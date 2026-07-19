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Лето «Пробьются поля циклона»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

«Пробьются поля циклона»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

Чего ждать ярославцам с 20 по 26 июля

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В Ярославле ожидаются жара, дожди и грозы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославле ожидаются жара, дожди и грозы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославле ожидаются жара, дожди и грозы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю, с 20 по 26 июля.

«В понедельник на большей части Центральной России ожидается солнечная и жаркая погода. Но со вторника сюда пробьются поля фронтальной облачности атлантического циклона, так что ливни с грозами собьют показания термометров до +20… +25 °С», — рассказали в центре «Фобос».

Прогноз погоды на неделю для Ярославской области:

  • понедельник, 20 июля: переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +24…+29 градусов;

  • вторник, 21 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • среда, 22 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +22…+27 градусов;

  • четверг, 23 июля: переменная облачность, ночью возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +24 градуса;

  • пятница, 24 июля: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +22 градуса;

  • суббота, 25 июля: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +26 градусов.

Актуальные данные о погоде в любое время можно узнать в нашем сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Странное в этом году лето, непредсказуемое
Гость
25 минут
Несмотря на высокую температуру днем, ночи холодные
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Гость
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