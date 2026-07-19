BMW 7-й серии подбил новейший Ferrari. Кто виноват в ДТП на разделяющей разметке

Реконструкция места ДТП Источник: сгенерировано нейросетью

Аварии с участием очень дорогих автомобилей происходят редко, но всегда эффектно. На этот раз столкнулись кроссовер Ferrari Purosangue и седан BMW 7-й серии. BMW ехал по запрещенной разметке, а Ferrari внезапно развернулся. Кто же тут виноват — тот, у кого машина дешевле?

Столичная магистраль, BMW 7-й серии движется по разделяющей разметке, где автомобили обычно ездить не должны. Ferrari Purosangue движется по разрешенной полосе дороги, но водитель решает внезапно развернуться. Происходит небольшое, но досадное столкновение, автомобили останавливаются на встречной полосе — смотрите видео.

Источник: SHOT

Можно заметить, что на крыше BMW установлено что-то наподобие проблескового маячка. Такой маячок разрешал бы движение по разметке с отступлением от правил. Впрочем, световых сигналов, миганий на записи не видно.

Кто виноват? Водитель Ferrari Purosangue Водитель BMW 7-й серии Не знаю

— Один разворачивается через запрещающую разметку (это разметка — разделяющий противоположные потоки островок). Другой двигается по ней. По идее обоих должны привлечь к ответственности по кодексу об административной ответственности. А в рамках гражданского судопроизводства обычно делят вину 50 на 50. Включен ли спецсигнал у второго участника, не очень видно. Если был включен, то он имеет право отступать от требований разметки, — говорит автоюрист Лев Воропаев.

— Виноват водитель, который разворачивался. Вроде бы оба нарушали ПДД. Водитель BMW двигался по островку безопасности (разметка 1.16), по ПДД заезжать на эту разметку запрещено. Но само по себе нарушение не дает права другим участникам таранить автомобиль. Водитель Ferrari развернулся через островок, то есть совершил маневр. Если BMW ехал прямо, то Ferrari нарушил правила совершения маневров. Согласно п. 8.1 ПДД, водитель должен убедиться, что маневр безопасен и не создает помех другим участникам. Виновник — это тот, чьи действия стали причиной аварии, то есть должна быть причинно-следственная связь, — считает координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов.

ПДД РФ. Разметка 1.16.1, 1.16.2 и 1.16.3. Обозначает островки, которые разделяют либо транспортные потоки противоположных направлений, либо места для стоянки транспортных средств (парковки) от велосипедных полос. Обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления. Обозначает островки в местах слияния транспортных потоков.

Ferrari Purosangue — это первый кроссовер в истории знаменитой итальянской марки. Стоимость Purosangue оставляет 50–80 млн рублей. Все эти машины выпущены недавно, еще свежи и дороги. Седан BMW 7-й серии стоит дешевле, цена сильно зависит от года и состояния. Если седан относительно свеж, то это 10–15 млн рублей.

Впрочем, на месте этих автомобилей вполне могли оказаться какие-нибудь обычные «Рено-Логан» и «Лада-Калина». И степень виновности определялась бы так же — не стоимостью машины, а ПДД РФ.

Стоит помнить, что дорогостоящий автомобиль, какой бы марки он ни был, не спасает от тяжелого столкновения. Если на новейшем Ferrari или Lamborghini на высокой скорости залететь под чугунный тягач, исход будет очевиден.