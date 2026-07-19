Проверять домашние задания хотят по-новому, а правила проведения школьных олимпиад изменить: зачем это нужно. Новости 19 июля

Проверять внеклассную работу предлагают не только письменно, но и устно Источник: Алена Косточкина / 76.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 июля.

В Грузии избили россиянок

В грузинском отеле Agareni Estate произошел инцидент с участием российских туристок. Мужчина ворвался в их номер после того, как услышал русскую речь, и напал на одну из девушек, ударив ее.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения, когда туристки открыли шампанское на балконе и общались на русском языке. Мужчина утверждал, что они мешают свадьбе его брата, которая проходила в номере этажом ниже.

Нападавший ворвался в номер к девушкам и ударил одну из них по лицу, когда она пыталась его выгнать. У пострадавшей перелом носа и поврежден хрящ, ее госпитализировали.

Остальные туристки обратились в полицию, которая задержала мужчину. Руководство отеля не комментирует ситуацию, а страницы девушек в соцсетях были заблокированы. Мужчине предъявили обвинения в причинении легкого вреда здоровью, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Мигрантов выгонят из России

Мигрантов с непогашенными или неснятыми судимостями могут лишить российского гражданства или вида на жительство в России. Соответствующий законопроект вынесут на обсуждение в Госдуме на следующей неделе, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.

«Одним из [законопроектов] предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами», — написал парламентарий в MAX.

Если нарушители скроют факт наличия судимости, их ранее выданные разрешения на проживание и вид на жительство будут аннулированы. Володин подчеркнул, что эта мера не затронет иностранцев, получивших убежище в России или признанных беженцами.

Школьник погиб при спуске с Эльбруса

Сегодня произошла трагедия на Эльбрусе. Отец и сын из Ставрополья сорвались при спуске с горы. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В рамках доследственной проверки установлены личности пострадавших при восхождении граждан. По имеющимся сведениям, во время восхождения на восточную вершину горы сорвались отец и сын 1986 и 2015 годов рождения. Мужчина получил множественные травмы, а его сын в результате падения скончался», — отметили в СК РФ.

По данным правоохранительных органов, семья приехала из Донецка, но последние годы проживала в Ставропольском крае, передает РИА Новости.

В местных Telegram-каналах появилась информация, что в прошлом году отец и сын уже пытались покорить западную вершину горы, но не смогли достичь цели, так как мальчику стало плохо и они остановились на высоте 300 метров. Тем не менее они подняли на станции Гарабаши флаг своей школы и получили благодарность от руководства.

Вернувшись в этом году, они снова решили покорить горы. Восхождение прошло успешно, но при спуске произошла трагедия: мальчик погиб, а его отец получил серьезные травмы, но смог вызвать спасателей.

Что делать, если получил штраф в очереди на АЗС

Водители, оштрафованные за нарушение ПДД во время ожидания в очереди на АЗС, могут обжаловать штраф через ГИБДД, суд или приложение «Госуслуги авто». Об этом сообщила Ольга Шушминцева.

«Если водитель или собственник транспортного средства получили штраф за нарушение ПДД во время вынужденного нахождения в очереди на заправку (например, за нарушение правил остановки или стоянки транспортного средства), то соответствующее постановление можно обжаловать в органе, который назначил штраф, либо напрямую в суде», — рассказала адвокат.

Юрист отметила, что обжалование возможно через приложение «Госуслуги авто» в течение 10 дней с момента получения постановления, зафиксированного камерами. Штрафы могут выносить разные ведомства.

Если постановление не найдено на портале «Госуслуги», но известно о его существовании, следует подать жалобу в соответствующий орган. Жалобу можно направить двумя способами:

через электронную форму, если сайт ведомства ее поддерживает;

через почтовое отправление в письменной форме.

К заявлению нужно приложить подпись и, по возможности, копию постановления, которое обжалуется. Важно зафиксировать факт отправки, например, сделать скриншоты или выбрать заказное отправление с описью вложения.

Обратите внимание, что подать жалобу в ГИБДД по месту жительства нельзя, если штраф был выписан в другом регионе. В таком случае заявление будет перенаправлено должностному лицу подразделения, занимающегося рассмотрением подобных вопросов.

Мошенники проверяют паспорта и берут биометрию под видом полицейских

Москвичи сталкиваются с подозрительными людьми в форме полицейских, которые ходят по квартирам и требуют личные данные. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщения в Telegram-чатах жилых комплексов столицы.

Отмечается, что злоумышленники используют полицейскую форму и поддельные удостоверения. Они проникают в подъезды и стучатся в квартиры, представляясь сотрудниками МВД.

Мошенников не интересует проверка документов, они пытаются убедить жильцов показать паспорта якобы для сверки с базой данных. Они ссылаются на перепись населения и необходимость предоставить биометрические данные.

Также они спрашивают о наличии в семье автомобиля и оружия. Для получения информации они предлагают заполнить анкеты, в которых нужно указать данные всех проживающих в квартире людей.

При появлении таких гостей рекомендуется не открывать дверь и сразу звонить в полицию. Сотрудники МВД предупреждают, что настоящие представители правоохранительных органов не ходят по квартирам с подобными требованиями.

Названы самые популярные направления в вузах

Самыми популярными направлениями подготовки в российских вузах, согласно результатам социологического исследования Президентской академии РАНХиГС, стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Это исследование доступно в распоряжении агентства ТАСС.

Чаще всего выбор высшего образования обсуждают родители девочек, отличников и учеников школ с углубленным изучением отдельных предметов. Основной мотив этого решения заключается в стремлении обеспечить детям высокооплачиваемую работу после окончания вуза.

В школах изменят правила проведения олимпиад

Минпросвещения России представило проект приказа, который предусматривает изменения в порядке проведения всероссийской олимпиады школьников. Сейчас документ проходит общественное обсуждение, как сообщает пресс-служба ведомства.

«С 1 сентября 2026 года во всероссийской олимпиаде школьников произойдут изменения», — говорится в сообщении министерства.

Согласно предлагаемым изменениям, участники, дисквалифицированные за нарушения, могут быть лишены права участвовать в олимпиаде по любому предмету в текущем учебном году. Также планируется распространить запрет на использование средств связи и электронных устройств на все этапы олимпиады, включая школьные и муниципальные. Кроме того, победители и призеры предыдущего сезона могут утратить автоматическое право участия в муниципальном, региональном и заключительном этапах и будут обязаны начать со школьного этапа.

Проект приказа находится на стадии обсуждения, по итогам которого будет принято решение о его утверждении и включении в действующий порядок проведения всероссийской олимпиады школьников.

Домашние задания хотят проверять по-новому

Домашние задания в школах нужно проверять не только письменно, но и устно. Так считает замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. Он уверен, что это поможет уменьшить использование искусственного интеллекта в учебном процессе.

«Домашние задания нуждаются в устной проверке обязательно. То есть ты не просто принес письменную работу, а обязательно должен устно объяснить, как ты ее сделал», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Он также отметил, что без устной проверки знаний дети могут чаще использовать ИИ для выполнения домашних заданий, что приведет к поверхностному усвоению материала. В результате хорошие оценки по темам станут лишь иллюзией знаний как для учеников, так и для учителей, считает эксперт.

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