувью не так много | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Магазинов с одеждой или обувью не так много

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо кафе есть буфет, где стоит очередь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо кафе есть буфет, где стоит очередь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Помимо кафе есть буфет, где стоит очередь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании шесть этажей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ здании шесть этажей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В здании шесть этажей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше всего в «Бутусовском» студий красоты&nbsp;— 16 помещений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБольше всего в «Бутусовском» студий красоты&nbsp;— 16 помещений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Больше всего в «Бутусовском» студий красоты — 16 помещений

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Чуть меньше, 15 помещений, занимают школы танца, фитнес-залы и студии пилатеса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧуть меньше, 15 помещений, занимают школы танца, фитнес-залы и студии пилатеса | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Чуть меньше, 15 помещений, занимают школы танца, фитнес-залы и студии пилатеса

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ&nbsp;предоставляют различные медицинские услуги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ТЦ&nbsp;предоставляют различные медицинские услуги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ТЦ предоставляют различные медицинские услуги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и другие обучающие студии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЕсть и другие обучающие студии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и другие обучающие студии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь танцуют буги-вуги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь танцуют буги-вуги | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь танцуют буги-вуги

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть помещений пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасть помещений пустуют | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часть помещений пустуют

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Студии красоты есть даже в самых укромных местах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтудии красоты есть даже в самых укромных местах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Студии красоты есть даже в самых укромных местах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый этаж&nbsp;— это большой коридор с помещениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКаждый этаж&nbsp;— это большой коридор с помещениями | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Каждый этаж — это большой коридор с помещениями

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые вывески особенно выделяются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые вывески особенно выделяются | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые вывески особенно выделяются

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На лестничных пролетах висят направляющие таблички | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа лестничных пролетах висят направляющие таблички | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На лестничных пролетах висят направляющие таблички

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Салоны красоты есть на каждом этаже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСалоны красоты есть на каждом этаже | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Салоны красоты есть на каждом этаже

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторые офисы можно попасть только по домофону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ некоторые офисы можно попасть только по домофону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В некоторые офисы можно попасть только по домофону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На шестом этаже расположилась адвокатская Палата Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа шестом этаже расположилась адвокатская Палата Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На шестом этаже расположилась адвокатская Палата Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь и на права сдают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь и на права сдают | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь и на права сдают

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежду купить сложно, но починить есть где | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдежду купить сложно, но починить есть где | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одежду купить сложно, но починить есть где

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине дня людей было замечено мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ середине дня людей было замечено мало | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В середине дня людей было замечено мало

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Торговый центр Салон красоты Студия танца
