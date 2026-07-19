В Ярославле хотят построить новый торговый центр: где он появится

В Ярославле может появиться еще один торговый центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выставили на аукцион участок земли под строительство нового торгового центра. Площадка находится на выезде из города в сторону Москвы, у трассы М-8 «Холмогоры». Ее площадь — 70 тысяч квадратных метров.

Организатором торгов выступает муниципальное «Агентство по аренде земельных участков, организации торгов и приватизации муниципального жилищного фонда».

«Разрешенное использование земельного участка — объекты торговли», — говорится в документации на сайте мэрии.

Участок под ТЦ обозначен фиолетовым цветом Источник: Публичная кадастровая карта / Росреестр

На площадке можно строить торговые и торгово-развлекательные центры, гипермаркеты, супермаркеты. Оговаривается, что площадь будущего объекта должна быть не меньше 5000 квадратных метров.

Торги назначены на 5 августа 2026 года. Начальная цена за право заключить договор аренды земли под строительство — 22,9 миллиона рублей (это сумма ежегодной арендной платы). При этом арендодатель оставляет за собой право ежегодно повышать стоимость аренды на уровень инфляции.

Участок власти готовы отдать в аренду на 128 месяцев (более 10 лет).