Четырехполосная, с тротуарами: в Ярославле собираются построить новую дорогу

В Ярославле построят новую дорогу Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдут общественные обсуждения по поводу строительства новой дороги. Об этом проинформировала мэрия города.

Речь идет о новой проезжей части на улице Малая Норская — от Ленинградского проспекта до улицы Большой Норской в Дзержинском районе. На общественные обсуждения вынесут проект планировки и межевания объекта.

В документации сообщается, что это будет магистральная улица районного значения протяженностью 1050 метров, шириной в четыре полосы. Вдоль проезжей части предусмотрены тротуары шириной в три метра. Дорога рассчитана на проезд 10 тысяч автомобилей в сутки. Разрешенная скорость движения — 60 км. в час.

«Технико-экономические характеристики будут уточняться на стадии разработки проектной документации», — пояснили в мэрии.

Схема будущей дороги Источник: мэрия Ярославля

Проектом планировки территории предусмотрено размещение ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев, наружное освещение на всем протяжении объекта.

Общественные обсуждения пройдут с 28 июля по 3 августа 2026 года на официальном портале города Ярославля в сети и в ходе проведения экспозиции в департаменте градостроительства мэрии (Ярославль, Революционный пр-д, д. 6) — во вторник с 9:00 до 12:00 и четверг с 14:00 до 17:00.