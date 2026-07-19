«Я бы жизнь отдал, чтобы всё изменить». Исповедь убийцы, который вырезал семью родного брата с маленьким ребенком

Убийцу брата и его семьи выпустили на свободу Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Больше 15 лет назад в центре Екатеринбурга произошло тройное убийство. Приехавшие на место силовики обнаружили в подъезде пятиэтажки изрезанное тело женщины. В квартире, где она жила, лежало еще два трупа — мужа и пятилетнего сына погибшей.

Резню устроил брат убитого. Он не успел далеко уйти. Когда к дому приехала милиция, преступник попытался сбежать и стал спускаться с пятого этажа вниз по балконам, но сорвался и рухнул на землю, сломав ногу.

Как установили следователи, поводом для расправы стал жилищный вопрос. Убийца вместе со своей семьей жил в квартире брата, доставшейся ему по наследству. Брат решил продать недвижимость и попросил родственника съехать. Вместо этого тот пришел к нему, вооружившись двумя ножами.

За тройное убийство преступнику грозил пожизненный срок, но суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение. Экспертиза признала осужденного невменяемым. Много лет он провел в психиатрической клинике и недавно вышел на свободу.

В эксклюзивном интервью E1.RU убийца брата рассказал журналисту Дарье Манохиной, что привело к трагедии и как он живет с тяжким грузом на душе.

«Не воспринимал себя в роли убийцы»

В конце ноября 2025 года в одной из социальных сетей была зарегистрирована новая страничка. На ней всего одна фотография небольшой комнаты с кроватью, шкафом и телевизором. Имя и фамилия в профиле совпадают с данными убийцы, которого после расправы над семьей брата отправили на принудительное лечение. Мы связались с ним.

«Да, это я. Я вышел из больницы в октябре», — ответил владелец странички.

Он не сразу согласился поговорить. Переживал за своих родных: они не хотели бы, чтобы трагическую историю, которая когда-то прогремела на всю страну, снова всколыхнули, но на условиях полной анонимности всё же ответил на несколько вопросов.

В суде следователь заявлял, что сразу после задержания убийца признался в преступлении и подробно рассказал, как всё произошло, но потом стал твердить, что ничего не помнит. Во время нашего разговора он не стал вспоминать подробности убийства, хотя и говорит, что постоянно прокручивает эти события в голове.

«Вы знаете, что каждый человек, каким бы черным он в душе ни был, что бы страшное ни совершил, всегда находит себе оправдания. Это свойство человеческой натуры: это не я, не мы такие, жизнь такая. Многие пациенты на моем месте говорят: „Это всё по болезни“. Я на самом деле рассуждаю по-другому. Я знаю, что виноват, и мне с этим жить».

Я бы жизнь отдал за то, чтобы на машине времени отправиться в прошлое и всё изменить, но я не могу этого сделать. убийца брата и его семьи

О том, что у него психическое заболевание, ни сам парень, ни окружающие до убийства не знали. У него никогда даже не подозревали этого расстройства. Со стороны всё выглядело прекрасно: получил два высших образования, нашел хорошую работу в компьютерной фирме и обзавелся семьей. Его жена в суде говорила, что замечала странности в поведении мужа, однако сам он всегда ощущал себя совершенно здоровым человеком.

«В клинике, где я проходил принудительное лечение, со мной работали очень хорошие специалисты. Врачи объясняли, что мое заболевание на самом деле впервые проявилось, когда я оканчивал институт. То есть это было в начале двухтысячных. Тогда у меня только появлялись первые признаки. Были подозрительность, зацикленность, ощущение, что со мной как-то несправедливо поступают, очень острая реакция на это», — рассказывает мужчина.

Если бы я знал, что это болезнь, то обратился бы за помощью, поделился с окружающими, с близкими. Я же ничего этого не делал, всё скрывал. Считал, что все проблемы я должен решить сам. убийца брата и его семьи

Жертвами нападения стали муж с женой и их пятилетний сын Источник: читатель E1.RU

По его словам, они с братом хорошо ладили, хотя следователи выяснили, что отношения были натянутыми. В роковую ночь родственник открыл дверь убийце и сам впустил его в свою квартиру.

Как было установлено в ходе расследования, сначала преступник несколько раз ударил своего брата ножом, а когда на шум вышла жена, напал и на нее. Женщина выбежала в подъезд, но он догнал ее и зарезал. Вернувшись в квартиру, добил брата, а потом расправился и со своим пятилетним племянником, который проснулся от криков. Перед смертью раненый глава семьи успел позвонить в милицию и сообщить о нападении.

«Я шел туда с целью, как мне казалось, защитить себя. Ключевые слова — как мне казалось. То есть я не воспринимал себя в роли убийцы, чтобы я там шел убивать. Сейчас я уже всё осознаю и всё понимаю. У меня был параноидальный бред в его адрес, бредовые установки по отношению к брату. Это было связано именно с моим заболеванием. Я же в состоянии обострения пришел к нему, это был уже край», — вспоминает наш собеседник.

Убитый мальчик был родным племянником преступника Источник: читатель E1.RU

Судебная экспертиза признала убийцу невменяемым. Много лет он провел в клинике. Сейчас у него состояние ремиссии, но это не значит, что он здоров. По его собственным словам, до конца жизни он будет состоять на учете и проходить лечение:

«Хожу в больницу каждые десять дней, сдаю анализы (так врачи контролируют, что я принимаю лекарства). Я сейчас нахожусь на амбулаторно-принудительном лечении. Хожу отмечаться, покупаю лекарства — не льготные, а по полной стоимости, оплачиваю из своего кармана. Если возникают какие-то моменты, я обязательно их проговариваю, когда прихожу на отметку к врачам».

«Всё не так просто»

Оказавшись вне стен больницы, он начал строить свою жизнь с нуля: от прежней практически ничего не осталось. На старую работу с диагнозом уже не вернуться, поэтому устроился по договору охранником на склад.

Брак тоже остался в прошлом. После того как его задержали, супруга подала на развод. Ни с ней, ни со своим ребенком с тех пор он не общается. Говорит, у бывшей жены новая семья, и он в нее не лезет.

«Еще когда я находился в СИЗО, у меня уже проблески осознания включились, что я натворил! Я отца попросил, чтобы квартиру брата, в которой мы с женой жили, он переписал на нее. Папа ведь ее унаследовал. Он так и сделал», — рассказывает наш собеседник.

Родители, потерявшие своего старшего ребенка, невестку и внука, нашли в себе силы принять совершившего убийство сына. Когда суд выносил решение, отпускать ли его из клиники на амбулаторное лечение, они написали ему положительную характеристику.

«Я живу со своими родителями. В отношениях с ними не всё так просто, но я никого не виню, кроме себя самого. У меня нет претензий ни к друзьям, ни к родственникам, которые от меня отвернулись, потому что знают, что я виноват и что мне этот крест нести до конца жизни», — делится он.

Мужчина старается обрасти новыми знакомствами — так ему советуют врачи. Собственно, ради этого он и завел страничку в социальной сети, правда, своих фото туда не выкладывает. Пока у него нет виртуальных друзей, но в реальной жизни, говорит, они появились.

«Мне нужно постоянно находиться в кругу общения, чтобы делиться с окружающими. Дело в том, что я могу не заметить, когда у меня начнется обострение, а они заметят. Поэтому мне надо быть более открытым человеком, более коммуникабельным, — объясняет наш собеседник. — Если честно, пока мои друзья — это бывшие пациенты психиатрической клиники. Мы друг друга поддерживаем».