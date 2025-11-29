В Ярославле завершили благоустройство сквера в центре города. Смотрим, что изменилось

Смотрим, что сделали в сквере 950-летия Ярославля Источник: Мэрия Ярославля / Telegram

В сквере 950-летия Ярославля закончили благоустройство. Об этом сообщил мэр Артём Молчанов в своих соцсетях 28 ноября. В парке появились новые игровые и спортивные площадки, лавочки, подвесные качели и современная модульная уборная. Также были установлены камеры видеонаблюдения и громкоговорители. «Заключительным этапом работ в сквере на пересечении проспектов Ленина и Толбухина стала подготовка грунта к озеленению, которое проведём уже весной, с наступлением благоприятной погоды», — сообщил Артём Молчанов.

По информации мэра Ярославля, в парке появились площадки для воркаута, панна-футбола, настольного тенниса и баскетбола.

Сквер 950-летия Ярославля начали ремонтировать еще в начале лета 2024 года. Парк стал победителем конкурса программы «Формирование комфортной городской среды». Завершить работы планировали к сентябрю 2024, однако этого не произошло. Территория сквера долго была обнесена забором. Для завершения работ не могли найти подрядчика, который займется установкой прорезиненного покрытия. Позже работами занялось МБУ «Горзеленхозстрой». По данным Госзакупок, на благоустройство сквера с 2024 года было заключено три контракта: на установку детских и спортивных площадок — 6,8 млн рублей, на укладку покрытия — 6,4 млн рублей и на техническое оборудование — 3,7 млн рублей. Еще один контракт по установке детского и спортивного оборудования на сумму 5 миллионов рублей был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком графика работ.

