НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

облачно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 750мм 85%
Подробнее
5 Пробки
USD 76,01
EUR 90,29
Изменения в ОМС
ПСБ: главные события года
Нападение в магазине
«Сказочный» Ярославль
Что Бузова делает в Ярославле
Куда жаловаться на уборку снега
Увеличение платежек за коммунальные услуги
Город Уже готовят к приватизации: в Ярославле продадут исторические здания в центре и на окраине

Уже готовят к приватизации: в Ярославле продадут исторические здания в центре и на окраине

Какие объекты уйдут с молотка

331
Зданию на улице 1905 года в Ярославле планируют найти нового владельца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗданию на улице 1905 года в Ярославле планируют найти нового владельца | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зданию на улице 1905 года в Ярославле планируют найти нового владельца

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в 2026 году планируют включить в план приватизации и соответственно выставить на продажу несколько исторических зданий и помещений в таких объектах. Об этом 27 января на общегородском совещании в мэрии сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

По его словам, список планируют пополнить в феврале и мае.

«Если сейчас исторические здания находятся в неудовлетворительном состоянии, наша задача — найти инвесторов, которые будут этими объектами заниматься», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов

Какие здания пойдут с молотка:

  • улица Большая Норская, 2 (объект культурного наследия регионального значения — «Ансамбль конного двора»);

  • улица 1905 года, 5 (объект культурного наследия регионального значения — «Казармы для рабочих Норской мануфактуры»);

  • помещения на вторых этажах домов по адресам: улица Депутатская, 7, 9, 11, 15 (дом № 7 — объект культурного наследия местного значения «Дом жилой Гарцевых с лавками», дом № 9 — объект культурного наследия местного значения «Дом жилой с лавкой усадьбы Шапошниковых», дом № 11 — объект культурного наследия регионального значения «Дом торговый с лавками усадьба Гнуздевых», дом № 15  — объект культурного наследия местного значения «Дом доходный Карпычева»);

  • улица Нахимсона, 8 (выявленный объект культурного наследия — «Дом доходный Эльтекова-Шишонковых»)

  • улица Нахимсона, 10 (выявленный объект культурного наследия — «Дом доходный Ешкова»).

Напомним, мы публиковали фоторепортаж из дома № 5 на улице 1905 года. Сейчас историческое здание заброшено, внутри него царит разруха.

Поддерживаете решение о продаже зданий?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Приватизация Продажа Историческое здание
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
28 минут
Может сразу весь Ярославль оптом продать
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Танцы под «Матушка-земля» и никакого алкоголя. Как учитель из России побывала на шикарной индийской свадьбе на 500 гостей
Софья Золотухина
Мнение
«Я хотела не похудеть, а измениться». Как сбросить 19 кг, если любишь булки и ненавидишь спорт, — личный опыт
Мария Мишукова
Мнение
Ярославна приготовила пельмени в аэрогриле: что из этого вышло
Ксения Ткаченко
Мнение
«Из всех стран Россия — самая дорогая». Пара не выдержала морозов и сбежала на Восток, взяв только рюкзаки
Виталий Костыгин
Мнение
Ловушка для зрителя. Как режиссер комедий снял жуткий глянец, от которого тошнит, — честный отзыв о «Горничной» с Сидни Суини
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем