Город Должны были сделать за три месяца: когда завершат благоустройство сквера в центре Ярославля

Должны были сделать за три месяца: когда завершат благоустройство сквера в центре Ярославля

Территорию не могут привести в порядок больше года

481
Так выглядит сквер, который благоустраивают уже больше года | Источник: читатель 76.RUТак выглядит сквер, который благоустраивают уже больше года | Источник: читатель 76.RU

Так выглядит сквер, который благоустраивают уже больше года

Источник:

читатель 76.RU

В мэрии Ярославля рассказали, когда планируют привести в порядок сквер 950-летия Ярославля, который находится на пересечении проспектов Толбухина и Ленина. Благоустройство этой территории стартовало еще в начале лета 2024 года. Сквер стал победителем народного голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планировали к сентябрю прошлого года. Но этого не произошло.

На площадке менялся подрядчик по установке оборудования, долго не находилась компания, которая бы сделала покрытие. Территория больше года была обнесена забором. Недавно ограждение убрали. Но вид сквера пока оставляет желать лучшего.

«Вокруг грязь, горы земли, провода торчат, валяется мусор. При этом люди уже вовсю качаются на лавках-качелях, играют в пинг-понг», — рассказал в начале ноября порталу 76.RU один из читателей.

В мэрии Ярославля отметили, что работы на площадке все еще не завершены.

«Заказчиком работ выступает МБУ „Горзеленхозстрой“. В рамках благоустройства уложено резиновое покрытие, установлено современное детское и спортивное игровое оборудование, песочница, площадка для мини-футбла, теннисные столы, качели, установлен современный модульный туалет. В настоящее время проводятся работы по обустройству наружного освещения и сетей для видеонаблюдения, аудиотрансляций», — сообщили в городской администрации.

Вот такие скамейки-качели установили для посетителей | Источник: читатель 76.RUВот такие скамейки-качели установили для посетителей | Источник: читатель 76.RU

Вот такие скамейки-качели установили для посетителей

Источник:

читатель 76.RU

Появились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор | Источник: читатель 76.RUПоявились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор | Источник: читатель 76.RU

Появились новые скамейки, но на газонах насыпаны кучи земли и валяется мусор

Источник:

читатель 76.RU

Благоустройство, по данным властей, планируют завершить до 30 ноября 2025 года.

Судя по данным сайта Госзакупок, на благоустройство сквера с 2024 года было заключено три контракта: на установку детского, спортивного оборудования за 6,8 миллиона рублей, на укладку покрытия — за 6,4 миллиона рублей, на техническое оснащение — за 3,7 миллиона рублей. Еще один контракт по установке детского и спортивного оборудования на сумму 5 миллионов рублей был расторгнут из-за невыполнения подрядчиком графика работ.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
21 минута
По небу тучи бегают, Дождями сумрак сжат, под старою телегою чиновники лежат. И слышит шепот гордый вода и под и над: "Через четыре года здесь будет город-сад!"
Гость
33 минуты
Обещаем обещать обещанное обещание ☝️
