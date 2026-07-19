Отдых на воде: куда можно отправиться в путешествие из Ярославля на метеорах

Летом в Ярославле один из обязательных пунктов отдыха — прокатиться на теплоходе. Если вы еще не успели этого сделать, то самое время посмотреть обзор направлений, куда можно уплыть по Волге из Ярославля.
Сезон речных прогулок обычно начинается с май и длится до осени. Из столицы Золотого кольца России можно отправиться на скоростном теплоходе в нескольких направлениях: до Брейтова, через Тутаев и Рыбинск, а также до Нижнего Новгорода с остановками в Костроме, Кинешме, Юрьевце и Чкаловске.
Стоимость билетов начинается от 291 рубля (для взрослого человека). Прикрепляем актуальное расписание маршрутов и стоимость прогулки на теплоходе.
Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово
«Метеор-218» Ярославль-Брейтово (ходит ежедневно) по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Брейтово.
Отправление из Ярославля: в 14:10, из Тутаева: в 15:00, из Рыбинска: в 16:20. Прибытие в Брейтово — в 18:30. В одну сторону плыть примерно 4 часа.
Стоимость билета из Ярославля в Рыбинск: 666 рублей, детский — 222. Стоимость билета до Брейтово: 1239 рублей, детский — 413.
Продажа билетов осуществляется на борту теплохода.
В обратном направлении «Метеор» отправляется в 8:00 из Брейтово, прибытие в Ярославль: 12:00.
Ярославль — Тутаев — Рыбинск на «Восходъ-2» и «Восходъ-3»
Новенький метеор «ВосходЪ-2» компании «Водоход» курсирует по маршруту Ярославль — Тутаев — Рыбинск.
Отправление из Ярославля в 8:50, 9:50 и 14:50. В пути до Тутаева — 1 час, до Рыбинска — 1 час 50 минут.
Стоимость билета для взрослого из Ярославля в Рыбинск — 665 рублей, детского — 222 рубля. Из Ярославля в Тутаев: полный — 291 рубль, детский — 97 рублей.
Здесь сезон прогулок всего 2,5 месяца — с июля до середины сентября.
В обратном направлении из Рыбинска в Ярославль теплоход отправляется в 11:50, 16:50 и 17:40. Из Тутаева: 13:00, 18:00 и 18:45.
Ярославль — Углич
Метеор «ВостокЪ-3» Ярославль — Углич (ходит ежедневно)
Полный маршрут: Ярославль — Тутаев — Рыбинск — Мышкин — Углич
При сильной волне на Рыбинском водохранилище маршрут может быть сокращен до Рыбинска.
Отправление из Ярославля в 8:50, прибытие в Углич в 14:05. Время в пути около 5 часов.
Стоимость билета: 1599 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.
Отправление из Углича в 14:15, прибытие в Ярославль — в 19:30.
Ярославль — Нижний Новгород
Настоящее путешествие можно устроить на «Метеоре 120Р» Ярославль — Нижний Новгород, его обслуживает компания «Водолет».
Полный маршрут: Ярославль — Кострома — Кинешма — Юрьевец — Чкаловск — Нижний Новгород
Отправление из Ярославля в 7:15, прибытие в Нижний Новгород в 16:30.
Отправиться обратно в Ярославль можно на рейсе в 9:20 утра из Нижнего Новгорода, а домой вы доплывёте к 18:40.
Стоимость билета: 2800 рублей, льготный — 2700. Купить билет можно онлайн или на борту транспорта.
На этом же метеоре вы можете взять билет до городов по пути:
стоимость билета из Ярославля до Костромы — 850 рублей, льготный — 810. Прибытие в 08:45;
стоимость билета из Ярославля до Кинешмы — 1450 рублей, льготный — 1380. Прибытие в 11:00;
стоимость билета из Ярославля до Юрьевца — 2000 рублей, льготный — 1900. Прибытие в 12:20;
стоимость билета из Ярославля до Чкаловска — 2450 рублей, льготный — 2320. Прибытие в 13:45.
Рейсы до Нижнего Новгород нерегулярные. Билеты на 19 и 21 июля уже закончились. Расписания на другие даты пока нет. На обратные рейсы из Нижнего Новгорода в Ярославля (18 и 20 июля) мест тоже нет.