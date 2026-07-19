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Дороги и транспорт Четырехполосная, с тротуарами: в Ярославле собираются построить новую дорогу

Четырехполосная, с тротуарами: в Ярославле собираются построить новую дорогу

Назначены общественные обсуждения проекта

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В Ярославле построят новую дорогу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUВ Ярославле построят новую дорогу | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле построят новую дорогу

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославле пройдут общественные обсуждения по поводу строительства новой дороги. Об этом проинформировала мэрия города.

Речь идет о новой проезжей части на улице Малая Норская — от Ленинградского проспекта до улицы Большой Норской в Дзержинском районе. На общественные обсуждения вынесут проект планировки и межевания объекта.

В документации сообщается, что это будет магистральная улица районного значения протяженностью 1050 метров, шириной в четыре полосы. Вдоль проезжей части предусмотрены тротуары шириной в три метра. Дорога рассчитана на проезд 10 тысяч автомобилей в сутки. Разрешенная скорость движения — 60 км. в час.

«Технико-экономические характеристики будут уточняться на стадии разработки проектной документации», — пояснили в мэрии.

Схема будущей дороги | Источник: мэрия ЯрославляСхема будущей дороги | Источник: мэрия Ярославля

Схема будущей дороги

Источник:

мэрия Ярославля

Проектом планировки территории предусмотрено размещение ливневой канализации с устройством дождеприемных колодцев, наружное освещение на всем протяжении объекта.

Общественные обсуждения пройдут с 28 июля по 3 августа 2026 года на официальном портале города Ярославля в сети и в ходе проведения экспозиции в департаменте градостроительства мэрии (Ярославль, Революционный пр-д, д. 6) — во вторник с 9:00 до 12:00 и четверг с 14:00 до 17:00.

Напомним, о планах по строительству данной дороги мэрия Ярославля известила в феврале 2025 года. Тогда было выпущено постановление о подготовке проектов планировки и межевания.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
13
Гость
22 минуты
Да, проспект Дзержинского уже 20 лет всё продлевают. К середине столетия, наверно, начнут работы.
Гость
24 минуты
Пусть строят. Новые дома появляются постоянно, а дороги сами по себе не вырастают.
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Гость
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