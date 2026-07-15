«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам

Сотрудники всегда требуют от работодателей больше, чем те должны Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

HR-директор из Екатеринбурга Ольга Новгородова поделилась мыслями о том, как несправедливо работники относятся к своим работодателям. Представители бизнеса (особенно малого) вечно должны — и не всегда речь о законных требованиях сотрудников. E1.RU опубликовал мнение эксперта от первого лица.

Ольга Новгородова HR-директор Ольга помогает владельцам крупных компаний находить идеальных кандидатов на вакантные позиции и формирует кадровую политику предприятий. Личный сайт

Я пожалею об этом посте, но это будет потом.

А откуда вот эта уже закостеневшая мысль, ставшая аксиомой, что работодатель что-то должен работнику, кроме законной зарплаты, уважения и соблюдения условий труда? Не просто мысль — закон. Ладно, окей, не просто работодатель, а, к примеру, ИП или небольшое ООО.

При сокращении два оклада выплачивать? Материальную помощь оказывать? Подарки за выслугу лет дарить? Налоги за сотрудника платить? Соцпакет предоставлять? Разве это не рынок и не деловые отношения? Ты продаешь свои навыки, результат своей работы, свое время и свою экспертность. Тебе за это достойно платят.

У тебя поменялись планы, тебя переманили на другое место работы, в другую страну — ты прощаешься и уходишь, сдав дела и помахав ручкой. А работодатель так не может. Пляски с бубнами, доказательства, обоснования, компенсации.

Государство поменяло налоговые правила, но работнику понижать зарплату нельзя, ибо это ухудшение условий труда. А работодателю вынь да положь все отчисления в пенсионный, страховой, налоговые… Ну, вы поняли.

Работнику не нравится его работа — он, ни перед кем не отчитываясь, встает и уходит. Работодателю не нравится его работник — он вынужден доказать всему миру, что работник реально не нужен. Ольга Новгородова HR-директор

Работник заболел — берет больничный и спокойно себе болеет, получая отчисления. Работодатель заболел — хрен кого это вообще волнует.

На мой взгляд, такое положение вещей максимально унизительно для работника. Изначально ставящее тебя в просящее, ожидающее, ищущее одобрения положение.

Это как жена говорит мужчине: «Я потратила на тебя лучшие годы своей жизни. Меня вон полковник замуж звал, а я за тебя, балбеса с гармошкой, пошла». Ну звал полковник — пошла бы к полковнику. Тем более, как правило, никакого полковника не было. Разонравилось с балбесом — ушла. Не могла уйти, потому что балбес тебя содержит, — так научись сама себя содержать. Так и в рабочих отношениях: в тебе не нуждается компания — бывает, встал и пошел. В тебе не нуждается рынок — перестраиваемся под рынок и работаем над собой.

Причем, где бы я ни работала, всегда старалась заботиться о персонале. Но не потому, что закон так велит, а потому, что людей уважала, любила, ценила и видела их отдачу, их профессионализм и их желание идти навстречу работодателю. Я это делала за бюджетные и весьма немалые деньги. Делала за свои личные, гораздо меньшие деньги. Но всегда только лишь по личному желанию и по велению души. Потому что они заслужили, потому что они прекрасные, потому что они никогда не подводят. А не потому, что закон так велит.

Должен ли работодатель поддерживать сотрудников сверх трудового договора? Да, ведь ему отдают лучшие годы жизни Нет — только то, что положено по закону Зависит от ситуации Свой ответ напишу в комментариях

Ранее Ольга Новгородова рассказывала о волне массовых сокращений и объясняла, что положено сотруднику в таком случае. Прочитайте также, кого в России затронут увольнения.