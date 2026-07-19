Круче, чем в тропическом раю: топ пляжей Турции с кристально чистой водой

Пляжи Средиземноморья прекрасны и летом, и зимой Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

О пляжах Лары, Коньяалты и Кемера знают почти все. Но самые впечатляющие уголки турецкого побережья часто остаются в стороне от популярных туристических маршрутов. Показываем 10 пляжей, которые могут удивить даже тех, кто отдыхал в Турции не один раз.

Пляж Чиралы

Пляж Чиралы не просто считается одним из самых красивых на побережье Антальи, а еще и входит в число самых чистых пляжей Европы. Пляж расположен среди сосновых лесов и неподалеку от древнего города Олимпос — одного из важнейших городов древней Ликии.

Неподалеку от пляжа — гора Олимп, где, по верованиям древних греков, обитали боги Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

По дороге к пляжу можно прогуляться среди античных построек, увидеть остатки театра, храмов и римских бань, посмотреть на черепах, а затем спуститься к морю. Такое сочетание природы и истории делает Чиралы одним из самых необычных пляжей Турции.

Адрес: Ulupınar, Kemer/Antalya, Турция

Пляж Адрасан

Пляж Адрасан — одно из самых красивых мест на побережье Антальи. Он протянулся почти на два километра вдоль одноименной бухты, окруженной сосновыми лесами и горами. Благодаря статусу охраняемой природной территории здесь удалось сохранить первозданную природу.

Рассвет на пляже Адрасан особенно прекрасен Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Пляж с кристально чистой водой и пологим заходом в воду отлично подходит для купания и отдыха с детьми. Кроме того, Адрасан считается одной из самых красивых точек Ликийской тропы.

Адрес: Adrasan, Sahil yolu, Kumluca/Antalya, Турция.

Пляж Клеопатры

Остров Седир в заливе Гёкова знаменит пляжем, где, по преданию, любила купаться царица Клеопатра. Здесь уникальный золотистый песок, который не имеет аналогов в Турции, поэтому здесь запрещено заходить на пляж в обуви, загорать без шезлонгов и тем более уносить песок с собой.

Кристально чистое море Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Пляж отличается пологим входом в море — на протяжении 8–10 метров глубина остается небольшой, что делает его комфортным для купания. Если вы ищете место, где можно совместить пляжный отдых с красивой природой и интересной историей, остров Седир станет отличным выбором.

Адрес: Sedir Adası, Мармарис/Мугла, Турция

Пляж Фаcелис

Пляж Фаселис знаменит тремя бухтами — Северной, Центральной и Южной гаванями. Все они отличаются кристально чистой водой и спокойной атмосферой. Это место отлично подойдет тем, кто хочет совместить знакомство с античной историей, отдых на природе и купание в Средиземном море.

Какая красота! Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

После прогулки по древнему городу Фаселис можно сразу отправиться к морю и освежиться на живописном пляже в бухтах, расположенных рядом с античными руинами.

Адрес: Tekirova, Кемер/Анталья, Турция

Пляж Аязма

Пляж Аязма — одно из самых популярных мест на острове Бозджаада на западе Турции. Правда, вода здесь довольно прохладная. Но даже несмотря на это, купаться очень приятно.

Насколько прозрачная вода Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Пляж покрыт мелким золотистым песком, у него длинная береговая линия. Российские туристы сюда почти не попадают, а местные добираются на маршрутке из центра острова или во время морской прогулки вокруг Бозджаады, так как экскурсионные катера делают остановку на пляже Аязма.

Адрес: Cumhuriyet, Çınarlı Çarşı Cd. No: 49, Бозджаада/Чанаккале, Турция

Пляж Патара

Пляж Патара расположен рядом с руинами одноименного античного города и считается одним из крупнейших на средиземноморском побережье Турции. Его песчаная полоса протянулась на 18 километров, а в некоторых местах ширина пляжа достигает 200–300 метров.

Из-за огромных размеров пляжа, на нем раньше снимали кино Источник: Елена Бикташева / E1.RU

Здесь мелкий песок, пологий вход в море и небольшая глубина, а благодаря почти постоянному ветру пляж пользуется популярностью у любителей виндсерфинга. При этом Патара находится под охраной, поскольку именно здесь откладывают яйца морские черепахи каретта-каретта.

Адрес: Gelemiş, Каш/Анталья, Турция

Пляж Изтузу

Пляж Изтузу — одно из немногих мест в Турции, где встречаются пресная и морская вода. Благодаря чистому морю и живописной природе Изтузу получил мировую известность и регулярно входит в списки лучших пляжей.

От этой красоты дух захватывает! Источник: Елена Бикташева / E1.RU

А еще пляж известен как одно из главных мест гнездования морских черепах каретта-каретта, поэтому здесь действуют строгие меры по их защите. Посещение пляжа в ночное время ограничено: находиться здесь запрещено с 20:00 до 08:00, чтобы не беспокоить черепах в период откладывания яиц.

Адрес: Çandır, Ортаджа/Мугла, Турция

Пляж Паламутбюкю

На полуострове Датча находится одно из самых чистых мест в Эгейском регионе. Добраться до пляжа Паламутбюкю не так просто даже местным, но бирюзовая вода и потрясающие виды полностью оправдывают затраченные на дорогу усилия.

Цвет воды просто завораживает Источник: Алена Кашпарова / «ИрСити»

Море здесь настолько прозрачное, что кажется стеклянным. А кристально чистая вода покорила многие топы лучших пляжей мира.

Адрес: Yaka, Датча/Мугла, Турция

Пляж Алтынкум

Пляж Алтынкум — один из самых популярных в Чешме, во многом благодаря известным пляжным клубам. Он покрыт мелким золотистым песком. Море здесь пологое, глубина увеличивается постепенно, поэтому пляж отлично подходит для семей с детьми и тех, кто не слишком уверенно чувствует себя в воде.

Вот это вид! Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

Кстати, Алтынкум любят и ценители прохладного моря — даже в разгар лета вода здесь прогревается замтно слабее, чем на многих других пляжах Эгейского побережья.

Адрес: Altınkum, Altınkum Mevkii, Чешме/Измир, Турция

Пляж Туранкёй, Мраморное море

Этот пляж скрытый от глаз массовых туристов: здесь нет привычных отелей «всё включено» и массового туризма. Живописный уголок природы с желтым песком и бирюзовой водой находится на полуострове Капыдаг в провинции Балыкесир в четырех часах езды от Стамбула.

До этого уголка нетронутой природы добираются немногие российские туристы Источник: Анна Голубницкая / MSK1.RU

К пляжу ведет красивая дорога через горы, с нее открываются просто фантастические виды со смотровых площадок. Сама бухта окружена холмами и скалами, благодаря чему на пляже Туранкей прозрачная вода и редко бывают сильные волны