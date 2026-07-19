«Пробьются поля циклона»: синоптики дали прогноз погоды на неделю в Центральной России

Синоптики дали прогноз на предстоящую неделю, с 20 по 26 июля.
«В понедельник на большей части Центральной России ожидается солнечная и жаркая погода. Но со вторника сюда пробьются поля фронтальной облачности атлантического циклона, так что ливни с грозами собьют показания термометров до +20… +25 °С», — рассказали в центре «Фобос».
Прогноз погоды на неделю для Ярославской области:
понедельник, 20 июля: переменная облачность, днем возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +24…+29 градусов;
вторник, 21 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +13…+18 градусов, днем: +22…+27 градусов;
среда, 22 июля: облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в отдельных районах гроза. Температура воздуха ночью: +12…+17 градусов, днем: +22…+27 градусов;
четверг, 23 июля: переменная облачность, ночью возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +24 градуса;
пятница, 24 июля: облачно, днем дождь. Температура воздуха ночью: +15 градусов, днем: +22 градуса;
суббота, 25 июля: облачно, временами дождь. Температура воздуха ночью: +14 градусов, днем: +26 градусов.
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