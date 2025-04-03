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Дом со штурвалом в Ярославле изъяли у собственника: что будет с объектом

Дом вернули в собственность области через суд

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15 комментариев
Дом уже не выглядит привлекательно | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUДом уже не выглядит привлекательно | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
Дом уже не выглядит привлекательно
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле у частников изъяли исторический дом Шварева и Ручкина на улице 1-я Новостройка в Красноперекопском районе. Историческое здание больше известно как «Дом со штурвалом, или Дом инженера».

«Суд удовлетворил наш иск по отношению к владельцу жилого дома Шварева и Ручкина в Ярославле. Этот дом был построен в конце XIX века и представляет собой уникальный образец деревянного зодчества. Однако в последние годы его владельцы не соблюдали требования по содержанию и охране здания, что привело к его разрушению», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев 3 апреля.

По данным главы региона, в 2022 году суд обязал собственников законсервировать здание, однако деревянная постройка так и простаивала с частично рухнувшей крышей, без окон и дверей. В 2025 году суд встал на сторону властей.

«Для всех зданий, которые были изъяты, мы ищем новых владельцев, более ответственных и заинтересованных в их сохранности», — добавил Михаил Евраев.

Уникальная постройка пустует долгие годы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUУникальная постройка пустует долгие годы | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU
В доме частично рухнули перекрытия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ доме частично рухнули перекрытия | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

«Это интереснейший образец деревянной архитектуры Ярославля, единственный в городе образец дома с необычным частично механистическим характером архитектурного декора, с использованием символики „инженерного дела“ — темой шестеренок, „колес“ („штурвалов“), „рычагов“, а также декора на фасадах, характерного для оштукатуренных кирпичных домов, — „венков“ и „гирлянд“ в сочетании с темами растительного орнамента», — ранее объясняла ярославская общественница, архитектор Ольга Мазанова.

В 2021 году в Ярославле заводили речь о сохранении дома, тогда же студенты ЯГТУ под руководством Олега Береснева даже представляли курсовой проект по реставрации дома железнодорожного инженера.

Студенты ЯГТУ представляли проект реставрации здания | Источник: Олег БересневСтуденты ЯГТУ представляли проект реставрации здания | Источник: Олег Береснев

Студенты ЯГТУ представляли проект реставрации здания

Источник:

Олег Береснев

Это был курсовой проект студентов Евгения Баранова, Ангелины Буровой, Ани Ордоян и Андрея Раздвигалова. | Источник: Олег БересневЭто был курсовой проект студентов Евгения Баранова, Ангелины Буровой, Ани Ордоян и Андрея Раздвигалова. | Источник: Олег Береснев

Это был курсовой проект студентов Евгения Баранова, Ангелины Буровой, Ани Ордоян и Андрея Раздвигалова.

Источник:

Олег Береснев

Зачем изымают недвижимость

В 2024 году губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил о масштабной распродаже областного имущества. Исторические постройки планируют изымать у собственников, чтобы не допустить окончательного разрушения объектов культурного наследия. Затем власти планируют продавать здания новым инвесторам на аукционе.

Как считает глава региона, новые владельцы смогут инвестировать в развитие объектов и создать рабочие места. Бюджет области, по расчетам властей, пополнит не менее 1,7 миллиарда рублей. В числе объектов, которые выставлены на продажу: гостиничные комплексы в Угличе и Ростове Великом, отель в Ярославле и другие. Подробнее об идее властей можно почитать в сюжете.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Объект культурного наследия Недвижимость Памятник Архитектура
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Комментарии
15
Гость
3 апреля, 15:34
Руины. Вот он в действии показатель "работы" департамента охраны объектов культурного наследия по "охране " и "сохранению" исторического наследия. Теперь реставрировать там нечего. Только если воссоздавать заново. Проект студентов хороший.
Гость
3 апреля, 16:32
Стыдно смотреть в XXI веке на подобное состояние дома в стране с самой развивающейся экономикой.
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