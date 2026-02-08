В Ярославле за 6 млн продают памятник деревянного зодчества XIX века

Дом со штурвалом в Ярославле вновь пытаются продать

В Ярославле вновь выставили на продажу здание XIX века — «Дом жилой Шварева и Ручкиной с воротами» или, как его называют в народе, «Дом со штурвалом». Объект культурного наследия регионального значения находится на улице 1-я Новостройка, 12/4 в Красноперекопском районе.

О начале торгов сообщили в Министерстве имущественных отношений Ярославской области 30 января. Начальную стоимость двухэтажного дома площадью 189 кв. м. вместе с земельным участком в 649 кв. м. оценили в 6,1 миллиона рублей. Заявку на участие можно подать до 3 апреля 2026 года, сами торги пройдут 9 апреля.

«Продавец обязан выполнять требования охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — сказано в документации.

Дом Шварева и Ручкиной уникален своей стилистикой и считается образцом деревянного зодчества конца XIX века. Архитектурной особенностью здания является механистический декор с инженерной символикой — шестерёнки, колёса-штурвалы, стилизованные рычаги. Фасады украшены характерными для оштукатуренных кирпичных домов «венками» и «гирляндами» в сочетании с темами растительного орнамента. Именно поэтому у здания есть народные названия: «Дом со штурвалами» и «Дом инженера-путейца».

Кажется, что домик доживает свой век

От когда-то роскошных деревянных украшений простыл и след

Ещё одной особенностью здания является светелка, или мезонин, над вторым этажом, откуда открывается панорамный вид на округу.

В марте 2021 года студенты ЯГТУ под руководством архитектора Олега Береснева представили курсовой проект реставрации «Дома Шварева и Ручкиной с воротами». Главной целью работы было привлечь внимание к проблеме разрушающегося здания.

Так по задумке архитекторов можно обновить здание Проект был создан студентами ЯГТУ

Сейчас образец деревянного зодчества находится в аварийном состоянии, он пустует не менее пяти лет. От было роскошного деревянного дома остались обгоревшие стены, крыша местами просела. В апреле 2025 года стало известно об изъятии здания у прошлых владельцев по решению суда из-за пренебрежения требованиям по содержанию и охране памятника культуры.