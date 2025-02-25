Прошлые владельцы обанкротились: что известно о ТЦ в Ярославле, который продают за 600 млн

Что известно о продаже торгового центра «Яркий» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу торговый центр «Яркий» в Заволжском районе. Здание на проспекте Машиностроителей, 30/18 оценили в 600 миллионов рублей.

Продавцы обещают окупаемость за шесть лет, а также сообщают, что 90% площадей сдаются по договорам долгосрочной аренды. То есть, по логике, новый собственник должен начать получать деньги за свои помещения практически сразу после сделки.

В этом тексте рассказываем, что известно о торговом центре «Яркий» и почему он уже менял владельца.

Работали без документов

Торговый центр «Яркий» открылся в 2014 году. К тому моменту в городе и за его пределами уже работали несколько ТЦ, включая самый популярный в центре Ярославля — «Аура». Но инвесторы были настроены позитивно — даже сейчас при продаже среди плюсов указывают выгодное расположение и уникальную концепцию. Торговый центр ориентирован на отдых и шопинг всей семьей. То есть, расчет был прост: зачем жителям Заволжского района ехать в центр, когда у них под боком есть место, где они могут провести свободное время и развлечься?

Но, с самого начала дела пошли не очень гладко. В 2015 году прокуратура обратилась в суд с просьбой запретить эксплуатацию здания. Журналисты газеты «Золотое кольцо» тогда сообщали, что департамент архитектуры выдавал разрешение на строительство ООО «Стройторгцентр», ООО «СА Риэлти & Девелопмент» и иным лицам до 5 мая 2015 года с разбивкой на два этапа. При этом во время проверки выяснилось, что около половины помещений уже используется для сдачи в аренду, хотя разрешения на ввод в эксплуатацию второго этапа объекта у застройщика не было.

Суд встал на сторону прокуратуры, и в ноябре 2016 года приставы опечатали все входы в здание. Торговый центр должен был простоять закрытым, пока собственник не получит все необходимые документы.

Владельцу хватило месяца на решение этой проблемы. Уже в декабре 2016 года «Яркий» вновь открыл двери для покупателей.

«Яркий» стал популярным торговым центром среди жителей Заволжского района Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Прошлый владелец — банкрот

В 2021 году торговый центр «Яркий» сменил хозяина. Его продали с молотка из-за банкротства предыдущего владельца — компании «СА Риэлти & Девелопмент». Изначально его оценили в 363 млн рублей, но во время торгов цена выросла до 454,4 млн. За актив боролись четверо претендентов, но победила в итоге компания из Ивановской области ООО «Дормострой». Именно эта организация предложила финальную цену.

ООО «СА Риэлти & Девелопмент» было образовано в 2008 году и зарегистрировано на проспекте Машиностроителей, 30/18 в помещении 25. У компании было несколько владельцев, в том числе зарегистрированных за рубежом, пока в 2018 году она целиком не перешла в собственность ООО «Северное сияние», которой владели Александр Владимирович Лазарев и Николай Владимирович Лазарев.

ООО «СА Риэлти & Девелопмент» было признано банкротом, а ООО «Северное сияние» просто прекратило деятельность и закрылось.

По данным сервиса «Контур.Фокус», в Ивановской области нет зарегистрированных ООО «Дормострой». Там числятся несколько закрытых компаний с названием «Домострой» и одна функционирующая — ООО «Домострой-2», которая занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей.

90% площадей в торговом центре «Яркий» заняты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кто приносит деньги торговому центру сейчас?

На данный момент указано, что ООО «Яркий» было образовано в августе 2017 года. Директором и полноправным владельцем бизнеса является предприниматель Андрей Олегович Гуцалюк.

В 2023 году компания заработала 228,4 млн рублей, из которых после вычета всех расходов и уплаты налогов чистая прибыль составила 39,4 млн рублей. Показатели вполне неплохие, однако неизвестно, как шли финансовые дела компании в 2024 году. Информация об этом появится позже.

Ранее в беседе с журналистом 76.RU представитель московской компании YOUKON, занимающейся продажей объекта, сообщил, что 90% площадей сдаются по договорам долгосрочной аренды. В объявлении указано, что общая площадь здания — 23 842 квадратных метра.

Судя по схеме, опубликованной на сайте торгового центра, крупнейшие площади на первом этаже занимают «МегаПланета», «Пятёрочка», «М.Видео», «Кари гипер», «СИН», «Economoda». Остальные павильоны арендуют не менее известные бренды. Например, операторы сотовой связи, магазины косметики «Подружка», «Лэтуаль» и другие.

Схема аренды площадей на первом этаже Источник: официальный сайт ТЦ «Яркий»











На втором этаже самые большие площади заняли «Кино Формат», «Детский мир», «Тайны мира (Джунгли)», «Пицца Фабрика» и Shock. Павильоны поменьше тоже заняты. Указано, что есть три небольшие свободные площадки, но, чтобы узнать стоимость аренды, нужно обратиться напрямую в администрацию «Яркого».

На третьем этаже расположены офисы, танцевальные студии и другие организации.

В торговом центре есть кинотеатр и зоопарк Источник: официальный сайт ТЦ «Яркий»











Третий этаж тоже не пустует Источник: официальный сайт ТЦ «Яркий»









