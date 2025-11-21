Должны были сделать за три месяца: когда завершат благоустройство сквера в центре Ярославля

Так выглядит сквер, который благоустраивают уже больше года

В мэрии Ярославля рассказали, когда планируют привести в порядок сквер 950-летия Ярославля, который находится на пересечении проспектов Толбухина и Ленина. Благоустройство этой территории стартовало еще в начале лета 2024 года. Сквер стал победителем народного голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Завершить работы планировали к сентябрю прошлого года. Но этого не произошло.

На площадке менялся подрядчик по установке оборудования, долго не находилась компания, которая бы сделала покрытие. Территория больше года была обнесена забором. Недавно ограждение убрали. Но вид сквера пока оставляет желать лучшего.

«Вокруг грязь, горы земли, провода торчат, валяется мусор. При этом люди уже вовсю качаются на лавках-качелях, играют в пинг-понг», — рассказал в начале ноября порталу 76.RU один из читателей.