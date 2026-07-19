Отдых на воде: куда можно отправиться в путешествие из Ярославля на метеорах

Если вы еще не успели покататься по Волге этим летом, самое время! Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Летом в Ярославле один из обязательных пунктов отдыха — прокатиться на теплоходе. Если вы еще не успели этого сделать, то самое время посмотреть обзор направлений, куда можно уплыть по Волге из Ярославля.

Сезон речных прогулок обычно начинается с май и длится до осени. Из столицы Золотого кольца России можно отправиться на скоростном теплоходе в нескольких направлениях: до Брейтова, через Тутаев и Рыбинск, а также до Нижнего Новгорода с остановками в Костроме, Кинешме, Юрьевце и Чкаловске.

Стоимость билетов начинается от 291 рубля (для взрослого человека). Прикрепляем актуальное расписание маршрутов и стоимость прогулки на теплоходе.

Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово

Из Ярославля в Рыбинск можно с ветерком добраться по Волге Источник: Александр Куренной / 76.RU

«Метеор-218» Ярославль-Брейтово (ходит ежедневно) по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово.

Отправление из Ярославля: в 14:10, из Тутаева: в 15:00, из Рыбинска: в 16:20. Прибытие в Брейтово — в 18:30. В одну сторону плыть примерно 4 часа.

Стоимость билета из Ярославля в Рыбинск: 666 рублей, детский — 222. Стоимость билета до Брейтово: 1239 рублей, детский — 413.

Продажа билетов осуществляется на борту теплохода.

В обратном направлении «Метеор» отправляется в 8:00 из Брейтово, прибытие в Ярославль: 12:00.

Ярославль — Тутаев — Рыбинск на «Восходъ-2» и «Восходъ-3»

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новенький метеор «ВосходЪ-2» компании «Водоход» курсирует по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск.

Отправление из Ярославля в 8:50, 9:50 и 14:50. В пути до Тутаева — 1 час, до Рыбинска — 1 час 50 минут.

Стоимость билета для взрослого из Ярославля в Рыбинск — 665 рублей, детского — 222 рубля. Из Ярославля в Тутаев: полный — 291 рубль, детский — 97 рублей.

Здесь сезон прогулок всего 2,5 месяца — с июля до середины сентября.

В обратном направлении из Рыбинска в Ярославль теплоход отправляется в 11:50, 16:50 и 17:40. Из Тутаева: 13:00, 18:00 и 18:45.

Ярославль — Углич

Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Метеор «ВостокЪ-3» Ярославль — Углич (ходит ежедневно)

Полный маршрут: Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич

При сильной волне на Рыбинском водохранилище маршрут может быть сокращен до Рыбинска.

Отправление из Ярославля в 8:50, прибытие в Углич в 14:05. Время в пути около 5 часов.

Стоимость билета: 1599 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

Отправление из Углича в 14:15, прибытие в Ярославль — в 19:30.

Ярославль — Нижний Новгород

Настоящее путешествие можно устроить на «Метеоре 120Р» Ярославль — Нижний Новгород, его обслуживает компания «Водолет».

Полный маршрут: Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Чкаловск — Нижний Новгород

Отправление из Ярославля в 7:15, прибытие в Нижний Новгород в 16:30.

Отправиться обратно в Ярославль можно на рейсе в 9:20 утра из Нижнего Новгорода, а домой вы доплывёте к 18:40.

Стоимость билета: 2800 рублей, льготный — 2700. Купить билет можно онлайн или на борту транспорта.

На этом же метеоре вы можете взять билет до городов по пути:

стоимость билета из Ярославля до Костромы — 850 рублей, льготный — 810. Прибытие в 08:45;

стоимость билета из Ярославля до Кинешмы — 1450 рублей, льготный — 1380. Прибытие в 11:00;

стоимость билета из Ярославля до Юрьевца — 2000 рублей, льготный — 1900. Прибытие в 12:20;

стоимость билета из Ярославля до Чкаловска — 2450 рублей, льготный — 2320. Прибытие в 13:45.