Вместо магазинов — салоны красоты: изучаем необычный торговый центр в самом центре Ярославля

От торгового центра ожидаешь кучу магазинов, в которых можно прикупить одежду, игрушки, электронику и другие товары. Шоппинг вас ждет, например, в «Альтаире» или в «Вернисаже». В торговом центре «Бутусовский» все наоборот. Он напичкан различными сервисами: от салонов красоты до студий веб-дизайна.