Уже готовят к приватизации: в Ярославле продадут исторические здания в центре и на окраине

Зданию на улице 1905 года в Ярославле планируют найти нового владельца Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле в 2026 году планируют включить в план приватизации и соответственно выставить на продажу несколько исторических зданий и помещений в таких объектах. Об этом 27 января на общегородском совещании в мэрии сообщил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Денис Пуговишников.

По его словам, список планируют пополнить в феврале и мае.

«Если сейчас исторические здания находятся в неудовлетворительном состоянии, наша задача — найти инвесторов, которые будут этими объектами заниматься», — отметил мэр Ярославля Артем Молчанов

Какие здания пойдут с молотка:

улица Большая Норская, 2 (объект культурного наследия регионального значения — «Ансамбль конного двора»);

улица 1905 года, 5 (объект культурного наследия регионального значения — «Казармы для рабочих Норской мануфактуры»);

помещения на вторых этажах домов по адресам: улица Депутатская, 7, 9, 11, 15 (дом № 7 — объект культурного наследия местного значения «Дом жилой Гарцевых с лавками», дом № 9 — объект культурного наследия местного значения «Дом жилой с лавкой усадьбы Шапошниковых», дом № 11 — объект культурного наследия регионального значения «Дом торговый с лавками усадьба Гнуздевых», дом № 15 — объект культурного наследия местного значения «Дом доходный Карпычева»);

улица Нахимсона, 8 (выявленный объект культурного наследия — «Дом доходный Эльтекова-Шишонковых»)

улица Нахимсона, 10 (выявленный объект культурного наследия — «Дом доходный Ешкова»).

Напомним, мы публиковали фоторепортаж из дома № 5 на улице 1905 года. Сейчас историческое здание заброшено, внутри него царит разруха.