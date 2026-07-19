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Происшествия В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, 14 человек госпитализировали — кадры с места ДТП

В Мурманской области перевернулся рейсовый автобус, 14 человек госпитализировали — кадры с места ДТП

Подробности рассказали в региональной прокуратуре

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ДТП произошло неподалеку от АЗС в Кировске | Источник: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.comДТП произошло неподалеку от АЗС в Кировске | Источник: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com

ДТП произошло неподалеку от АЗС в Кировске

Источник:

Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области / vk.com

Авария произошла в Мурманской области под Кировском. Микроавтобус съехал в кювет. Пассажирам и водителю понадобилась помощь медиков.

По итогам освидетельствования водитель в момент ДТП был трезвым | Источник: Госавтоинспекция Мурманской области / vk.comПо итогам освидетельствования водитель в момент ДТП был трезвым | Источник: Госавтоинспекция Мурманской области / vk.com

По итогам освидетельствования водитель в момент ДТП был трезвым

Источник:

Госавтоинспекция Мурманской области / vk.com

«По предварительной информации, 61-летний водитель маршрутного автобуса, следуя из города Кировск в Апатиты (102-й рейсовый маршрут), из-за внезапного ухудшения самочувствия не справился с управлением и допустил съезд микроавтобуса в кювет с последующим опрокидыванием на бок», — говорится в сообщении прокуратуры региона в мессенджере MAX.

В аварии пострадали 13 пассажиров, в том числе восьмилетний ребенок. Их, как и водителя, с различными травмами госпитализировали в Апатитско-Кировскую больницу. Двое пострадавших находятся в травматологическом отделении.

В настоящий момент Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП. Прокуратура Мурманской области проводит проверку. В надзорном ведомстве предстоит установить, соблюдал ли перевозчик все требования безопасности.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Автобус ДТП Маршрутка Госпитализация Ребенок
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Комментарии
2
Гость
10 минут
Здоровья всем пострадавшим! Уверен, что виновник понесет свое наказание
Гость
46 минут
а ушёл бы в 60 на пенсию и никто бы не пострадал
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Гость
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