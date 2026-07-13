Стоят в очередях и нервно переезжают от заправки к заправке. Что с бензином на «путинском» платном автобане

Очереди на заправках на федеральной трассе M-12, несмотря на внушительность, движутся быстро Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Автопутешествия в России в последние недели стали чем-то больше похожим на квест с элементами хоррора. Перед дальней дорогой нужно запастись топливом, на всякий случай, а потом на трассе всё время трястись от страха, что бензина не хватит на всю поездку.

В начале июля наш фотокорреспондент Артем Устюжанин полностью проехал по М-12 из Москвы до Екатеринбурга за рулем. С чем пришлось столкнуться по пути, как обстоят дела с бензином и сколько пришлось готовиться к автопутешествию — в его авторской колонке для MSK1.RU.

По «путинскому» скоростному автобану можно доехать до Екатеринбурга Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Подготовка к поездке

Прежде чем отправиться в путь, я заглянул на сайты, где люди активно делятся информацией о наличии бензина на М-12. Общий смысл написанного таков — в целом, заправиться можно. Поэтому было принято окончательное решение поехать на машине в Екатеринбург.

Перед поездкой, на всякий случай, я решил сделать небольшой запас топлива. Сначала надо было купить канистры. В июне, когда еще не начались сложности с бензином, набор из двух десятилитровых емкостей на маркетплейсе можно было купить за 5 тысяч рублей. Уже через неделю эти же две канистры стоили 13 тысяч. Б/у емкости с рук еще нужно было урвать.

«Пока вы ехали, мне позвонили уже двое! — рассказал один из продавцов. — Оставлю-ка я себе одну канистру, вдруг тоже понадобится!»

Дальше задача со звездочкой — наполнить канистры бензином, когда на всех заправках отпускают только в бак. Аргумент о том, что это не для продажи, а для дальней дороги, слушать не хотят. Тем не менее, если приложить усилия, то найти такие заправки можно. Как правило, это АЗС мелких операторов. На одной из таких пожилая кассир отпускала топливо в тару.

«На свой страх и риск! Понимаю людей! — говорила она. — Водители рассказывали, что на трассе можно встать».

Правда, стоимость бензина АИ-95 на этой заправке доходила до 100 рублей и принимали только наличные. А на другой подобной сети заправок 95-й стоил уже 130 рублей. Так, переплатив почти треть, я сделал запас топлива на экстренный случай и отправился в путь.

Путь от заправки к заправке

На платной автодороге М-12 «Восток», несмотря на довольно внушительную цену за проезд даже с транспондером (7293 рубля), машин много. Ранним утром в самом начале пути, что проходит через Московскую область, на автозаправках не было никаких очередей. Но бак был полон, и поэтому я не останавливался.

Очереди начались во Владимирской области, а потом и в Чувашии, где решено было долить бензина. На первой заправке — «Газпромнефть» — заправляли только дизель. На следующей бензин был.

Заправки с самообслуживанием наглухо запечатаны Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Максимальный лимит — 40 литров. Правда, отсутствовал 95-й. Вместо него можно было залить 100-й, но он гораздо дороже. Чтобы его получить, нужно было отстоять очередь, которая начиналась от заезда с трассы — примерно метров за пятьсот. Люди нервничали, сигналили тем, кто заезжал и пытался вклиниться в ряд. Делали друг другу язвительные замечания уже в зоне отдыха.

На «Лукойле» не было 95-го бензина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Очередь движется динамично. В общей сложности, на заправке можно потратить час-полтора. Замедляет процесс постоплата. Заправщик вставляет пистолет в бак, водитель идет оплачивать и стоит в очереди уже перед кассой. При этом кассир, действуя по привычной схеме, предлагает «налить ароматный кофе», «сделать вкусный хот-дог» и многое другое. Сопутствующие товары сами себя не продадут!

Некоторые водители не отказываются от кофе и хот-дога, в результате ждать приходится еще дольше. Думаю, с такой ситуацией на заправках, особенно за городом, впору вводить новые правила: заправился — быстро отъехал от колонки! А потом всё остальное — еда и туалет. Тогда очереди двигались бы побыстрее.

Обслуживание можно было бы сделать более быстрым Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В Татарстане на участке дороги до поворота на Казань бензин на заправках «Татнефти» заливали любой и по приятным ценам: 95-й здесь стоил 64 рубля. При этом никаких очередей.

Но ближе к Башкирии бензин отсутствовал совсем. И когда попалась заправка за Набережными Челнами, где топливо было, 95-й стоил уже под сотню. Но я заплатил, не задумываясь, потому что неизвестно, что будет дальше.

В Татарстане очередей нет Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Именно неизвестность вызывает у многих автомобилистов чувство страха и заставляет переезжать от заправки к заправке, чтобы долить по горлышко. Это, в свою очередь, усиливает ажиотаж и увеличивает очереди. После Татарстана заправиться сумел уже только в Свердловской области и далеко не на первой заправке. К тому времени в баке почти ничего не осталось. Так я добрался из Москвы до Екатеринбурга на машине.

До этого мы писали о том, как в Москве за последнее время подорожал бензин. По этой ссылке можно узнать, как именно бензин класса «Евро-3» может убить двигатель современного автомобиля. А еще мы посмотрели, что творится на заправках Москвы и Подмосковья ночью.

Артем Устюжанин Telegram-канал