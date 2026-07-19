В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, 14 человек госпитализировали — кадры с места ДТП

Авария произошла в Мурманской области под Кировском. Микроавтобус съехал в кювет. Пассажирам и водителю понадобилась помощь медиков.
«По предварительной информации, 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из города Кировск в Апатиты (102-й рейсовый маршрут), из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок», — говорится в сообщении прокуратуры региона в мессенджере MAX.
В аварии пострадали 13 пассажиров, в том числе восьмилетний ребенок. Их, как и водителя, с различными травмами госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Двое пострадавших находятся в травматологическом отделении.
В настоящий момент Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП. Прокуратура Мурманской области проводит проверку. В надзорном ведомстве предстоит установить, соблюдал ли перевозчик все требования безопасности.